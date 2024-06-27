Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 539 320 осіб (+1260 за добу), 8042 танки, 14363 артсистеми, 15 459 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 539 320 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 539320 (+1260) осіб,
- танків ‒ 8042 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15459 (+9) од,
- артилерійських систем – 14363 (+42) од,
- РСЗВ / MLRS – 1108 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 868 (+5) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11459 (+24),
- крилаті ракети ‒ 2324 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,
- спеціальна техніка ‒ 2420 (+11)
Топ коментарі
+24 vuiko dobrui
показати весь коментар27.06.2024 08:05 Посилання
+22 Qq Qqq #455433
показати весь коментар27.06.2024 08:55 Посилання
+16 Pawlo Kit
показати весь коментар27.06.2024 07:40 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Горіть у пеклі москалі!!!
так як лізуть до нас ( як таргани)
зі всіх щілин 😡
Відповідно, штурмовка виконується отакими силами. В них по штату в таких ротах не передбачено навіть БТР-ів. Тільки вантажівки (які теж не завжди).
Отож - штурмовка за допомогою танків та БТР-ів вже стає рідкістю. А втрати живою силою - не підвищуються, бо вони фізично не в змозі покращити ефективність цього конвейєра смерті - оснащувати та надсилати в рази більше штурмовиків.
Підозрюю, що реальні бойові втрати були на порядок більші, але командирам заборонялось їх показувати і існувала система оформлення документів як "вивезли хворого/пораненого, але в Ашхабаді вмер в госпіталі, на третій тиждень після вивезення".
Ексгумацій, звісно, ніхто особливо не проводив. Від чого там реально хлопці вмирали - ніхто насправді не знає.
Але все це "м'ясо" все рівно в них дешевше за броню, по якій в них виснадження вже реально в повний зріст.
наскільки ж кацапі тупі неймовірно , але в цьому їх сила .
будь якій країні світу скажи зараз що ви в рачатимите щодня 1000-2000 солдат , 99.9 керівників застреляться, а тут ***** і підарам все по кайфу ...
воістину московія ворота пекла
Дуже красномовний показник для тих хто вірить, що кацапи в місяць 30 000 мяса набирають і черги у военкомати у путіна
Не набирають і бажаючих кацапів воювати - все менше і менше.
Це означає, що проблема з "добровольцями на контракт" (читай - "м'ясом в штурмові роти") в ***** просто величезна. Дефіцит наростає. Кількість охочих взагалі підписувати контракт - стрімко меншає. Всіх, кому "край" (кредити тощо і не може заробити взагалі) - вже фактично вигребли.
Вже з'явились ролики від самих кацапів, з "підвалів", в яких тримають тих штурмовиків, хто "виздоровлює" після ампутацій, але їх не демобілізують і примушують погоджуватись на повернення в штурмові підрозділи.
***** боїться оголошення нової офіційної мобілізації. Тому почали реально пресувати всіх, хто вже підписався хоч якось.
131! одиниця техніки та 1260! чумардосів за день.
Арта 42, броня 12, логістика 61!
Броня просідає, логістика росте. М'ясо везуть на скотобійню без броні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 539 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
От тільки на Т-90М чи Т-72 модернізації 2021 року, для ураження, ЗСУ витрачає 3-5-10 дронів.
А на Т-55, для ураження, ЗСУ витрачає 1-2 дрони.
Тобто, там, де Т-90М встигає проїхати кілометри і випустити весь свій БК по ЗСУ, Т-55 дохне досить швидко після виявлення.
Різниця і швидкість знищення - кардинальні.
І нагадую, ще місяць тому кількість Т-54/55/62 в загальних втратах танків кацапів перевищила 20%.
Це не означає, що в них немає танків. Це означає, що "кадрові" частини вони почали берегти - сподіваючись перейти в стратегічну оборону для втримання завойованого. А поточний тиск на ЗСУ реалізують майже виключно "м'ясними" штурмами.
Броня ще двозначні числа, але це вже не надовго.
Логістика виперидела ББМ на 4 000 одиниці, хоча до листопада 23-го лише тільки зрівнялась з початку повномаштабної війни - приорітети цілей (і наявність, спроможність кацапів) ну дже змінились.
І таки да, наземка з початку року 22 тисячі (23 рік, на хвилиночку, 23 тисячі)