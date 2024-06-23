УКР
За тиждень до комюніке Глобального саміту миру приєдналося шість учасників, - Зеленський

За тиждень до комюніке Глобального саміту миру приєдналося ще шість учасників. 

Про це повідомив у соцмережі Facebook президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, українська команда працює над тим, щоб кількість підписантів підсумкового комюніке саміту миру збільшилася.

"За цей тиждень до комюніке саміту миру приєдналися ще шість учасників. І наша команда працює, щоб нових підписів стало більше. Для нас важливо, щоб кожна частина світу, кожна країна й кожен лідер, які поважають міжнародне право, могли проявити себе у наближенні миру та відновленні повної дієвості цілей і принципів Статуту ООН", - сказав очільник Української держави.

Президент додав, що перший саміт миру продемонстрував, що "відновити всі аспекти безпеки та справжній мир можливо". Однак для цього, за словами президента, потрібна єдність світу.

Читайте також: Антигуа і Барбуда долучилася до комюніке за підсумками Глобального саміту миру, - Зеленський

"Працюємо заради такої єдності", - наголосив український лідер.

Нагадаємо, що нещодавно до комюніке саміту миру приєдналися Замбія, Організація американських держав, Антигуа і Барбуда та Барбадос і Республіки Маршаллові Острови.

Як відомо, Глобальний саміт миру відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

Читайте також: ОП: Україна хоче провести другий Саміт миру до кінця року

Зеленський Володимир Глобальний саміт миру
+12
Як завжди - потужно незламно квартально
23.06.2024 16:46 Відповісти
+11
... обдовбаному піаністу труси
23.06.2024 17:01 Відповісти
+11
Та йди ти в сраку зі своїм самітом, імбецил гундосий! Країна летить у прірву, а цей недоробок зі своєю шоблою дегенератів, типу безуглої, х*йньою страждає!
23.06.2024 17:06 Відповісти
новий відосік
з новою
зерньою
23.06.2024 16:26 Відповісти
І?
23.06.2024 16:26 Відповісти
І всьо.
23.06.2024 16:35 Відповісти
Ось і добре.
23.06.2024 16:27 Відповісти
пішоввсраку
23.06.2024 16:30 Відповісти
потужно, переможно!
у мене, аж долоні спітніли.
по клаві, ледь попадаю.
23.06.2024 16:31 Відповісти
зеля где то в прострации обитает...

коррупция, ТЦК, а он все пиарится
23.06.2024 16:43 Відповісти
Воно в просрації давно..
23.06.2024 17:35 Відповісти
З миру по нитці, ...
показати весь коментар
... обдовбаному піаністу труси
23.06.2024 17:01 Відповісти
Як завжди - потужно незламно квартально
23.06.2024 16:46 Відповісти
Зебіли, що з вождьом? Він явно в своєму маня-мірку живе
показати весь коментар
Задолбали вы уже этой темой,сколько тогда избирателей на фронте, если учесть, что за Порошенко голосовали старики и порохоботы. Я не за зеленского, я бы в жизни за него не голосовал, так как не считал, что в воюющей стране может быть президентом специалист сцены. Люди давно поняли, что все в нашей политике повторяется, одни неучи меняют других, а коррупция и все остальное остаётся. Людям надоели прошлые политики, выбрали нового, ничем не лучше старых. Теперь многие против, навряд ли они будут голосовать за него. Хотите хаять, хайте верхушку, которая обманула своих избирателей, а не людей.
23.06.2024 17:06 Відповісти
мене Порошенко не обманював, чого б мені його хаяти.

