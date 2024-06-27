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Новости мобилизации
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С 1 июля могут мобилизовать три категории студентов, - СМИ

Кого зі студентів можуть мобілізувати?

С 1 июля 2024 года три категории студентов могут подлежать мобилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УНИАН.

Так, студенты вузов и учреждений профтехобразования, которые учатся очно, не могут быть мобилизованы.

Кто имеет право на отсрочку?

  • ученики, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения (для получения профессионально-технического, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования);

  • ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, те, кто получает уровень образования выше ранее полученного в последовательности, определенной статьей 10 (часть 2) Закона Украины "Об образовании";

  • научные и научно-педагогические работники вузов, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, если у преподавателя есть ученое звание или научная степень.

Также в ВСУ не могут быть мобилизованы педагогические работники заведений ПТУ и общеобразовательных школ при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Студентам, аспирантам и докторантам, получающим образование по дневной или дуальной форме обучения, следует подтвердить это соответствующими документами (Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета).

Каких студентов могут мобилизовать?

Мобилизовать могут три категории студентов:

  • студентов, учащихся заочно;
  • тех, кто получает второе и третье высшее образование (бакалаврат, магистратура);
  • тех, кто получает любое образование по уровню ниже уже имеющегося (например, имеет высшее образование, а получает профильное среднее).

Также читайте: Отказ студентов-мужчин от прохождения базовой общевойсковой подготовки – основание для отчисления, – постановление Кабмина

Автор: 

студенты (671) мобилизация (2796)


