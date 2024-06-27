В Україні вночі оголошували масштабну повітряну тривогу

У ніч на четвер у всіх областях була оголошена повітряна тривога. Росіяни атакували "шахедами", "Калібрами" та запускали "Кинджали".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Російські війська увечері 26 червня запустили на територію України ударні БпЛА. Близько 2.00 вони долетіли на захід країни у Тернопільську, Івано-Франківську та Хмельницьку області.

О 2.11 Повітряні сили повідомили, що росіяни атакували Україну "Калібрами".

"Крилата ракета типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області",- йшлося в повідомленні.

О 2.15 військові повідомили про другу КР типу "Калібр" на Миколаївщині у північно-західному напрямку.о

О 2.47 у всіх областях була оголошена повітряна тривога через зліт носія ракет "Кинжал" МіГ-31К.

О 2.56 військові повідомили про швидкісні цілі через Житомирщину у південно-західному напрямку.

Станом на 6.00 оголошено про відбій небезпеки у всіх областях, окрім Луганської та АР Крим.

Нагадаємо, у ніч проти 27 червня у Хмельницькій та Івано-Франківській областях лунали вибухи.

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