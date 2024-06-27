Тонга подписала коммюнике Саммита мира
К подписантам коммюнике Глобального саммита мира присоединилось еще одно государство - Тонга. Она стала девятым государством-подписантом Совместного коммюнике после завершения Глобального саммита мира.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Видим, что принципы, изложенные в этом историческом документе, разделяют страны со всего мира. Ценим преданность Тонги этим принципам", - подчеркнул глава украинского государства.
Зеленский заявил, что достижение справедливого и прочного мира в Украине и восстановление уважения к международному праву "отвечают интересам всех стран", в том числе, и островных государств Океании.
Добавим, что за минувшую неделю к коммюнике Глобального саммита мира присоединились еще шесть участников.
Как известно, Глобальный саммит мира состоялся в Швейцарии 15-16 июня.
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Если бы не
это шоуэтот саммит, я бы и не узнал про эту страну.....
Шах та мат вам, порохоботи!
При вашому баризі ТАКІ країниТАКОГО з Україною не підписували.