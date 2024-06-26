В настоящее время продолжаются две вражеские атаки в районе Волчанска, - Генштаб

С начала дня враг наращивает темпы наступательных и штурмовых действий, ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 99. Горячее всего сейчас на Покровском направлении и в Харьковской области. Вместе с тем, украинские защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении сейчас продолжаются две вражеские атаки в районе Волчанска. Еще семь вражеских штурмов на направлении отражены - вблизи Липцов и в районе Волчанска. Сегодняшняя активность захватчиков на направлении привела к потере ими 124 человек убитыми и ранеными. Уничтожено три артсистемы, четыре автомобиля и единицу специальной техники. Подсчет вражеских потерь продолжается.

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали семь штурмовых действий оккупационных войск у Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Степной Новоселовки. Возле последней в настоящее время продолжается боестолкновение.

Боевые действия на востоке

Одиннадцать попыток противника улучшить свое тактическое положение не имели успеха на Лиманском направлении. Враг продолжает две атаки в районах Невского и Макеевки. Ситуация контролируемая. Агрессор ударил четырьмя КАБами по территории Серебрянского леса.

На Северском направлении оккупационная армия продолжает проявлять активность в районах Белогоровки, Спорного и Раздоловки. Четыре атаки российских захватчиков отражены, еще пять боевых столкновений продолжаются.

На Торецком направлении количество штурмов оккупантов увеличилось до семи. Враг основные усилия прикладывает, атакуя в сторону города Торецк.

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На Покровском направлении захватчики не сбавляют темпов наступления. С начала суток враг 34 раза атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Успеха не имели 23 штурма агрессора, еще 11 вражеских атак продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. С начала дня враг атакует, в частности, вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Общее количество атак здесь возросло до семи.

Обстановка на юге

На Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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