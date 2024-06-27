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ППО вночі збила 5 російських ракет та усі "шахеди", - Повітряні сили

ппо

Російські загарбники вночі 27 червня завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БпЛА типу "Shahed".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. – РФ.);
  • 4 крилаті ракети "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області – РФ.);
  • 23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ).

До бойової роботи залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

 В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:

  • 4 крилаті ракети "Калібр";
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
  • 23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".

Нагадаємо, Вночі на Хмельниччині двічі лунали вибухи, ворог також атакував Івано-Франківщину.

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Автор: 

ППО (3257) Повітряні сили (2726) Олещук Микола (109)


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Унизу аналіз,що не вистачає снарядів до ППО, а ЗСУ цю інформацію не підтримують. Горіть в пеклі москалі.
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27.06.2024 08:04 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу і підтримку Українців!
Слава Україні!!
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27.06.2024 09:01 Відповісти
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27.06.2024 09:05 Відповісти
Дякую, Янголи-охоронці неба!!
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27.06.2024 11:37 Відповісти
 
 