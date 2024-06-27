Тонга підписала комюніке Саміту миру
До підписантів комюніке Глобального саміту миру приєдналася ще одна держава - Тонга. Вона стала дев'ятою державою-підписантом Спільного комюніке після завершення Глобального саміту миру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Бачимо, що принципи, викладені в цьому історичному документі, поділяють країни з усього світу. Цінуємо відданість Тонги цим принципам", - наголосив глава української держави.
Зеленський заявив, що досягнення справедливого й тривалого миру в Україні та відновлення поваги до міжнародного права "відповідають інтересам усіх країн", зокрема й острівних держав Океанії.
Додамо, що за минулий тиждень до комюніке Глобального саміту миру приєдналося ще шість учасників.
Як відомо, Глобальний саміт миру відбувся у Швейцарії 15-16 червня.
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Если бы не
это шоуэтот саммит, я бы и не узнал про эту страну.....
Шах та мат вам, порохоботи!
При вашому баризі ТАКІ країниТАКОГО з Україною не підписували.