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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 539 320 осіб (+1260 за добу), 8042 танки, 14363 артсистеми, 15 459 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 539 320 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 539320 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 8042 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15459 (+9) од,
  • артилерійських систем – 14363 (+42) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1108 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 868 (+5) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11459 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 2324 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2420 (+11)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони виявили та знищили двома дронами-камікадзе ворожий Урал. ВIДЕО

Втрати ворога за 26 червня

Автор: 

армія рф (17713) Генштаб ЗС (6728) ліквідація (4040) знищення (7468)


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Топ коментарі
+24
а коли у кацапів був здоровий глузд ??? кацапи це тупікова гілка цивілізації виведана на болотах мацковії шляхом більш як 500 річного негативного відбору, інцесту та повального, практично 100% алкоголізму !!!

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27.06.2024 08:05
+22
Минув 3777 день москальсько-української війни.
131! одиниця техніки та 1260! чумардосів за день.
Арта 42, броня 12, логістика 61!
Броня просідає, логістика росте. М'ясо везуть на скотобійню без броні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 539 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
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27.06.2024 08:55
+16
Героям слава!!!
Горіть у пеклі москалі!!!
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27.06.2024 07:40
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Героям слава!!!
Горіть у пеклі москалі!!!
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27.06.2024 07:40 Відповісти
Кацапам не вистачає танків і здорового глузду ,
так як лізуть до нас ( як таргани)
зі всіх щілин 😡
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27.06.2024 07:42 Відповісти
а коли у кацапів був здоровий глузд ??? кацапи це тупікова гілка цивілізації виведана на болотах мацковії шляхом більш як 500 річного негативного відбору, інцесту та повального, практично 100% алкоголізму !!!

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27.06.2024 08:05 Відповісти
Андрофаги !
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27.06.2024 08:27 Відповісти
Кацапи змінили "доктрину" наступальних дій. Тепер для штурмових підрозділів там не передбачається броні ВЗАГАЛІ. Тільки легке стрілкове озброєння (ак та пкм), парочка 12.7 кулеметів та пара 82-мм міліметрових мінометів на штурмову роту. Роти штурмові в них - вважаються як "окремі" та "зведені". Тобто вони не є реальною частиною батальонів та полків, а значить і засоби "посилення" - це "як карта ляже".

Відповідно, штурмовка виконується отакими силами. В них по штату в таких ротах не передбачено навіть БТР-ів. Тільки вантажівки (які теж не завжди).

Отож - штурмовка за допомогою танків та БТР-ів вже стає рідкістю. А втрати живою силою - не підвищуються, бо вони фізично не в змозі покращити ефективність цього конвейєра смерті - оснащувати та надсилати в рази більше штурмовиків.
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27.06.2024 12:53 Відповісти
Ще тисяча+ тупорилих кацапів радісно здохли за попу вутіна! В Афгані кількадесят тисяч загинули,на весь совок,і все посипалось,а тут ніякої реакції!!!
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27.06.2024 08:01 Відповісти
в Афгані, за 10 років війни та червоної кацапо-совкової окупації країни, загинуло значно совкового окупаційного лайна і біонепотребу, ніж про це говорить червоно комуно-совкава статистика !!! так звані "офіційні" втрати треба множити мінімум на 4, а краще відразу на 10 !!!
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27.06.2024 08:10 Відповісти
Вуйку,по статистиці було щось біля 16 000,але знаючи як це патерьнет працює,можу сміливо припустити що десь біля 100 000 загиблих було.А ще пригадую як всі боялись потрапити в Афган,просто тряслись.А зараз кацапи за гроші йдуть як барани на забій....
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27.06.2024 08:50 Відповісти
ну так, я майже вгадав - 100/16=6,25
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27.06.2024 09:03 Відповісти
Я ж приблизно назвав,хто зна скільки реально там полягло
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27.06.2024 09:46 Відповісти
Офіційно, там величезна кількість загиблих була не під час безпосередньо бойових дій, а померлих від хвороб тощо. Мерли, офіційно, десятками тисяч, вже на території совка, від хвороб та травм. Але додому чомусь всі доїжджали в цинкових гробах і що хворий десь перебуває в госпіталі середньоазійських республік - ніхто не знав - мало хто з "хворих" встигав до смерті від хвороби повідомити родичам про своє місцеперебування.

