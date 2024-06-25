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Зеленский обещает "новую конкретику" ради мира уже с июля: Готовим рабочие группы

Володимир Зеленський

В видеообращении 25 июня президент Владимир Зеленский анонсировал "новую конкретику" ради мира уже с июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

"После Саммита мира есть уже восьмой участник, который присоединился к совместному коммюнике, и мы только увеличиваем давление на Россию ради честного окончания этой войны. И готовим рабочие группы. Уже с июля - новая конкретика ради мира", - сказал Зеленский.

Что предшествовало?

25 июня к подписантам коммюнике Глобального саммита мира присоединилось еще одно государство - Гайана.

А за прошедшую неделю к коммюнике Глобального саммита мира присоединилось еще шесть участников.

Как известно, Глобальный саммит мира состоялся в Швейцарии 15-16 июня.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20734) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+27
Давай, мочи їх, най знають наших, конкретний ти наш оманський договорняк.
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25.06.2024 23:34
+25
1) Яким чином здійснюється "тиск на роісю"?
2) Що таке "робочі групи" і яким чином їх поява призведе до "чесного закінчення цієї війни"?
3) Який вплив Малаві на перебіг будь-яких світових подій, за стобальною шкалою?
....

99) Чому ви, пане Зеленський, продовжуєте вважати всіх своїх глядачів/слухачів ідіотами?
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25.06.2024 23:39
+23
Зеленський обіцяє
нові відосікі
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25.06.2024 23:37
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так їх потроху будуть готувати, ці жертви у нас дуже ранимі.... Пояснити тепер ура-патріотам що потрібно якось так вже не так просто
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26.06.2024 09:23 Ответить
"Нова конкретика" це так, як і "нові обличчя".
Стара брехня, воровство, шахрайство і викрутаси.
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26.06.2024 09:42 Ответить
95-й квартал в УСІЙ "КРАСІ".
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26.06.2024 10:08 Ответить
Зеленський обіцяє "нову конкретику" заради миру ?

А конкретику заради перемоги воно вже не обіцяє...
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26.06.2024 10:46 Ответить
Володя, не обманюй народ. Ви не хочете миру...абсолютно не хочете
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26.06.2024 10:38 Ответить
Саме страшне, що вони не хочуть перемоги.
Буде перемога, буде й мир
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26.06.2024 10:56 Ответить
Так, але перемоги на жаль не хочуть і наші союзники... А без їх бажання нічого не вийде.
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26.06.2024 11:16 Ответить
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №679/2022

Введено в дію
Указом Президента України
від 30 вересня 2022 року
№ 679/2022
Констатувати НЕМОЖЛИВІСТЬ

проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.

https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249
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26.06.2024 10:53 Ответить
Указ вже відмінено чи як?
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26.06.2024 10:55 Ответить
https://citaty.info/quote/108828 Покупать у врага мир - значит снабжать его средствами для новой войны.

https://citaty.info/man/zhan-zhak-russo Жан-Жак Руссо
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26.06.2024 10:59 Ответить
"Щоб пошвидше установити мир потрібно пошвидше розгромити ворога. І установити мир." (А.Шікльгрубер)
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26.06.2024 11:29 Ответить
Будь-які переговори з агресором на своїй землі є виправданням, легітимацією агресії, капітуляцією її жертви, продовженням й заохоченням агресора до подальшої війни.

Запитайте родичів сотень тисяч вбитих українців, мільйонів власників зруйнованого житла, долей людей чи хочуть вони про щось домовлятися з катом, масовими вбивцями, воєнними злочинцями? Всі вони хочуть лише справедливого покарання для злочинців й відплати заподіяних збитків від агресора.

Хіба мінська зрада попередніх представників ворожої 5-ї колони цього не показала й нічому не навчила?
Досить торгувати українськими територіями заради власного збагачення та інтересів агресора.
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26.06.2024 14:54 Ответить
Ну як очікувалось готується підготовочка до підписаних наперед договорняків, час то піджимає....
Щодо "конкретики", то в цього мойші в зелених калісонах словниковий запас закінчується на словах : ПОТУЖНО, ставка, контрнаступ," я що дурачок якийсь" і "вийди звідси розбійник". Тож сподіватись, що хмурий відкриває йому зв'язок з ноосферою неварто
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26.06.2024 21:27 Ответить
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