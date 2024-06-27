Утром 27 июня в Одесской области прогремел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговые каналы.

Ранее Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей региона находиться в безопасных местах.

"Жители Одесской области, пожалуйста, находитесь в укрытиях! Ракетная опасность для нашего региона", - говорится в сообщении.

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