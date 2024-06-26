Двоє рятувальників зазнали поранень через повторний обстріл росіянами Херсону

Двоє рятувальників, які приїхали гасити пожежу в одному з районів Херсону після обстрілу, потрапили під повторний обстріл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Через черговий обстріл ворога в одному з мікрорайонів міста виникла пожежа в гаражному кооперативі. Пожежний підрозділ, що приїхав на гасіння потрапив під повторний обстріл", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що осколкові поранення дістали двоє рятувальників.

В стані середньої тяжкості їх доставили у лікувальний заклад.

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Також зазнав пошкоджень пожежний автомобіль.







Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 червня російський безпілотник поранив двох дітей та трьох дорослих в Херсоні. Також унаслідок обстрілу Херсону вранці 5 чоловіків дістали контузії.