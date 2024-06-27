Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 539 320 осіб (+1260 за добу), 8042 танки, 14363 артсистеми, 15 459 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 539 320 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 539320 (+1260) осіб,

танків ‒ 8042 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 15459 (+9) од,

артилерійських систем – 14363 (+42) од,

РСЗВ / MLRS – 1108 (+0) од,

засоби ППО ‒ 868 (+5) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11459 (+24),

крилаті ракети ‒ 2324 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,

спеціальна техніка ‒ 2420 (+11)

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