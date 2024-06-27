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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 539 320 человек (+1260 за сутки), 8042 танка, 14 363 артсистемы, 15 459 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 539 320 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 539 320 (+1260) человек,
  • танков - 8042 (+3) единицы,
  • боевых бронированных машин - 15 459 (+9) единиц,
  • артиллерийских систем - 14 363 (+42) единицы,
  • РСЗО / MLRS - 1108 (+0) единиц,
  • средств ПВО - 868 (+5) единиц,
  • самолетов - 359 (+0) единиц,
  • вертолетов - 326 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 459 (+24) единиц,
  • крылатых ракет - 2324 (+0) единицы,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19 468 (+61) единиц,
  • специальной техники - 2420 (+11) единиц.

Также смотрите: Силы обороны обнаружили и уничтожили двумя дронами-камикадзе вражеский "Урал". ВИДЕО

Втрати ворога за 26 червня

Автор: 

армия РФ (19562) Генштаб ВС (6426) ликвидация (3657) уничтожение (7156)


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Топ комментарии
+24
а коли у кацапів був здоровий глузд ??? кацапи це тупікова гілка цивілізації виведана на болотах мацковії шляхом більш як 500 річного негативного відбору, інцесту та повального, практично 100% алкоголізму !!!

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27.06.2024 08:05
+22
Минув 3777 день москальсько-української війни.
131! одиниця техніки та 1260! чумардосів за день.
Арта 42, броня 12, логістика 61!
Броня просідає, логістика росте. М'ясо везуть на скотобійню без броні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 539 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
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27.06.2024 08:55
+16
Героям слава!!!
Горіть у пеклі москалі!!!
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27.06.2024 07:40
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Правила форума Совет форумчан
Героям слава!!!
Горіть у пеклі москалі!!!
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27.06.2024 07:40 Ответить
Кацапам не вистачає танків і здорового глузду ,
так як лізуть до нас ( як таргани)
зі всіх щілин 😡
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27.06.2024 07:42 Ответить
а коли у кацапів був здоровий глузд ??? кацапи це тупікова гілка цивілізації виведана на болотах мацковії шляхом більш як 500 річного негативного відбору, інцесту та повального, практично 100% алкоголізму !!!

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27.06.2024 08:05 Ответить
Андрофаги !
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27.06.2024 08:27 Ответить
Кацапи змінили "доктрину" наступальних дій. Тепер для штурмових підрозділів там не передбачається броні ВЗАГАЛІ. Тільки легке стрілкове озброєння (ак та пкм), парочка 12.7 кулеметів та пара 82-мм міліметрових мінометів на штурмову роту. Роти штурмові в них - вважаються як "окремі" та "зведені". Тобто вони не є реальною частиною батальонів та полків, а значить і засоби "посилення" - це "як карта ляже".

Відповідно, штурмовка виконується отакими силами. В них по штату в таких ротах не передбачено навіть БТР-ів. Тільки вантажівки (які теж не завжди).

Отож - штурмовка за допомогою танків та БТР-ів вже стає рідкістю. А втрати живою силою - не підвищуються, бо вони фізично не в змозі покращити ефективність цього конвейєра смерті - оснащувати та надсилати в рази більше штурмовиків.
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27.06.2024 12:53 Ответить
Ще тисяча+ тупорилих кацапів радісно здохли за попу вутіна! В Афгані кількадесят тисяч загинули,на весь совок,і все посипалось,а тут ніякої реакції!!!
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27.06.2024 08:01 Ответить
в Афгані, за 10 років війни та червоної кацапо-совкової окупації країни, загинуло значно совкового окупаційного лайна і біонепотребу, ніж про це говорить червоно комуно-совкава статистика !!! так звані "офіційні" втрати треба множити мінімум на 4, а краще відразу на 10 !!!
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27.06.2024 08:10 Ответить
Вуйку,по статистиці було щось біля 16 000,але знаючи як це патерьнет працює,можу сміливо припустити що десь біля 100 000 загиблих було.А ще пригадую як всі боялись потрапити в Афган,просто тряслись.А зараз кацапи за гроші йдуть як барани на забій....
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27.06.2024 08:50 Ответить
ну так, я майже вгадав - 100/16=6,25
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27.06.2024 09:03 Ответить
Я ж приблизно назвав,хто зна скільки реально там полягло
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27.06.2024 09:46 Ответить
Офіційно, там величезна кількість загиблих була не під час безпосередньо бойових дій, а померлих від хвороб тощо. Мерли, офіційно, десятками тисяч, вже на території совка, від хвороб та травм. Але додому чомусь всі доїжджали в цинкових гробах і що хворий десь перебуває в госпіталі середньоазійських республік - ніхто не знав - мало хто з "хворих" встигав до смерті від хвороби повідомити родичам про своє місцеперебування.

