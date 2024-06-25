Зеленський обіцяє "нову конкретику" заради миру вже з липня: Готуємо робочі групи

У відеозверненні 25 червня президент Володимир Зеленський анонсував "нову конкретику" заради миру вже з липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

"Після Саміту миру є вже восьмий учасник, який приєднався до спільного комюніке, і ми тільки збільшуємо тиск на Росію заради чесного закінчення цієї війни. І готуємо робочі групи. Вже з липня – нова конкретика заради миру", - сказав Зеленський.

Що передувало?

25 червня до підписантів комюніке Глобального саміту миру приєдналася ще одна держава - Гаяна.

А за минулий тиждень до комюніке Глобального саміту миру приєдналося ще шість учасників.

Як відомо, Глобальний саміт миру відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