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Топ комментарии
+23
Та давайте уже с 18 лет мобилизуйте. Но опустите планку до 50 лет. Хватит дедов несчастных кантовать
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27.06.2024 10:51
+19
Може с мусорських і чиновників почати?А ти до яких ссикунів відносишся?
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27.06.2024 10:57
+15
Ізраїль 18-41рік тому що призиваються і жінки. В Україні то неможливо бо у всіх броньованих посадовців і силовиків молоді жінки - дамахазяйкі.
І деж вони дозволять свою цяцю призвати. Он яка користь від Лєнкі Скумбрії? А могла би хоч десь в парамедиках своє майно в Україні захищати, а так ніт! Всі кому під 60 захищати майно панства. А шо? Їм всеодно небагато вже лишилось, а ми поживем !
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27.06.2024 11:17
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Та давайте уже с 18 лет мобилизуйте. Но опустите планку до 50 лет. Хватит дедов несчастных кантовать
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27.06.2024 10:51 Ответить
Тоді вже до 40-45. От в Ізраїлі 18-41 рік, старше - лише вузькі спеціалісти і офіцери з бойовим досвідом.
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27.06.2024 11:04 Ответить
Нажаль підхід обрано строго прагматичний. Демографічно Україна в повній сраці і обрано варіант пріорітненості смерті пенсіонерів.
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27.06.2024 11:40 Ответить
Прагматичний підхід - це мобілізувати молодих і фізично здорових, які потім не будуть валятися по госпіталях із загостренням хронічних болячок і які можуть пробігти хоча б кілометр в броніку і з автоматом, на відміну від 45-50-річних!
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27.06.2024 11:52 Ответить
Я ще кілометр пробіжу, але потім без варіантів - у госпіталь
(якщо довезуть)
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27.06.2024 13:32 Ответить
Я пробіжу 1 км у спортивному костюмі, а з навантаженням - хз. Так мені 40 немає...
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27.06.2024 13:54 Ответить
Минулої осені я покинув курити/палити, тому й шанс з'явився.
Якщо курите - кидайте цю гидоту.
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27.06.2024 13:58 Ответить
Ні, не курю, у мене болячки зі юності, через які навіть на воєнку брати не хотіли...
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27.06.2024 14:05 Ответить
Мобілізаційний вік у Великій Британії під час другої світової війни , був від 18 до 40 років.
В нас, якщо не з 18, то хоча б з 21 року до 50 років.
Тоді б в армії було би більше молодих і здорових солдатів, які б якісніше виконували бойові завдання , на відміну від нинішніх стариків віком 55+
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27.06.2024 11:57 Ответить
Може с мусорських і чиновників почати?А ти до яких ссикунів відносишся?
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27.06.2024 10:57 Ответить
.... до з*їбавшихся))
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27.06.2024 11:00 Ответить
Із Британії видніше?)
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27.06.2024 11:02 Ответить
Не,он из окопа пишет,у него "старлинк" .
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27.06.2024 11:10 Ответить
herlink
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27.06.2024 13:50 Ответить
Куда столько??? Залужній, где план, *****!
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27.06.2024 10:55 Ответить
500 тисяч ще треба, казав Залужний, ще перед своєю відставкою з поста головнокомандувача.
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27.06.2024 11:58 Ответить
Не казав цього Залужний, цю цифру Зе озвучив, а Залужний потім спростував це...
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27.06.2024 12:50 Ответить
Лисого коли призовуть?
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27.06.2024 10:56 Ответить
Ще досі снайпер в засаді, тому - ніколи
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27.06.2024 11:16 Ответить
До последнего?
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27.06.2024 11:05 Ответить
Давайте взагалі нікого не призивати, тоді переможемо... Так тебе розуміти, студент?
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27.06.2024 11:17 Ответить
А тоді чому не з 18 років призивати в армію, як у всьому світі?
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27.06.2024 11:59 Ответить
Ізраїль 18-41рік тому що призиваються і жінки. В Україні то неможливо бо у всіх броньованих посадовців і силовиків молоді жінки - дамахазяйкі.
І деж вони дозволять свою цяцю призвати. Он яка користь від Лєнкі Скумбрії? А могла би хоч десь в парамедиках своє майно в Україні захищати, а так ніт! Всі кому під 60 захищати майно панства. А шо? Їм всеодно небагато вже лишилось, а ми поживем !
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27.06.2024 11:17 Ответить
А кто будет принимать саммит первых ледей и жинтельменав? Хотя зачем зеленскому Ленка, если у него и так есть Андрюха Елдак?
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27.06.2024 11:20 Ответить
Знову ж, пенсії не доведеться виплачувати. Суцільні переваги!
Щодо Лєнки, то не треба. Вона й так вже в базі "Миротворця", і явно не за "красиві очі".
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27.06.2024 11:20 Ответить
Та у нас хоча б до 21-23 років чоловікам понизили (бо до 21-22 зазвичай студенти) - і вже б менше стариків довелося б брати...
У всі часи воювали молоді і тільки наші зелені зробили ставку на громадян 40+...
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27.06.2024 11:27 Ответить
Ви, хочете уникнути відповідальності за свої багаторазові вибори? Це хіба по людські 23-65 річні засрали країну і продовжують гладити, а розгрібати мають 18. То може і владу всю передати особам до 30 років, бо якось воно не гарно виглядає.
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27.06.2024 11:42 Ответить
Погоджуся з вами, якщо ви наведете хоча б пару прикладів із історії, коли основна маса мобілізованих була не у віці 18-30, а 35+. У нас середній вік у ЗСУ 42 роки - це офіційні дані!
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27.06.2024 11:51 Ответить
Історія не має ніякого відношення до відповідальності. Якщо 40+ це багато для армії то і для управління державою це теж багато і відповідно має бути обмеження вікові не тільки для призову в армію, а і участі в виборах та перебування на державній службі. Хочете в армії 18-40 років. Обмежте вік депутатів і держслужбовців усіх(суддів, прокурорів, поліцейських, медиків, в ителів. Всіх хто утримується за рахунок бюджету) віком 18-40, а від 40 до пенсії на вільні хліба.
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27.06.2024 12:13 Ответить
Одразу видно зебіла...
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27.06.2024 12:22 Ответить
Вам до окуліста треба, бо погано бачити причинно-наслідкові зв'язки. Мовою оригіналу "как на тропу войни, так не мал, а как на фільму то мал." Рівень відповідальності має відповідати рівню прав. Якщо молодь має захищати державу, то саме вона має нею управляти і вирішувати її доою. А старі, хворі та інші цяці, що довели державу до того стану в якому вона зараз мають тихенько сидіти по своїх щурячих норах.
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27.06.2024 15:34 Ответить
Наведіть мені приклад, у якій країні так?
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27.06.2024 16:02 Ответить
Україна унікальна в цьому плані. Більшість складають безвідповідальні особини з стабільними суіцидальнимм нахилами. В історії прикладів не існує. І вам навряд вдасться знайти приклад в історії, де маючи свободу вибору населення вперто крокувало до самознищення, а коли вже практично досягло цілей, почало волати, що жити хоче і хай нас рятують молоді, бо ми обісралися, а підтертися не можемо, шлунок заважає. За свій вибір треба платити, а іноді доводиться платити кров'ю, але ж це був свідомий вибір то і скиглити не треба. Ви опинилися саме в тому місці, куди йшли свідомо все своє життя, а тепер платіть. І не треба розповідати, що не знали. Не знання законів не звільняє від відповідальності
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27.06.2024 16:35 Ответить
Бла-бла-бла...
Завжди казав: якщо хтось каже, що ми унікальні, що у нас "асобий путь", то треба його гнати сцяними тряпками!