Підозрюю, що реальні бойові втрати були на порядок більші, але командирам заборонялось їх показувати і існувала система оформлення документів як "вивезли хворого/пораненого, але в Ашхабаді вмер в госпіталі, на третій тиждень після вивезення".

Ексгумацій, звісно, ніхто особливо не проводив. Від чого там реально хлопці вмирали - ніхто насправді не знає.
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27.06.2024 13:02 Ответить
Я був зовсім маленьким,4 роки,привезли хлопця з Афгану,але батькам сказали що він служив в Таджикистані,і нещасний випадок стався.Але всі розуміли що насправді було.
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27.06.2024 16:43 Ответить
гільзи від пострілів з АК над могилою афганця. Ось що в мене в пам'яті особистого про афганців залишилось. Гільзи - то була в пацанів цінність.
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27.06.2024 18:34 Ответить
знову практично без броні... вони що, одним м'ясом лізуть?
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27.06.2024 08:05 Ответить
Так воно у них дешеве. Чорний мішок і пачка пельменів
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27.06.2024 08:11 Ответить
Не дешеве. Настільки недешеве, що вони навіть після ампутацій кінцівок "штурмовиків" тримають в спеціальних "полках виздоровлюючих" і потім, якщо кацап може самотужки пересуватись - знов заганяють в штурмові підрозділи - про це навіть пропогандони, з відеодоказами, почали говорити. Особового складу ВЖЕ не вистачає.

Але все це "м'ясо" все рівно в них дешевше за броню, по якій в них виснадження вже реально в повний зріст.
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27.06.2024 13:05 Ответить
Артилерія, КАБи... Там і без танків пекло
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27.06.2024 09:03 Ответить
ці цифри вражають уяву!

наскільки ж кацапі тупі неймовірно , але в цьому їх сила .
будь якій країні світу скажи зараз що ви в рачатимите щодня 1000-2000 солдат , 99.9 керівників застреляться, а тут ***** і підарам все по кайфу ...
воістину московія ворота пекла
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27.06.2024 08:06 Ответить
Їм на старті до десяти тисяч доларів дають.От і лізуть.Бо вони ніколи таких сум відразу в руках не тримали,і ніколи більше шансу не буде.Заради майбутнього дітей ідуть.Заради того що потім пару мільйонів заплатять рідні.А про себе вони не думають,жизнь моя копейка,так їх навчили.
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27.06.2024 08:54 Ответить
При підписанні контракту відразу отримують 1,5 млн руб = 15 тис. дол. Для злиднів це величезна сума.
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27.06.2024 09:26 Ответить
А починали з 3000 доларів....
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27.06.2024 09:47 Ответить
М'ясо починає щось підозрювати, але не в змозі витримати пекельні борошна при такій жирній, для них, приманці.
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27.06.2024 10:25 Ответить
"починали з 3000 доларів ... а зараз отримують 15 тис. дол"
Дуже красномовний показник для тих хто вірить, що кацапи в місяць 30 000 мяса набирають і черги у военкомати у путіна
Не набирають і бажаючих кацапів воювати - все менше і менше.
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27.06.2024 13:03 Ответить
Ех,ще б кілька тисяч далекобійних ракет,щоб розбити авіацію і ракетні заводи,та кільканадцять мільйонів снарядів.То дурні ще швидше б закінчувались
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27.06.2024 16:46 Ответить
Збільшення єдиноразової виплати з 200к до 1'600к (вже є фото плакатів з такою пропозицією), тобто в 8 раз. Лише за 1.5 роки. І темп підвищення цієї суми наростає - лише місяць назад було 1'400к.

Це означає, що проблема з "добровольцями на контракт" (читай - "м'ясом в штурмові роти") в ***** просто величезна. Дефіцит наростає. Кількість охочих взагалі підписувати контракт - стрімко меншає. Всіх, кому "край" (кредити тощо і не може заробити взагалі) - вже фактично вигребли.

