Тонга подписала коммюнике Саммита мира

К подписантам коммюнике Глобального саммита мира присоединилось еще одно государство - Тонга. Она стала девятым государством-подписантом Совместного коммюнике после завершения Глобального саммита мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Видим, что принципы, изложенные в этом историческом документе, разделяют страны со всего мира. Ценим преданность Тонги этим принципам", - подчеркнул глава украинского государства.

Зеленский заявил, что достижение справедливого и прочного мира в Украине и восстановление уважения к международному праву "отвечают интересам всех стран", в том числе, и островных государств Океании.

Добавим, что за минувшую неделю к коммюнике Глобального саммита мира присоединились еще шесть участников.

Как известно, Глобальный саммит мира состоялся в Швейцарии 15-16 июня.

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