Підозрюю, що реальні бойові втрати були на порядок більші, але командирам заборонялось їх показувати і існувала система оформлення документів як "вивезли хворого/пораненого, але в Ашхабаді вмер в госпіталі, на третій тиждень після вивезення".

Ексгумацій, звісно, ніхто особливо не проводив. Від чого там реально хлопці вмирали - ніхто насправді не знає.
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27.06.2024 13:02 Відповісти
Я був зовсім маленьким,4 роки,привезли хлопця з Афгану,але батькам сказали що він служив в Таджикистані,і нещасний випадок стався.Але всі розуміли що насправді було.
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27.06.2024 16:43 Відповісти
гільзи від пострілів з АК над могилою афганця. Ось що в мене в пам'яті особистого про афганців залишилось. Гільзи - то була в пацанів цінність.
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27.06.2024 18:34 Відповісти
знову практично без броні... вони що, одним м'ясом лізуть?
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27.06.2024 08:05 Відповісти
Так воно у них дешеве. Чорний мішок і пачка пельменів
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27.06.2024 08:11 Відповісти
Не дешеве. Настільки недешеве, що вони навіть після ампутацій кінцівок "штурмовиків" тримають в спеціальних "полках виздоровлюючих" і потім, якщо кацап може самотужки пересуватись - знов заганяють в штурмові підрозділи - про це навіть пропогандони, з відеодоказами, почали говорити. Особового складу ВЖЕ не вистачає.

Але все це "м'ясо" все рівно в них дешевше за броню, по якій в них виснадження вже реально в повний зріст.
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27.06.2024 13:05 Відповісти
Артилерія, КАБи... Там і без танків пекло
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27.06.2024 09:03 Відповісти
ці цифри вражають уяву!

наскільки ж кацапі тупі неймовірно , але в цьому їх сила .
будь якій країні світу скажи зараз що ви в рачатимите щодня 1000-2000 солдат , 99.9 керівників застреляться, а тут ***** і підарам все по кайфу ...
воістину московія ворота пекла
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27.06.2024 08:06 Відповісти
Їм на старті до десяти тисяч доларів дають.От і лізуть.Бо вони ніколи таких сум відразу в руках не тримали,і ніколи більше шансу не буде.Заради майбутнього дітей ідуть.Заради того що потім пару мільйонів заплатять рідні.А про себе вони не думають,жизнь моя копейка,так їх навчили.
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27.06.2024 08:54 Відповісти
При підписанні контракту відразу отримують 1,5 млн руб = 15 тис. дол. Для злиднів це величезна сума.
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27.06.2024 09:26 Відповісти
А починали з 3000 доларів....
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27.06.2024 09:47 Відповісти
М'ясо починає щось підозрювати, але не в змозі витримати пекельні борошна при такій жирній, для них, приманці.
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27.06.2024 10:25 Відповісти
"починали з 3000 доларів ... а зараз отримують 15 тис. дол"
Дуже красномовний показник для тих хто вірить, що кацапи в місяць 30 000 мяса набирають і черги у военкомати у путіна
Не набирають і бажаючих кацапів воювати - все менше і менше.
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27.06.2024 13:03 Відповісти
Ех,ще б кілька тисяч далекобійних ракет,щоб розбити авіацію і ракетні заводи,та кільканадцять мільйонів снарядів.То дурні ще швидше б закінчувались
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27.06.2024 16:46 Відповісти
Збільшення єдиноразової виплати з 200к до 1'600к (вже є фото плакатів з такою пропозицією), тобто в 8 раз. Лише за 1.5 роки. І темп підвищення цієї суми наростає - лише місяць назад було 1'400к.

Це означає, що проблема з "добровольцями на контракт" (читай - "м'ясом в штурмові роти") в ***** просто величезна. Дефіцит наростає. Кількість охочих взагалі підписувати контракт - стрімко меншає. Всіх, кому "край" (кредити тощо і не може заробити взагалі) - вже фактично вигребли.

Вже з'явились ролики від самих кацапів, з "підвалів", в яких тримають тих штурмовиків, хто "виздоровлює" після ампутацій, але їх не демобілізують і примушують погоджуватись на повернення в штурмові підрозділи.

