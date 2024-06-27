В Украине ночью объявляли масштабную воздушную тревогу

В ночь на четверг во всех областях была объявлена воздушная тревога. Россияне атаковали "шахедами", "калибрами" и запускали "кинжалы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Российские войска вечером 26 июня запустили на территорию Украины ударные БПЛА. Около 2.00 они долетели на запад страны в Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Хмельницкую области.

В 2.11 Воздушные силы сообщили, что россияне атаковали Украину "калибрами".

"Крылатая ракета типа "Калибр" с юга через Николаевскую область в направлении Кировоградской области",- говорилось в сообщении.

В 2.15 военные сообщили о второй КР типа "Калибр" на Николаевщине в северо-западном направлении.

В 2.47 во всех областях была объявлена воздушная тревога из-за взлета носителя ракет "Кинжал" МиГ-31К.

В 2.56 военные сообщили о скоростных целях через Житомирскую область в юго-западном направлении.

По состоянию на 6.00 объявлено об отбое опасности во всех областях, кроме Луганской и АР Крым.

Напомним, в ночь на 27 июня в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях были слышны взрывы.

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