За тиждень до комюніке Глобального саміту миру приєдналося шість учасників, - Зеленський

За тиждень до комюніке Глобального саміту миру приєдналося ще шість учасників.

президент України Володимир Зеленський

За словами Зеленського, українська команда працює над тим, щоб кількість підписантів підсумкового комюніке саміту миру збільшилася.

"За цей тиждень до комюніке саміту миру приєдналися ще шість учасників. І наша команда працює, щоб нових підписів стало більше. Для нас важливо, щоб кожна частина світу, кожна країна й кожен лідер, які поважають міжнародне право, могли проявити себе у наближенні миру та відновленні повної дієвості цілей і принципів Статуту ООН", - сказав очільник Української держави.

Президент додав, що перший саміт миру продемонстрував, що "відновити всі аспекти безпеки та справжній мир можливо". Однак для цього, за словами президента, потрібна єдність світу.

"Працюємо заради такої єдності", - наголосив український лідер.

Нагадаємо, що нещодавно до комюніке саміту миру приєдналися Замбія, Організація американських держав, Антигуа і Барбуда та Барбадос і Республіки Маршаллові Острови.

Як відомо, Глобальний саміт миру відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

