Гаяна приєдналася до комюніке Глобального саміту миру, - Зеленський
До підписантів комюніке Глобального саміту миру приєдналася ще одна держава - Гаяна.
Про це повідомив у соцмережі Х президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський наголосив на тому, що вкрай важливо, що бачення справедливого миру, заснованого на повазі до цілей і принципів Статуту ООН, поділяє дедалі більша кількість країн Південної Америки.
За словами президента, "міжнародна коаліція миролюбних країн, відданих принципам Статуту ООН, зростає з кожним днем".
"Ми продовжуємо працювати разом над розширенням глобальної підтримки Формули миру та кроків, необхідних для її реалізації", - йдеться у дописі очільника держави.
Додамо, що за минулий тиждень до комюніке Глобального саміту миру приєдналося ще шість учасників.
Як відомо, Глобальний саміт миру відбувся у Швейцарії 15-16 червня.
