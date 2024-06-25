УКР
Зеленський обіцяє "нову конкретику" заради миру вже з липня: Готуємо робочі групи

Володимир Зеленський

У відеозверненні 25 червня президент Володимир Зеленський анонсував "нову конкретику" заради миру вже з липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

"Після Саміту миру є вже восьмий учасник, який приєднався до спільного комюніке, і ми тільки збільшуємо тиск на Росію заради чесного закінчення цієї війни. І готуємо робочі групи. Вже з липня – нова конкретика заради миру", - сказав Зеленський.

Що передувало?

25 червня до підписантів комюніке Глобального саміту миру приєдналася ще одна держава - Гаяна.

А за минулий тиждень до комюніке Глобального саміту миру приєдналося ще шість учасників.

Як відомо, Глобальний саміт миру відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

+27
Давай, мочи їх, най знають наших, конкретний ти наш оманський договорняк.
25.06.2024 23:34 Відповісти
+25
1) Яким чином здійснюється "тиск на роісю"?
2) Що таке "робочі групи" і яким чином їх поява призведе до "чесного закінчення цієї війни"?
3) Який вплив Малаві на перебіг будь-яких світових подій, за стобальною шкалою?
....

99) Чому ви, пане Зеленський, продовжуєте вважати всіх своїх глядачів/слухачів ідіотами?
25.06.2024 23:39 Відповісти
+23
Зеленський обіцяє
нові відосікі
25.06.2024 23:37 Відповісти
так їх потроху будуть готувати, ці жертви у нас дуже ранимі.... Пояснити тепер ура-патріотам що потрібно якось так вже не так просто
26.06.2024 09:23 Відповісти
"Нова конкретика" це так, як і "нові обличчя".
Стара брехня, воровство, шахрайство і викрутаси.
26.06.2024 09:42 Відповісти
95-й квартал в УСІЙ "КРАСІ".
26.06.2024 10:08 Відповісти
Зеленський обіцяє "нову конкретику" заради миру ?

А конкретику заради перемоги воно вже не обіцяє...
26.06.2024 10:46 Відповісти
Володя, не обманюй народ. Ви не хочете миру...абсолютно не хочете
26.06.2024 10:38 Відповісти
Саме страшне, що вони не хочуть перемоги.
Буде перемога, буде й мир
26.06.2024 10:56 Відповісти
Так, але перемоги на жаль не хочуть і наші союзники... А без їх бажання нічого не вийде.
26.06.2024 11:16 Відповісти
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №679/2022

Введено в дію
Указом Президента України
від 30 вересня 2022 року
№ 679/2022
Констатувати НЕМОЖЛИВІСТЬ

проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.

https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249
26.06.2024 10:53 Відповісти
Указ вже відмінено чи як?
26.06.2024 10:55 Відповісти
https://citaty.info/quote/108828 Покупать у врага мир - значит снабжать его средствами для новой войны.

https://citaty.info/man/zhan-zhak-russo Жан-Жак Руссо
26.06.2024 10:59 Відповісти
"Щоб пошвидше установити мир потрібно пошвидше розгромити ворога. І установити мир." (А.Шікльгрубер)
26.06.2024 11:29 Відповісти
Будь-які переговори з агресором на своїй землі є виправданням, легітимацією агресії, капітуляцією її жертви, продовженням й заохоченням агресора до подальшої війни.

Запитайте родичів сотень тисяч вбитих українців, мільйонів власників зруйнованого житла, долей людей чи хочуть вони про щось домовлятися з катом, масовими вбивцями, воєнними злочинцями? Всі вони хочуть лише справедливого покарання для злочинців й відплати заподіяних збитків від агресора.

Хіба мінська зрада попередніх представників ворожої 5-ї колони цього не показала й нічому не навчила?
Досить торгувати українськими територіями заради власного збагачення та інтересів агресора.
26.06.2024 14:54 Відповісти
Ну як очікувалось готується підготовочка до підписаних наперед договорняків, час то піджимає....
Щодо "конкретики", то в цього мойші в зелених калісонах словниковий запас закінчується на словах : ПОТУЖНО, ставка, контрнаступ," я що дурачок якийсь" і "вийди звідси розбійник". Тож сподіватись, що хмурий відкриває йому зв'язок з ноосферою неварто
26.06.2024 21:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 