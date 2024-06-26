На Покровском направлении больше всего боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 20 атак, - Генштаб

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

На данный момент количество боевых столкновений возросло до 71.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении захватчики за день шесть раз без успеха атаковали в районах Волчанска и Липцев. Возле последнего продолжаются два боестолкновения.

На Купянском направлении террористы атакуют при поддержке авиации. Удар неуправляемыми авиаракетами потерпела Петропавловка, еще двумя бомбами оккупанты ударили по Надии. В целом же, за сегодня российские захватчики сбросили на направлении почти полтора десятка КАБов. В настоящее время, отражено пять вражеских атак вблизи Стельмаховки, Синьковки и Берестово.

Также читайте: Войска РФ концентрируют усилия в районе Новоалександровки, отбиты 3 штурма в Волчанске, - Генштаб

Ситуация на Востоке

На Лиманском направлении противник в течение дня 8 раз безуспешно атаковал наши позиции. В районах Макеевки и Невского продолжаются еще три боестолкновения. Ситуация контролируемая.

Продолжает проявлять активность оккупационная армия на Сиверском направлении. Продолжаются бои вблизи Белогоровки и Спирного.

На Краматорском направлении противник атакует в районе Часова Яра - наши воины отражают штурмы на двух локациях. С начала суток российские войска пытались четыре раза потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Силы обороны уже дали достойный отпор оккупантам вблизи Клещиевки. Вражеские потери уточняются.

На Торецком направлении количество штурмов оккупантов резко увеличилось до шести. Северное и Торецк подвергаются ударам вражеской авиации. Сейчас Силы обороны отражают пять штурмовых действий противника, еще одна атака, возле Дачного, остановлена.

Также читайте: В районе Часова Яра ночью продолжалось боестолкновение, - Генштаб

На Покровском направлении - наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 20 атак на позиции наших войск в районах Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса. Силы обороны сдерживают натиск и отбили девять вражеских штурмов, 11 боестолкновений еще продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении вблизи Красногоровки и Парасковиевки. Общее количество атак на направлении возросло до шести. В районы Карловки и Селидово оккупанты сбросили по управляемой авиабомбе.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Также читайте: Войска РФ концентрируют усилия в районе Новоалександровки, отбиты 3 штурма в Волчанске, - Генштаб