В Одесской области прогремел взрыв
Утром 27 июня в Одесской области прогремел взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговые каналы.
Ранее Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей региона находиться в безопасных местах.
"Жители Одесской области, пожалуйста, находитесь в укрытиях! Ракетная опасность для нашего региона", - говорится в сообщении.
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Nov
показать весь комментарий27.06.2024 08:54 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Ярослав Кийко
показать весь комментарий27.06.2024 08:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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