***** боїться оголошення нової офіційної мобілізації. Тому почали реально пресувати всіх, хто вже підписався хоч якось.
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27.06.2024 13:34 Відповісти
Лихі парфуми їх в пеклі чекають
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27.06.2024 15:42 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!!))
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27.06.2024 08:20 Відповісти
по ПВО нехило отработали
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27.06.2024 08:20 Відповісти
І арту непогано проріджують. Говотять що ввх із пухляком про снаряди.
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27.06.2024 08:30 Відповісти
Минув 3777 день москальсько-української війни.
131! одиниця техніки та 1260! чумардосів за день.
Арта 42, броня 12, логістика 61!
Броня просідає, логістика росте. М'ясо везуть на скотобійню без броні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 539 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
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27.06.2024 08:55 Відповісти
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27.06.2024 08:57 Відповісти
М'ясо тупо продовжує здихати.
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27.06.2024 09:28 Відповісти
Звичайні танчики та бехи теж переходять до розряду "желєзний капут" повторюють долю багатобашенних....за 2 роки все догори дригом
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27.06.2024 09:46 Відповісти
В кожному жарті є тільки доля жарту... Вони вже розпакували те, що вважалось фактично музейними експонатами і не пішло на переплавку в 90х тільки з-за того, що старюче обладнання совкових заводів дешевше було використовувати в якості металобрухту для сталеварних заводів - танки Т-55/54, та гармати М-46.
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27.06.2024 16:13 Відповісти
Все одно цей мотлох їде і стриляє.
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27.06.2024 16:48 Відповісти
Звісно їде, звісно стріляє. Все на фронті їде і стріляє.

От тільки на Т-90М чи Т-72 модернізації 2021 року, для ураження, ЗСУ витрачає 3-5-10 дронів.
А на Т-55, для ураження, ЗСУ витрачає 1-2 дрони.

Тобто, там, де Т-90М встигає проїхати кілометри і випустити весь свій БК по ЗСУ, Т-55 дохне досить швидко після виявлення.

Різниця і швидкість знищення - кардинальні.

І нагадую, ще місяць тому кількість Т-54/55/62 в загальних втратах танків кацапів перевищила 20%.
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27.06.2024 18:31 Відповісти
Це зрозуміло що чим старіше тим легше з ним розібратись.Тай екіпажі згоряють на роботі,а це теж немало,бо новий підготовити це теж не місяць роботи.Але все одно це проблема
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27.06.2024 23:56 Відповісти
Війна - взагалі проблема. Але є нюанс. ЗСУ хоч в якійсь частині воює Хаймарсами, М777, Скальпами та Магурами5. А засрашка з новенького - зняла зі зберігання гармати М-46 (остання з яких була випущена десь в 1970 році), до яких не виробляє снаряди і гімняної якості закупає в Ірані...
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28.06.2024 00:20 Відповісти
+5 ППО за добу!
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27.06.2024 09:56 Відповісти
ППО більше танків... Танки теж у Азовському морі ховають?
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27.06.2024 10:02 Відповісти
Бензовози перебили, не було чим заправити.
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27.06.2024 10:16 Відповісти
Виснаження по техніці - воно таке. Ще вчора було ніби густо. А сьогодні - пусто.

Це не означає, що в них немає танків. Це означає, що "кадрові" частини вони почали берегти - сподіваючись перейти в стратегічну оборону для втримання завойованого. А поточний тиск на ЗСУ реалізують майже виключно "м'ясними" штурмами.
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27.06.2024 16:16 Відповісти
"Всё идет в строгом соответствии с планом" - червень вже мінус 30,5 тис чусардосів, лідери грудень 23-го 29 970 (позаду) і травень 24-го 38,9 тис.
Броня ще двозначні числа, але це вже не надовго.
Логістика виперидела ББМ на 4 000 одиниці, хоча до листопада 23-го лише тільки зрівнялась з початку повномаштабної війни - приорітети цілей (і наявність, спроможність кацапів) ну дже змінились.
І таки да, наземка з початку року 22 тисячі (23 рік, на хвилиночку, 23 тисячі)
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27.06.2024 21:26 Відповісти
 
 