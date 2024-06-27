Общие боевые потери РФ с начала войны - около 539 320 человек (+1260 за сутки), 8042 танка, 14 363 артсистемы, 15 459 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 539 320 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 539 320 (+1260) человек,
- танков - 8042 (+3) единицы,
- боевых бронированных машин - 15 459 (+9) единиц,
- артиллерийских систем - 14 363 (+42) единицы,
- РСЗО / MLRS - 1108 (+0) единиц,
- средств ПВО - 868 (+5) единиц,
- самолетов - 359 (+0) единиц,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 459 (+24) единиц,
- крылатых ракет - 2324 (+0) единицы,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19 468 (+61) единиц,
- специальной техники - 2420 (+11) единиц.
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Горіть у пеклі москалі!!!
так як лізуть до нас ( як таргани)
зі всіх щілин 😡
Відповідно, штурмовка виконується отакими силами. В них по штату в таких ротах не передбачено навіть БТР-ів. Тільки вантажівки (які теж не завжди).
Отож - штурмовка за допомогою танків та БТР-ів вже стає рідкістю. А втрати живою силою - не підвищуються, бо вони фізично не в змозі покращити ефективність цього конвейєра смерті - оснащувати та надсилати в рази більше штурмовиків.
Підозрюю, що реальні бойові втрати були на порядок більші, але командирам заборонялось їх показувати і існувала система оформлення документів як "вивезли хворого/пораненого, але в Ашхабаді вмер в госпіталі, на третій тиждень після вивезення".
Ексгумацій, звісно, ніхто особливо не проводив. Від чого там реально хлопці вмирали - ніхто насправді не знає.
Але все це "м'ясо" все рівно в них дешевше за броню, по якій в них виснадження вже реально в повний зріст.
наскільки ж кацапі тупі неймовірно , але в цьому їх сила .
будь якій країні світу скажи зараз що ви в рачатимите щодня 1000-2000 солдат , 99.9 керівників застреляться, а тут ***** і підарам все по кайфу ...
воістину московія ворота пекла
Дуже красномовний показник для тих хто вірить, що кацапи в місяць 30 000 мяса набирають і черги у военкомати у путіна
Не набирають і бажаючих кацапів воювати - все менше і менше.
Це означає, що проблема з "добровольцями на контракт" (читай - "м'ясом в штурмові роти") в ***** просто величезна. Дефіцит наростає. Кількість охочих взагалі підписувати контракт - стрімко меншає. Всіх, кому "край" (кредити тощо і не може заробити взагалі) - вже фактично вигребли.
Вже з'явились ролики від самих кацапів, з "підвалів", в яких тримають тих штурмовиків, хто "виздоровлює" після ампутацій, але їх не демобілізують і примушують погоджуватись на повернення в штурмові підрозділи.
***** боїться оголошення нової офіційної мобілізації. Тому почали реально пресувати всіх, хто вже підписався хоч якось.
131! одиниця техніки та 1260! чумардосів за день.
Арта 42, броня 12, логістика 61!
Броня просідає, логістика росте. М'ясо везуть на скотобійню без броні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 539 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
От тільки на Т-90М чи Т-72 модернізації 2021 року, для ураження, ЗСУ витрачає 3-5-10 дронів.
А на Т-55, для ураження, ЗСУ витрачає 1-2 дрони.
Тобто, там, де Т-90М встигає проїхати кілометри і випустити весь свій БК по ЗСУ, Т-55 дохне досить швидко після виявлення.
Різниця і швидкість знищення - кардинальні.
І нагадую, ще місяць тому кількість Т-54/55/62 в загальних втратах танків кацапів перевищила 20%.
Це не означає, що в них немає танків. Це означає, що "кадрові" частини вони почали берегти - сподіваючись перейти в стратегічну оборону для втримання завойованого. А поточний тиск на ЗСУ реалізують майже виключно "м'ясними" штурмами.
Броня ще двозначні числа, але це вже не надовго.
Логістика виперидела ББМ на 4 000 одиниці, хоча до листопада 23-го лише тільки зрівнялась з початку повномаштабної війни - приорітети цілей (і наявність, спроможність кацапів) ну дже змінились.
І таки да, наземка з початку року 22 тисячі (23 рік, на хвилиночку, 23 тисячі)