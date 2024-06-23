РУС
За неделю к коммюнике Глобального саммита мира присоединилось шесть участников, - Зеленский

За тиждень до комюніке Глобального саміту миру приєдналося шість учасників, - Зеленський

За неделю к коммюнике Глобального саммита мира присоединилось еще шесть участников.

Об этом сообщил в соцсети Facebook президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, украинская команда работает над тем, чтобы количество подписантов итогового коммюнике саммита мира увеличилось.

"За эту неделю к коммюнике саммита мира присоединились еще шесть участников. И наша команда работает, чтобы новых подписей стало больше. Для нас важно, чтобы каждая часть мира, каждая страна и каждый лидер, которые уважают международное право, могли проявить себя в приближении мира и восстановлении полной действенности целей и принципов Устава ООН", - сказал глава Украинского государства.

Президент добавил, что первый саммит мира продемонстрировал, что "восстановить все аспекты безопасности и настоящий мир возможно". Однако для этого, по словам президента, нужно единство мира.

Читайте также: Антигуа и Барбуда присоединилась к коммюнике по итогам Глобального саммита мира, - Зеленский

"Работаем ради такого единства", - подчеркнул украинский лидер.

Напомним, что недавно к коммюнике саммита мира присоединились Замбия, Организация американских государств, Антигуа и Барбуда, Барбадос и Республики Маршалловы Острова.

Как известно, Глобальный саммит мира состоялся в Швейцарии 15-16 июня.

Читайте также: ОП: Украина хочет провести второй Саммит мира до конца года

Зеленский Владимир глобальный саммит мира
