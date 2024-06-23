За тиждень до комюніке Глобального саміту миру приєдналося шість учасників, - Зеленський
За тиждень до комюніке Глобального саміту миру приєдналося ще шість учасників.
Про це повідомив у соцмережі Facebook президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, українська команда працює над тим, щоб кількість підписантів підсумкового комюніке саміту миру збільшилася.
"За цей тиждень до комюніке саміту миру приєдналися ще шість учасників. І наша команда працює, щоб нових підписів стало більше. Для нас важливо, щоб кожна частина світу, кожна країна й кожен лідер, які поважають міжнародне право, могли проявити себе у наближенні миру та відновленні повної дієвості цілей і принципів Статуту ООН", - сказав очільник Української держави.
Президент додав, що перший саміт миру продемонстрував, що "відновити всі аспекти безпеки та справжній мир можливо". Однак для цього, за словами президента, потрібна єдність світу.
"Працюємо заради такої єдності", - наголосив український лідер.
Нагадаємо, що нещодавно до комюніке саміту миру приєдналися Замбія, Організація американських держав, Антигуа і Барбуда та Барбадос і Республіки Маршаллові Острови.
Як відомо, Глобальний саміт миру відбувся у Швейцарії 15-16 червня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
з новою
зерньою
у мене, аж долоні спітніли.
по клаві, ледь попадаю.
коррупция, ТЦК, а он все пиарится
А от стадо зелених імбіцилів які так нічого і не зрозуміли за 5+ років шапіто - мене дуже напрягає. Якщо ти пишеш що нема ніякої різниці між Зе і Порошенко чи Ющенко, значить ти заслуговуєш на все це гімно. Проблема тут тільки в тому що і я з тобой в ньому по вуха. Тож або роби висновки або не скігли що тобі справедливо дорікають.
І не треба мені тут трусити про воюючих зибілів. Більшість ідейних любителів зеленого гамна - або перебігла до русні або поплила за Тису або зашухерилась. Якщо взяти всю їх партію Слуг то воюють там одиниці.
Навіть Замбія про це знає!
Бо підтримка держав карибського басейну- то успіх британської дипломатії, Зе там зайвий.
Як і в Україні, до речі.