Вже з'явились ролики від самих кацапів, з "підвалів", в яких тримають тих штурмовиків, хто "виздоровлює" після ампутацій, але їх не демобілізують і примушують погоджуватись на повернення в штурмові підрозділи.

***** боїться оголошення нової офіційної мобілізації. Тому почали реально пресувати всіх, хто вже підписався хоч якось.
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27.06.2024 13:34 Ответить
Лихі парфуми їх в пеклі чекають
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27.06.2024 15:42 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!!))
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27.06.2024 08:20 Ответить
по ПВО нехило отработали
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27.06.2024 08:20 Ответить
І арту непогано проріджують. Говотять що ввх із пухляком про снаряди.
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27.06.2024 08:30 Ответить
Минув 3777 день москальсько-української війни.
131! одиниця техніки та 1260! чумардосів за день.
Арта 42, броня 12, логістика 61!
Броня просідає, логістика росте. М'ясо везуть на скотобійню без броні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 539 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
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27.06.2024 08:55 Ответить
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27.06.2024 08:57 Ответить
М'ясо тупо продовжує здихати.
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27.06.2024 09:28 Ответить
Звичайні танчики та бехи теж переходять до розряду "желєзний капут" повторюють долю багатобашенних....за 2 роки все догори дригом
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27.06.2024 09:46 Ответить
В кожному жарті є тільки доля жарту... Вони вже розпакували те, що вважалось фактично музейними експонатами і не пішло на переплавку в 90х тільки з-за того, що старюче обладнання совкових заводів дешевше було використовувати в якості металобрухту для сталеварних заводів - танки Т-55/54, та гармати М-46.
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27.06.2024 16:13 Ответить
Все одно цей мотлох їде і стриляє.
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27.06.2024 16:48 Ответить
Звісно їде, звісно стріляє. Все на фронті їде і стріляє.

От тільки на Т-90М чи Т-72 модернізації 2021 року, для ураження, ЗСУ витрачає 3-5-10 дронів.
А на Т-55, для ураження, ЗСУ витрачає 1-2 дрони.

Тобто, там, де Т-90М встигає проїхати кілометри і випустити весь свій БК по ЗСУ, Т-55 дохне досить швидко після виявлення.

Різниця і швидкість знищення - кардинальні.

І нагадую, ще місяць тому кількість Т-54/55/62 в загальних втратах танків кацапів перевищила 20%.
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27.06.2024 18:31 Ответить
Це зрозуміло що чим старіше тим легше з ним розібратись.Тай екіпажі згоряють на роботі,а це теж немало,бо новий підготовити це теж не місяць роботи.Але все одно це проблема
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27.06.2024 23:56 Ответить
Війна - взагалі проблема. Але є нюанс. ЗСУ хоч в якійсь частині воює Хаймарсами, М777, Скальпами та Магурами5. А засрашка з новенького - зняла зі зберігання гармати М-46 (остання з яких була випущена десь в 1970 році), до яких не виробляє снаряди і гімняної якості закупає в Ірані...
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28.06.2024 00:20 Ответить
+5 ППО за добу!
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27.06.2024 09:56 Ответить
ППО більше танків... Танки теж у Азовському морі ховають?
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27.06.2024 10:02 Ответить
Бензовози перебили, не було чим заправити.
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27.06.2024 10:16 Ответить
Виснаження по техніці - воно таке. Ще вчора було ніби густо. А сьогодні - пусто.

Це не означає, що в них немає танків. Це означає, що "кадрові" частини вони почали берегти - сподіваючись перейти в стратегічну оборону для втримання завойованого. А поточний тиск на ЗСУ реалізують майже виключно "м'ясними" штурмами.
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27.06.2024 16:16 Ответить
"Всё идет в строгом соответствии с планом" - червень вже мінус 30,5 тис чусардосів, лідери грудень 23-го 29 970 (позаду) і травень 24-го 38,9 тис.
Броня ще двозначні числа, але це вже не надовго.
Логістика виперидела ББМ на 4 000 одиниці, хоча до листопада 23-го лише тільки зрівнялась з початку повномаштабної війни - приорітети цілей (і наявність, спроможність кацапів) ну дже змінились.
І таки да, наземка з початку року 22 тисячі (23 рік, на хвилиночку, 23 тисячі)
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27.06.2024 21:26 Ответить
 
 