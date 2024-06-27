На юге силы ПВО уничтожили 9 "шахедов" и три крылатых ракеты "Калибр", - Силы обороны

С вечера 27 июня российские захватчики продолжили террористические атаки по южным регионам Украины. С наступлением ночи осуществили комбинированную атаку, применив дроны-камикадзе "Shahed-131/136" и ракеты различного типа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Ночью 27 июня подразделениями ПВО было уничтожено 9 дронов камикадзе: 6 на Николаевщине, 2 в небе над Херсонщиной и 1 в Днепропетровской области.

Также в пределах Николаевской области было уничтожено 3 крылатые ракеты "Калибр".

"Попаданий и повреждений не допущено", - отметили в Силах обороны юга.

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