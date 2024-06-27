На півдні сили ППО знищили 9 "шахедів" та три крилаті ракети "Калібр", - Сили оборони

З вечора 27 червня російські загарбники продовжили терористичні атаки по південних регіонах України. З настанням ночі здійснили комбіновану атаку, застосувавши дрони-камікадзе "Shahed-131/136" та ракети різного типу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Вночі 27 червня підрозділами ППО було знищено 9 дронів камікадзе: 6 на Миколаївщині, 2 в небі над Херсонщиною та 1 в Дніпропетровській області.

Також у межах Миколаївської області було знищено 3 крилаті ракети "Калібр".

"Влучань та пошкоджень не допущено", - зазначили у Силах оборони півдня.

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