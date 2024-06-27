Зранку 27 червня в Одеській області пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингові канали.

Раніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня!

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців регіону перебувати у безпечних місцях.

"Жителі Одещини, будь ласка, перебувайте в укриттях! Ракетна небезпека для нашого регіону", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі на Хмельниччині двічі лунали вибухи, ворог також атакував Івано-Франківщину