Не треба нічого вигадувати, є історичний досвід інших країн. Це я вам кажу, як людина з червоним дипломом істфаку КНУ...
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27.06.2024 16:59 Ответить
Правильно! Досить уже шукати свій унікальний шлях!
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27.06.2024 17:12 Ответить
От є думка анонімуса , який навіть правильно підписатися не може (або Александр, або Іванов), а є виступи кількох генералів НАТО, Жоріна з Азову, Дикого, Карася, які кажуть, що в ЗСУ краще набирати у віці 21-30 років, ніж 45-50-річних...
Я краще дослухаюся до авторитетів!
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27.06.2024 17:10 Ответить
Я Вам розповім цікаву історію з цього приводу про управління та управлінців. Як приклад візьмемо опус, який був на цензорі про штурмовиків 40+ та огорожу, яку вони не змогли подолати і цим зірвали штурмові дії. Простий шлях: дядьки за 40 вже не мають сили тягати на собі броніки і бк, а тут огорожа. Висновок треба брати молодих, бо вони сильні, здорові та витривалі.
Шлях думок управлінця:
1. Керівник цих дядьків за 40 знав про їх фізичний стан - Так знав.
2. Керівник знав про наявність огорожі - так знав.
Висновок напрошується сам собою: керівник не відповідає займаній посаді, бо знаючи, що задача виконана його підлеглими бути не може все одно відправив їх на її виконання.
А далі наступний висновок, цьому керівнику насрати виконають його підлеглі задачу, чи ні, він просто займає місце, якщо виконають, то добре отримає медальку, а як їх всіх вб'ють, то теж нічого інших молодших пришлють, бо таких "інтелектуалів" - генераторів простих рішень в країні відсотків 80 в них навіть назва нині є.

А управління це мистецтво досягнення необхідних цілей з використанням наявних ресурсів.
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27.06.2024 22:55 Ответить
Якщо Ви не зебіл то наведіть мені приклад з історії. коли маючи вільний вибір населення добровільно і свідомо обрало війну. А я на прикладі наведеної Вами країни покажу причини, чому управління старих "мертвих пеньків" смертельно небезпечно для країни.
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27.06.2024 23:54 Ответить
Чому вибрало війну? Війна була б у будь-якому випадку, просто якби не обрали зебілів, то гроші би тратилися більше на оборонку, ніж на дороги і Україна краще б приготувалася...
Війни не було б хіба, якби Бойка якого-небудь обрали чи там Мураєва. Ми просто стали б другою Білоруссю...

