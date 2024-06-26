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Двое спасателей получили ранения из-за повторного обстрела россиянами Херсона

У Херсоні двоє рятувальників отримали поранення

Двое спасателей, которые приехали тушить пожар в одном из районов Херсона после обстрела, попали под повторный обстрел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Из-за очередного обстрела врага в одном из микрорайонов города возник пожар в гаражном кооперативе. Приехавшее на тушение пожарное подразделение попало под повторный обстрел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осколочные ранения получили двое спасателей. В состоянии средней тяжести их доставили в лечебное учреждение.

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Также получил повреждения пожарный автомобиль.

У Херсоні двоє рятувальників отримали поранення
У Херсоні двоє рятувальників отримали поранення
У Херсоні двоє рятувальників отримали поранення

Напомним, ранее сообщалось, что 26 июня российский беспилотник ранил двух детей и трех взрослых в Херсоне. Также в результате обстрела Херсона утром 5 мужчин получили контузии.

Автор: 

Херсон (2868) ГСЧС (4997)


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