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В Одеській області пролунав вибух

іскандер,балістика

Зранку 27 червня в Одеській області пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингові канали.

Раніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня!

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців регіону перебувати у безпечних місцях.

"Жителі Одещини, будь ласка, перебувайте в укриттях! Ракетна небезпека для нашого регіону", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі на Хмельниччині двічі лунали вибухи, ворог також атакував Івано-Франківщину

Автор: 

вибух (4504) обстріл (28973) Одеська область (3273)


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хоть бы на русню напало нло, и весь мир отвернулся на то, как эти орки будут истребелны. да будет возмездие...
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27.06.2024 08:54 Відповісти
Сьогодні всю ніч щось літало. То шахеди, то https://ru.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%B6rhead Motörheadи...
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27.06.2024 08:58 Відповісти
 
 