І так, за Зе якраз масово проголосувала молодь! І просто пригадайте, за кого в 2019 агітували всілякі Потапи з шМанатіками, а за кого старше покоління - Роговцева, Павличко, Забужко, Сейтаблаєв, Андрухович, Юхновський, Брюховецький...
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28.06.2024 08:30 Ответить
Війни можна було уникнути навіть в 2021. Треба було всього лиш показати, що ми будемо захищатися. І це мало озвучувати не ЗСУ, а саме політики. Бо тоді ще був час політиків. Якби була розпочата мобілізація та навіть оновлення даних військовозобов'язаних, як це робиться зараз і ху-ло не полізло б, бо це було б для нього не вигідно. Але, зробленого не повернеш. Війну легше не допустити ніж виграти. Я не заперечую, що голосувала молодь за невігласа, але зараз цій молоді максимум 23 роки. Буде справедливо призивати до ЗСУ з 23 до 65. Це саме ті хто має відповідати за сьогоднішній стан речей та змивати свої помилки кров'ю.
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28.06.2024 21:51 Ответить
І мені здається, що бронювання не повинно бути в принципі. Відстрочки у 6 місяців достатньо для підготовки молодого спеціаліста, який замінить мобілізованого. Це дозволить з часом збільшити загальну кількість спеціалістів і зробить більш гнучким ринок праці. Про бронювання чиновників це взагалі, якийсь нонсенс їх мають замінити 18-24 річні. Це поліпшить якість послуг. які надає держава громадянам, бо молоді можуть працювати швидше та якісніше за розплившихся по кріслам чиновників державного управління.
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28.06.2024 21:58 Ответить
Далеко підете, хвілософ-мислітєль...
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27.06.2024 13:44 Ответить
Ти цяця свою жінку чи доньку на війну відправляти сильно прагнеш? Яка ганьба.
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27.06.2024 11:42 Ответить
Студентов должны призывать. Призывать должны с 18 до 40 лет.
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27.06.2024 11:36 Ответить
В том же убогом СССРе с воинского учёта снимали в 50 лет . Возростные изменения в человеческом организме не зависят , от власти с страны проживания. Какой военный из человека которому за полтос ?
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27.06.2024 11:49 Ответить
Зеля з допомогою ТЦК вирішили, що вони змінять людську природу та можуть не тільки зупинити старіння людського організму а навіть омолодити його.
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27.06.2024 12:37 Ответить
Та оно больное на всю голову . Если бы не этот ушлепан на банковой , никай бы молномасштабной войны небыло бы . А тут умный нарид выбрал подарочный вариант для Путина . До полномасштабного нападения Зе банда НЕ закупила для армии НИ одного ПТРК ,ни одного саряда.Просто тупа ******* что могли. Ну ка тут не напасть ?
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27.06.2024 12:47 Ответить
Лайно за собою мають прибирати ті хто засрав цю країну. Рятуйте нас старих тупаків, бо довести країну до такого стану ми змогли і будемо далі її руйнувати, але ризикувати своєю дорогоцінною шкірою не можемо бо ми старі безвідповідальні ідіоти давайте молодих відправимо нас дорогоцінних мудаків захищати
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27.06.2024 11:50 Ответить
Вєчний студєнт? Який вже диплом на черзі, третій?
Будеш ним хизуватися, доставляючи людям піццу
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27.06.2024 13:49 Ответить
Дякуєм ухилянтам з ТЦК, поліції , Кабміну, Верховної Ради та Офісу Президента.
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27.06.2024 12:40 Ответить
Вони довладарюються до того, що всіх студентів будуть призивати, хоча поліціянтська школа матиме пожиттєву броню!
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27.06.2024 12:10 Ответить
Коли вже з ментів бронь знімуть?
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27.06.2024 12:11 Ответить
Коли влада припинить боятися свого народу.
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27.06.2024 12:42 Ответить
Чего не пригласить солдатов НАТО ?
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27.06.2024 12:24 Ответить
Чотирикратний ухилянт заявив Заходу, мовляв, ми й самі справимось, лиш давайте більше грошей.
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27.06.2024 13:52 Ответить
Постійна змінність умов не посилює довіру до влади. Це свідчить про односторонній співпраці "ми вам кажемо - ви робите".
Ефективність такої "співпраці" буде від'ємна, тобто контрпродуктивна.
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27.06.2024 12:33 Ответить
Вклад в оборону має бути пропорційний статкам. Чим більше заробив (ну чи накрав), \ що втрачати - башляй. Стимул! А на ті гроші хоч туземців наймайте.

А то усі роки незалежності в армію нуль вкладали. Тепер надолужуйте.
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27.06.2024 12:51 Ответить
Воїн повинен бути молодим та здоровим. А наша армія, гериатрична лікарня...
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27.06.2024 13:53 Ответить
 
 