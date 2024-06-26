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Двоє рятувальників зазнали поранень через повторний обстріл росіянами Херсону

У Херсоні двоє рятувальників отримали поранення

Двоє рятувальників, які приїхали гасити пожежу в одному з районів Херсону після обстрілу, потрапили під повторний обстріл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Через черговий обстріл ворога в одному з мікрорайонів міста виникла пожежа в гаражному кооперативі. Пожежний підрозділ, що приїхав на гасіння потрапив під повторний обстріл", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що осколкові поранення дістали двоє рятувальників.
В стані середньої тяжкості їх доставили у лікувальний заклад.

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Також зазнав пошкоджень пожежний автомобіль.

У Херсоні двоє рятувальників отримали поранення
У Херсоні двоє рятувальників отримали поранення
У Херсоні двоє рятувальників отримали поранення

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 червня російський безпілотник поранив двох дітей та трьох дорослих в Херсоні. Також унаслідок  обстрілу Херсону вранці 5 чоловіків дістали контузії.

Автор: 

Херсон (3413) ДСНС (5136)


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