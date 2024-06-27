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В Одесской области прогремел взрыв

іскандер,балістика

Утром 27 июня в Одесской области прогремел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговые каналы.

Ранее Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей региона находиться в безопасных местах.

"Жители Одесской области, пожалуйста, находитесь в укрытиях! Ракетная опасность для нашего региона", - говорится в сообщении.

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взрыв (6792) обстрел (27652) Одесская область (3621)


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хоть бы на русню напало нло, и весь мир отвернулся на то, как эти орки будут истребелны. да будет возмездие...
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27.06.2024 08:54 Ответить
Сьогодні всю ніч щось літало. То шахеди, то https://ru.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%B6rhead Motörheadи...
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27.06.2024 08:58 Ответить
 
 