ПВО ночью сбила 5 российских ракет и все "шахеды", - Воздушные силы
Российские захватчики ночью 27 июня нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования и ударные БПЛА типа "Shahed".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
Всего враг применил 6 ракет различных типов и 23 ударных БПЛА:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. - РФ.);
- 4 крылатые ракеты "Калибр" (из северо-восточной части акватории Черного моря);
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Курской области - РФ.);
- 23 ударные БПЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск - РФ).
К боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей:
- 4 крылатые ракеты "Калибр";
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69;
- 23 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".
Напомним, ночью в Хмельницкой области дважды раздавались взрывы, враг также атаковал Ивано-Франковскую область.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу і підтримку Українців!
Слава Україні!!