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Новости
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Тонга подписала коммюнике Саммита мира

Президент Володимир Зеленський

К подписантам коммюнике Глобального саммита мира присоединилось еще одно государство - Тонга. Она стала девятым государством-подписантом Совместного коммюнике после завершения Глобального саммита мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Видим, что принципы, изложенные в этом историческом документе, разделяют страны со всего мира. Ценим преданность Тонги этим принципам", - подчеркнул глава украинского государства.

Зеленский заявил, что достижение справедливого и прочного мира в Украине и восстановление уважения к международному праву "отвечают интересам всех стран", в том числе, и островных государств Океании.

Добавим, что за минувшую неделю к коммюнике Глобального саммита мира присоединились еще шесть участников.

Как известно, Глобальный саммит мира состоялся в Швейцарии 15-16 июня.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20734) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+17
А я вам казав, цей день колись настане!!!
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27.06.2024 07:17
+10
Для тех кто не знает где это
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27.06.2024 07:25
+9
Тонга - так -- а Чунга - Чанга ше шось мнеться
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27.06.2024 07:18
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А я вам казав, цей день колись настане!!!
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27.06.2024 07:17 Ответить
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27.06.2024 07:36 Ответить
+++
Вы начали утро с позитива
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27.06.2024 08:20 Ответить
Тонга - так -- а Чунга - Чанга ше шось мнеться
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27.06.2024 07:18 Ответить
Для тех кто не знает где это
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27.06.2024 07:25 Ответить
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27.06.2024 08:34 Ответить
Потужна перемога👍
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27.06.2024 07:25 Ответить
найвеличніший просто хотів сказати, шо на тонзі знайшовся не менш потужний лідер, у якого є підданий який знає місцеві букви і навіть вміє підписатись там, куди йому пальцем тикнуть. поки шо трьома хрестиками - ім'я, кличка, вчена ступінь.
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27.06.2024 07:42 Ответить
- ім'я, кличка, вчена ступінь
+++
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27.06.2024 08:24 Ответить
ʻAhoʻeitu ʻUnuakiʻotonga Tukuʻaho; род. 12 июля 1959, Королевский дворец) - шестой король Тонги с 2012 года из династии Тупоу. До этого занимал в течение 6 лет должность премьер-министра страны.
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27.06.2024 08:47 Ответить
Потужно
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27.06.2024 07:46 Ответить
Хто така Тонга??
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27.06.2024 07:48 Ответить
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27.06.2024 08:14 Ответить
Охренеть!
Если бы не это шоу этот саммит, я бы и не узнал про эту страну.....
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27.06.2024 07:48 Ответить
"Лидер современности" заботится об географических познаниях нации!
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27.06.2024 08:10 Ответить
Дякуй ЗЕ!
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27.06.2024 08:15 Ответить
А зімбабве-ще ні???
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27.06.2024 08:18 Ответить
З них почалося, то базис...ключовий гравець, монстр
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27.06.2024 08:25 Ответить
Це на десерт.
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27.06.2024 08:30 Ответить
І знов велика ПЕРЕМОГА найвЯличайшага та сонцепикого!
Шах та мат вам, порохоботи!
При вашому баризі ТАКІ країниТАКОГО з Україною не підписували.
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27.06.2024 08:29 Ответить
Віддайте свого президента наркологу. Тепер навіть я вірю, що воно щось вживає. Дебіл.
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27.06.2024 08:39 Ответить
Це ще потужно , чи вже незламно ?
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27.06.2024 09:00 Ответить
Это уже глобально... Саммит же глобальный был)
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27.06.2024 09:15 Ответить
А як же без Вануату та Тринідаду з Тобагою?Без цих країн комуніку не дійсне,добре що хоч Тонга підписала.
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27.06.2024 09:19 Ответить
Хочу послом на Тонгу! Англійську знаю. Посередникам - %.
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27.06.2024 10:01 Ответить
Ура... тонга...тонга...
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27.06.2024 13:00 Ответить
 
 