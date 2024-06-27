С 1 июля могут мобилизовать три категории студентов, - СМИ
С 1 июля 2024 года три категории студентов могут подлежать мобилизации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УНИАН.
Так, студенты вузов и учреждений профтехобразования, которые учатся очно, не могут быть мобилизованы.
Кто имеет право на отсрочку?
- ученики, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения (для получения профессионально-технического, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования);
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ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, те, кто получает уровень образования выше ранее полученного в последовательности, определенной статьей 10 (часть 2) Закона Украины "Об образовании";
- научные и научно-педагогические работники вузов, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, если у преподавателя есть ученое звание или научная степень.
Также в ВСУ не могут быть мобилизованы педагогические работники заведений ПТУ и общеобразовательных школ при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
Студентам, аспирантам и докторантам, получающим образование по дневной или дуальной форме обучения, следует подтвердить это соответствующими документами (Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета).
Каких студентов могут мобилизовать?
Мобилизовать могут три категории студентов:
- студентов, учащихся заочно;
- тех, кто получает второе и третье высшее образование (бакалаврат, магистратура);
- тех, кто получает любое образование по уровню ниже уже имеющегося (например, имеет высшее образование, а получает профильное среднее).
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Якщо курите - кидайте цю гидоту.
В нас, якщо не з 18, то хоча б з 21 року до 50 років.
Тоді б в армії було би більше молодих і здорових солдатів, які б якісніше виконували бойові завдання , на відміну від нинішніх стариків віком 55+
І деж вони дозволять свою цяцю призвати. Он яка користь від Лєнкі Скумбрії? А могла би хоч десь в парамедиках своє майно в Україні захищати, а так ніт! Всі кому під 60 захищати майно панства. А шо? Їм всеодно небагато вже лишилось, а ми поживем !
Щодо Лєнки, то не треба. Вона й так вже в базі "Миротворця", і явно не за "красиві очі".
У всі часи воювали молоді і тільки наші зелені зробили ставку на громадян 40+...
Завжди казав: якщо хтось каже, що ми унікальні, що у нас "асобий путь", то треба його гнати сцяними тряпками!
Не треба нічого вигадувати, є історичний досвід інших країн. Це я вам кажу, як людина з червоним дипломом істфаку КНУ...
Я краще дослухаюся до авторитетів!
Шлях думок управлінця:
1. Керівник цих дядьків за 40 знав про їх фізичний стан - Так знав.
2. Керівник знав про наявність огорожі - так знав.
Висновок напрошується сам собою: керівник не відповідає займаній посаді, бо знаючи, що задача виконана його підлеглими бути не може все одно відправив їх на її виконання.
А далі наступний висновок, цьому керівнику насрати виконають його підлеглі задачу, чи ні, він просто займає місце, якщо виконають, то добре отримає медальку, а як їх всіх вб'ють, то теж нічого інших молодших пришлють, бо таких "інтелектуалів" - генераторів простих рішень в країні відсотків 80 в них навіть назва нині є.
А управління це мистецтво досягнення необхідних цілей з використанням наявних ресурсів.
Війни не було б хіба, якби Бойка якого-небудь обрали чи там Мураєва. Ми просто стали б другою Білоруссю...
І так, за Зе якраз масово проголосувала молодь! І просто пригадайте, за кого в 2019 агітували всілякі Потапи з шМанатіками, а за кого старше покоління - Роговцева, Павличко, Забужко, Сейтаблаєв, Андрухович, Юхновський, Брюховецький...
Будеш ним хизуватися, доставляючи людям піццу
Ефективність такої "співпраці" буде від'ємна, тобто контрпродуктивна.
А то усі роки незалежності в армію нуль вкладали. Тепер надолужуйте.