А от стадо зелених імбіцилів які так нічого і не зрозуміли за 5+ років шапіто - мене дуже напрягає. Якщо ти пишеш що нема ніякої різниці між Зе і Порошенко чи Ющенко, значить ти заслуговуєш на все це гімно. Проблема тут тільки в тому що і я з тобой в ньому по вуха. Тож або роби висновки або не скігли що тобі справедливо дорікають.
23.06.2024 17:11 Відповісти
А может это порох людей довел, что за артиста проголосовали, служил всем, от Кучмы до себя любимого. Ещё Тимошенко говорила, что прибежал к Ющенко Порошенко весь в соплях....И я говорю только о том, что люди воюют, а такие как ты их оскорбляют. Заняться вам нечем, как пороха прославлять. А за зеленского я в жизни не проголосую и не голосовал, каждый должен быть на своем месте. Например семья пороха в Лондоне.
показати весь коментар
бот, для тебе Порошенко досі президент України. це фантомна біль.
показати весь коментар
я б теж свою сім'ю вивіз подалі від притрушеного неадекватного клоунаріка з манією помсти.
І не треба мені тут трусити про воюючих зибілів. Більшість ідейних любителів зеленого гамна - або перебігла до русні або поплила за Тису або зашухерилась. Якщо взяти всю їх партію Слуг то воюють там одиниці.
показати весь коментар
вже боти подоляцькі відхрещуються від зелені. це бот реєстрація 14 червня 2024 р.
показати весь коментар
Нє, ну це прогрес!
показати весь коментар
за Порошенко голосували патріоти країни і білшість з них пішло воювати, а зеленського єлекторат і молоді і пожилі і старі всі з ідеологіею "яка різниця" дриснули в ЕС от і вся різниця
показати весь коментар
А де і в чому блазень обдурив? У тому, що вчився в університеті Маслякова і ніде дня не робив? Чи в обсиранні України і українців зі сцени? Чи в "сайтісь пасєрєдінє"? Та саме за все це й голосували фанати обдовбаної тварюки. І ще одне. "Одни неучи меняют других". Ви що, сер'йозно порівнюєте тупого обдовбаного блазня з шоблою КВНщиків під керівництвом ларьочника з професіоналами, які роками вчилися керувати?
показати весь коментар
І добавити нічого, все сказано
показати весь коментар
Цирк на дротi. Саммит мира... Ещё одна тусовка встревоженных и обеспокоенных. Всё в гудок.
показати весь коментар
А я думаю чего ху....ло войну закончило, испугался что ещё присоединиться удосужились. А у нас других дел нет, хватит уже муссировать эту тему.
показати весь коментар
Велике комюнікакство!!!
показати весь коментар
"За тиждень до комюніке..." у Харків'ян вкотре подих з полегшенням.
показати весь коментар
Выбрали клоунов на свою голову, Российськие террористы каждый день убивают мирное население а этот "Шашлик" про самит мира рассказыывет. Это просто ужас. Ты сук@ делай что небудь чтобы мирное население не гибло ШАШЛИК ТЫ СКА ЗЕЛЕНЫЙ.
показати весь коментар
Во-первых, не клоунов выбрали, а шута дешевого. Во-вторых, гибнут в результате мудрого и профессионального руководства этой твари не только мирные, но и воины, а они тоже чьи-то дети, мужья, жены. А что оно должно сделать - застрелиться, гадость обдолбанная, но оно лучше убьет еще не одну сотню тысяч украинцев, лишь бы самому с выводком жить комфортно.
показати весь коментар
Та йди ти в сраку зі своїм самітом, імбецил гундосий! Країна летить у прірву, а цей недоробок зі своєю шоблою дегенератів, типу безуглої, х*йньою страждає!
показати весь коментар
І скіки можна було побудувати опорних бетоних пунктів для ЗСУ на ті гроші шо вивалив гвидон за оці нічого не варті підписи невідомо кого і для чого. Знов якийсь мир через призму очей х...ла.
показати весь коментар
потужна перемога з бункера!
показати весь коментар
Хизується ухилянт: він не узурпатор, а пролонгований!
Навіть Замбія про це знає!
Бо підтримка держав карибського басейну- то успіх британської дипломатії, Зе там зайвий.
Як і в Україні, до речі.
показати весь коментар
Такими темпами скоро країн, які не приєдналися, не залишиться! І на чому тоді демонструвати дипломатичні псевдоуспіхи?
показати весь коментар
Нахрен кому треба ця безвідповідальна арифметика ? Ну хай всі підтримають і шо ?, ***** як стріляв по мирним горолам так і стриляе, а от янелоху не буде чим занятись, нема буде шо крякать на телемаровоні
показати весь коментар
Закидаємо рашку підписами комюніке, відосами, "безпековими" угодами котрі ні про що, зверху ще пару чогось глобального та потужного і щоб добити асфальтом їх і бетоном, мільярдом дерев і мільйонів дронів Ще единий марафон на рашку транслюйтеБуде дуже патужно
показати весь коментар
А де відосик реакція на беззаконня тищенко та іньщих слуг зеленського😡?
показати весь коментар
Антігуа, Барбуда з Барбадосом.... Обдолбаний аморале! Фронт сиплеться! Навіть твої блюдолизи уже відкритим текстом заявляють що новопризначені "полководці" "убили" більше українських солдатів ніж московські генерали.
показати весь коментар
Це українське ЧМО -лідор нещодавно на сцені у трусах з балалайкою висміювало український ТОМОС, та БЕЗВІЗ. А що воно за п'ять років має у своєму здобутку ? Порожні папірці ! Назви кричущі глобальні:- самміт Миру, світова конференція Миру. Але крім сміху це не визиває. Світовий Лідор зєлєнскиЯ. ЧМО як чмо.
показати весь коментар
