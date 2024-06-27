В Одеській області пролунав вибух
Зранку 27 червня в Одеській області пролунав вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингові канали.
Раніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня!
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців регіону перебувати у безпечних місцях.
"Жителі Одещини, будь ласка, перебувайте в укриттях! Ракетна небезпека для нашого регіону", - йдеться в повідомленні.
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Nov
показати весь коментар27.06.2024 08:54 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Ярослав Кийко
показати весь коментар27.06.2024 08:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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