Зеленский обещает "новую конкретику" ради мира уже с июля: Готовим рабочие группы

В видеообращении 25 июня президент Владимир Зеленский анонсировал "новую конкретику" ради мира уже с июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

"После Саммита мира есть уже восьмой участник, который присоединился к совместному коммюнике, и мы только увеличиваем давление на Россию ради честного окончания этой войны. И готовим рабочие группы. Уже с июля - новая конкретика ради мира", - сказал Зеленский.

Что предшествовало?

25 июня к подписантам коммюнике Глобального саммита мира присоединилось еще одно государство - Гайана.

А за прошедшую неделю к коммюнике Глобального саммита мира присоединилось еще шесть участников.

Как известно, Глобальный саммит мира состоялся в Швейцарии 15-16 июня.

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