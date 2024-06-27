ППО вночі збила 5 російських ракет та усі "шахеди", - Повітряні сили
Російські загарбники вночі 27 червня завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БпЛА типу "Shahed".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. – РФ.);
- 4 крилаті ракети "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області – РФ.);
- 23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ).
До бойової роботи залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
- 23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".
Нагадаємо, Вночі на Хмельниччині двічі лунали вибухи, ворог також атакував Івано-Франківщину.
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