ППО вночі збила 5 російських ракет та усі "шахеди", - Повітряні сили

Російські загарбники вночі 27 червня завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БпЛА типу "Shahed".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. – РФ.);

4 крилаті ракети "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області – РФ.);

23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ).

До бойової роботи залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:

4 крилаті ракети "Калібр";

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;

23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".

Нагадаємо, Вночі на Хмельниччині двічі лунали вибухи, ворог також атакував Івано-Франківщину.

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