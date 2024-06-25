Зеленский обещает "новую конкретику" ради мира уже с июля: Готовим рабочие группы
В видеообращении 25 июня президент Владимир Зеленский анонсировал "новую конкретику" ради мира уже с июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
"После Саммита мира есть уже восьмой участник, который присоединился к совместному коммюнике, и мы только увеличиваем давление на Россию ради честного окончания этой войны. И готовим рабочие группы. Уже с июля - новая конкретика ради мира", - сказал Зеленский.
Что предшествовало?
25 июня к подписантам коммюнике Глобального саммита мира присоединилось еще одно государство - Гайана.
А за прошедшую неделю к коммюнике Глобального саммита мира присоединилось еще шесть участников.
Как известно, Глобальный саммит мира состоялся в Швейцарии 15-16 июня.
Топ комментарии
+27 Erlich Bachman
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+23 евгений коноваленко #556652
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Стара брехня, воровство, шахрайство і викрутаси.
А конкретику заради перемоги воно вже не обіцяє...
Буде перемога, буде й мир
Введено в дію
Указом Президента України
від 30 вересня 2022 року
№ 679/2022
Констатувати НЕМОЖЛИВІСТЬ
проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.
https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249
https://citaty.info/man/zhan-zhak-russo Жан-Жак Руссо
Запитайте родичів сотень тисяч вбитих українців, мільйонів власників зруйнованого житла, долей людей чи хочуть вони про щось домовлятися з катом, масовими вбивцями, воєнними злочинцями? Всі вони хочуть лише справедливого покарання для злочинців й відплати заподіяних збитків від агресора.
Хіба мінська зрада попередніх представників ворожої 5-ї колони цього не показала й нічому не навчила?
Досить торгувати українськими територіями заради власного збагачення та інтересів агресора.
Щодо "конкретики", то в цього мойші в зелених калісонах словниковий запас закінчується на словах : ПОТУЖНО, ставка, контрнаступ," я що дурачок якийсь" і "вийди звідси розбійник". Тож сподіватись, що хмурий відкриває йому зв'язок з ноосферою неварто