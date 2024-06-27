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ПВО ночью сбила 5 российских ракет и все "шахеды", - Воздушные силы

ппо

Российские захватчики ночью 27 июня нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования и ударные БПЛА типа "Shahed".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Всего враг применил 6 ракет различных типов и 23 ударных БПЛА:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. - РФ.);
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" (из северо-восточной части акватории Черного моря);
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Курской области - РФ.);
  • 23 ударные БПЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск - РФ).

К боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей:

  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69;
  • 23 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

Напомним, ночью в Хмельницкой области дважды раздавались взрывы, враг также атаковал Ивано-Франковскую область.

Также читайте: В Украине ночью объявляли масштабную воздушную тревогу

Автор: 

ПВО (2815) Воздушные силы (2386) Олещук Николай (107)


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Унизу аналіз,що не вистачає снарядів до ППО, а ЗСУ цю інформацію не підтримують. Горіть в пеклі москалі.
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27.06.2024 08:04 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу і підтримку Українців!
Слава Україні!!
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27.06.2024 09:01 Ответить
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27.06.2024 09:05 Ответить
Дякую, Янголи-охоронці неба!!
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27.06.2024 11:37 Ответить
 
 