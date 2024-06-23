За неделю к коммюнике Глобального саммита мира присоединилось шесть участников, - Зеленский
За неделю к коммюнике Глобального саммита мира присоединилось еще шесть участников.
Об этом сообщил в соцсети Facebook президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, украинская команда работает над тем, чтобы количество подписантов итогового коммюнике саммита мира увеличилось.
"За эту неделю к коммюнике саммита мира присоединились еще шесть участников. И наша команда работает, чтобы новых подписей стало больше. Для нас важно, чтобы каждая часть мира, каждая страна и каждый лидер, которые уважают международное право, могли проявить себя в приближении мира и восстановлении полной действенности целей и принципов Устава ООН", - сказал глава Украинского государства.
Президент добавил, что первый саммит мира продемонстрировал, что "восстановить все аспекты безопасности и настоящий мир возможно". Однако для этого, по словам президента, нужно единство мира.
"Работаем ради такого единства", - подчеркнул украинский лидер.
Напомним, что недавно к коммюнике саммита мира присоединились Замбия, Организация американских государств, Антигуа и Барбуда, Барбадос и Республики Маршалловы Острова.
Как известно, Глобальный саммит мира состоялся в Швейцарии 15-16 июня.
коррупция, ТЦК, а он все пиарится
А от стадо зелених імбіцилів які так нічого і не зрозуміли за 5+ років шапіто - мене дуже напрягає. Якщо ти пишеш що нема ніякої різниці між Зе і Порошенко чи Ющенко, значить ти заслуговуєш на все це гімно. Проблема тут тільки в тому що і я з тобой в ньому по вуха. Тож або роби висновки або не скігли що тобі справедливо дорікають.
І не треба мені тут трусити про воюючих зибілів. Більшість ідейних любителів зеленого гамна - або перебігла до русні або поплила за Тису або зашухерилась. Якщо взяти всю їх партію Слуг то воюють там одиниці.
Навіть Замбія про це знає!
Бо підтримка держав карибського басейну- то успіх британської дипломатії, Зе там зайвий.
Як і в Україні, до речі.