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Новини
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Тонга підписала комюніке Саміту миру

Президент Володимир Зеленський

До підписантів комюніке Глобального саміту миру приєдналася ще одна держава - Тонга. Вона стала дев'ятою державою-підписантом Спільного комюніке після завершення Глобального саміту миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Бачимо, що принципи, викладені в цьому історичному документі, поділяють країни з усього світу. Цінуємо відданість Тонги цим принципам", - наголосив глава української держави.

Зеленський заявив, що досягнення справедливого й тривалого миру в Україні та відновлення поваги до міжнародного права "відповідають інтересам усіх країн", зокрема й острівних держав Океанії.

Додамо, що за минулий тиждень до комюніке Глобального саміту миру приєдналося ще шість учасників.

Як відомо, Глобальний саміт миру відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гаяна приєдналася до комюніке Глобального саміту миру, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+17
А я вам казав, цей день колись настане!!!
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27.06.2024 07:17
+10
Для тех кто не знает где это
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27.06.2024 07:25
+9
Тонга - так -- а Чунга - Чанга ше шось мнеться
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27.06.2024 07:18
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А я вам казав, цей день колись настане!!!
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27.06.2024 07:17 Відповісти
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27.06.2024 07:36 Відповісти
+++
Вы начали утро с позитива
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27.06.2024 08:20 Відповісти
Тонга - так -- а Чунга - Чанга ше шось мнеться
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27.06.2024 07:18 Відповісти
Для тех кто не знает где это
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27.06.2024 07:25 Відповісти
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27.06.2024 08:34 Відповісти
Потужна перемога👍
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27.06.2024 07:25 Відповісти
найвеличніший просто хотів сказати, шо на тонзі знайшовся не менш потужний лідер, у якого є підданий який знає місцеві букви і навіть вміє підписатись там, куди йому пальцем тикнуть. поки шо трьома хрестиками - ім'я, кличка, вчена ступінь.
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27.06.2024 07:42 Відповісти
- ім'я, кличка, вчена ступінь
+++
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27.06.2024 08:24 Відповісти
ʻAhoʻeitu ʻUnuakiʻotonga Tukuʻaho; род. 12 июля 1959, Королевский дворец) - шестой король Тонги с 2012 года из династии Тупоу. До этого занимал в течение 6 лет должность премьер-министра страны.
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27.06.2024 08:47 Відповісти
Потужно
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27.06.2024 07:46 Відповісти
Хто така Тонга??
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27.06.2024 07:48 Відповісти
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27.06.2024 08:14 Відповісти
Охренеть!
Если бы не это шоу этот саммит, я бы и не узнал про эту страну.....
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27.06.2024 07:48 Відповісти
"Лидер современности" заботится об географических познаниях нации!
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27.06.2024 08:10 Відповісти
Дякуй ЗЕ!
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27.06.2024 08:15 Відповісти
А зімбабве-ще ні???
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27.06.2024 08:18 Відповісти
З них почалося, то базис...ключовий гравець, монстр
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27.06.2024 08:25 Відповісти
Це на десерт.
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27.06.2024 08:30 Відповісти
І знов велика ПЕРЕМОГА найвЯличайшага та сонцепикого!
Шах та мат вам, порохоботи!
При вашому баризі ТАКІ країниТАКОГО з Україною не підписували.
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27.06.2024 08:29 Відповісти
Віддайте свого президента наркологу. Тепер навіть я вірю, що воно щось вживає. Дебіл.
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27.06.2024 08:39 Відповісти
Це ще потужно , чи вже незламно ?
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27.06.2024 09:00 Відповісти
Это уже глобально... Саммит же глобальный был)
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27.06.2024 09:15 Відповісти
А як же без Вануату та Тринідаду з Тобагою?Без цих країн комуніку не дійсне,добре що хоч Тонга підписала.
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27.06.2024 09:19 Відповісти
Хочу послом на Тонгу! Англійську знаю. Посередникам - %.
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27.06.2024 10:01 Відповісти
Ура... тонга...тонга...
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27.06.2024 13:00 Відповісти
 
 