Тонга підписала комюніке Саміту миру

До підписантів комюніке Глобального саміту миру приєдналася ще одна держава - Тонга. Вона стала дев'ятою державою-підписантом Спільного комюніке після завершення Глобального саміту миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Бачимо, що принципи, викладені в цьому історичному документі, поділяють країни з усього світу. Цінуємо відданість Тонги цим принципам", - наголосив глава української держави.

Зеленський заявив, що досягнення справедливого й тривалого миру в Україні та відновлення поваги до міжнародного права "відповідають інтересам усіх країн", зокрема й острівних держав Океанії.

Додамо, що за минулий тиждень до комюніке Глобального саміту миру приєдналося ще шість учасників.

Як відомо, Глобальний саміт миру відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гаяна приєдналася до комюніке Глобального саміту миру, - Зеленський