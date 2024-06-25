УКР
1 624 30

Гаяна приєдналася до комюніке Глобального саміту миру, - Зеленський

Гаяна приєдналася до комюніке Глобального саміту миру, - Зеленський

До підписантів комюніке Глобального саміту миру приєдналася ще одна держава - Гаяна.

Про це повідомив у соцмережі Х президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив на тому, що вкрай важливо, що бачення справедливого миру, заснованого на повазі до цілей і принципів Статуту ООН, поділяє дедалі більша кількість країн Південної Америки.

За словами президента, "міжнародна коаліція миролюбних країн, відданих принципам Статуту ООН, зростає з кожним днем".

"Ми продовжуємо працювати разом над розширенням глобальної підтримки Формули миру та кроків, необхідних для її реалізації", - йдеться у дописі очільника держави.

Читайте також: Барбадос і Маршаллові острови приєдналися до фінального комюніке Саміту миру, - Зеленський

Додамо, що за минулий тиждень до комюніке Глобального саміту миру приєдналося ще шість учасників.

Як відомо, Глобальний саміт миру відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

Читайте також: До комюніке Саміту миру долучилася ще одна африканська країна - Малаві

Зеленський Володимир (25253) Глобальний саміт миру (278)
+9
Аллелуя! Слава Богу! Як би ми без Гайани впорались! Це велика перемога найвеличнішого саммітту вселенной!
25.06.2024 17:29 Відповісти
+8
я не уявляю ,яким розумом треба володіти,щоб вірити і вихваляти оцю не голену нікчему зі всіма його заявамиі не бачити всі його реальні злочинні,антиукраїнські дії!!!
25.06.2024 17:33 Відповісти
+4
Цікаво,скільки часу знадобиться лідору щоб відшукати Гаяну на мапі ?
25.06.2024 17:34 Відповісти
Аллелуя! Слава Богу! Як би ми без Гайани впорались! Це велика перемога найвеличнішого саммітту вселенной!
25.06.2024 17:29 Відповісти
Гайяна - входить до Британської Співдружності і має ВВП на душу населення 20.5 тис.$.
25.06.2024 18:55 Відповісти
І що?
25.06.2024 19:28 Відповісти
я не уявляю ,яким розумом треба володіти,щоб вірити і вихваляти оцю не голену нікчему зі всіма його заявамиі не бачити всі його реальні злочинні,антиукраїнські дії!!!
25.06.2024 17:33 Відповісти
Цікаво,скільки часу знадобиться лідору щоб відшукати Гаяну на мапі ?
25.06.2024 17:34 Відповісти
25.06.2024 17:36 Відповісти
Це та Гаяна, в якої Венесуела хоче забрати шматок території?
25.06.2024 17:38 Відповісти
я так чекав цього нарешті! спасибка вава!
25.06.2024 17:42 Відповісти
і тихенько забути що на тому саміті Формулі миру (з великої букви) зробили велике обрізання залишивши лише трихвостик цивільний
25.06.2024 17:44 Відповісти
Чому ви любите iронiзувати з малих країн? Ви поводитесь як кацапи! Гайяна це нормальна країна, англiйська частина терирорiї роздiленоi мiж Британiєю, Францiєю (Французька Гвiана) на Нiдерландами (Сурiнам).
25.06.2024 17:48 Відповісти
То есть, это колониальное "государство"? Тоді це перемога.
25.06.2024 17:56 Відповісти
Був в джунглях Сурінама.
25.06.2024 21:18 Відповісти
Ух ти, потужно.
25.06.2024 17:56 Відповісти
ВВП Гаяни на "душу" населення 20+к$,ВВП України -4+к$.Прикусуємо жало і тихенько сопимо в дві дірки.
25.06.2024 18:01 Відповісти
Це дужє потужний прорив!!! 🙏🤣🤣🤣
25.06.2024 18:13 Відповісти
Він як павлін ці папірці засунув у сраку і намагається красуватись різнобарвним хвостом перед глядачами.
25.06.2024 18:18 Відповісти
Гайана? То куйня. Перемоги не буде без приєднання до коммюнике Глобального саммита мира канібалів племені Мумбо-Йумбо із Афріці. Ото потужний сигнал для рифи буде, що їм гаплик. Працюйте, Володимир Олексанодрович! ПРАЦЮЙТЕ! Доречі, які основи миру у Коммюніке цьому?
1. Зерновий коридор для Афріки, який працює завдяки ЗСУ? Тобто питання вирішене.
2. Повернення ЗАЕС? Щоб більше було єлектрики по 4.25 для розкрадання?
3. Ну і святе: повернненя вкрадених дітлохів. Щоб було кому податки платити?
Деокупація, вивод військ, репарації... Ні? А навіщо? Вічне презіденство, вічне крадійство, свої холопи... І на завершення капітуляція, бо інакше в'язниця і неможливо вкрадені гроші витрачати. Це влаштовує.
25.06.2024 18:28 Відповісти
Ти нам про катлету колю краще розкажи, а не про Гаяну....
25.06.2024 18:41 Відповісти
Походу основним результатом ЗЕленого саміту миру стане подешевшання бананів.
25.06.2024 18:47 Відповісти
Оце перемога!
Шоб ми без отой Гаяни робили?
Шах та мат вам, порохоботи!
Мабуть там мешкає тітка Вовчика з Гайани і там багато диких диких зелених папуг.
25.06.2024 19:01 Відповісти
Це штопаний презерватив iсторичний прорив.
Чекаємо на приєднання Барбамбiя та Кергуду.
25.06.2024 19:32 Відповісти
слава ермаку!
25.06.2024 20:01 Відповісти
Нічого проти Гаяни, але саміт як пустопорожня подія - вдався, велика радість для зебілів, а тим часом десь йшла війна...
25.06.2024 20:05 Відповісти
Потужна напевно держава. Ніколи про таку не чув....
25.06.2024 21:08 Відповісти
Ну нарешті, оце так прорив!
Спікерок єрмака зайвий раз підтвердив власну нікчемність!
25.06.2024 21:27 Відповісти
Та ти шо, Гаяна!
25.06.2024 21:40 Відповісти
А найвеличніший уявляє що таке Гайяна і де вона є ?
25.06.2024 21:47 Відповісти
Путін у паніці! Це перемога!
25.06.2024 21:48 Відповісти
а це де?
26.06.2024 10:57 Відповісти
 
 