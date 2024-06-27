З 1 липня можуть мобілізувати три категорії студентів, - ЗМІ
З 1 липня 2024 року три категорії студентів можуть підлягати мобілізації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УНІАН.
Так, студенти вишів та закладів профтехосвіти, які навчаються очно, не можуть бути мобілізовані.
Хто має право на відстрочку?
- учні, які навчаються за денною або дуальною формою навчання (для здобуття професійно-технічної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти);
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асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, ті, хто здобуває рівень освіти вищий за раніше здобутий у послідовності, визначеній статтею 10 (частина 2) Закону України "Про освіту";
- наукові та науково-педагогічні працівники ВНЗ, технікумів, коледжів, наукових установ та організацій, якщо у викладача є вчене звання або науковий ступінь.
Також до ЗСУ не можуть бути мобілізовані педагогічні працівники закладів ПТУ та загальноосвітніх шкіл за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.
Студентам, аспірантам і докторантам, які здобувають освіту за денною або дуальною формою навчання, слід підтвердити це відповідними документами (Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку).
Яких студентів можуть мобілізувати?
Мобілізувати можуть три категорії студентів:
- студенти, які навчаються заочно;
- ті, хто здобувають другу і третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);
- ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну (наприклад, має вищу освіту, а отримує профільну середню).
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Якщо курите - кидайте цю гидоту.
В нас, якщо не з 18, то хоча б з 21 року до 50 років.
Тоді б в армії було би більше молодих і здорових солдатів, які б якісніше виконували бойові завдання , на відміну від нинішніх стариків віком 55+
І деж вони дозволять свою цяцю призвати. Он яка користь від Лєнкі Скумбрії? А могла би хоч десь в парамедиках своє майно в Україні захищати, а так ніт! Всі кому під 60 захищати майно панства. А шо? Їм всеодно небагато вже лишилось, а ми поживем !
Щодо Лєнки, то не треба. Вона й так вже в базі "Миротворця", і явно не за "красиві очі".
У всі часи воювали молоді і тільки наші зелені зробили ставку на громадян 40+...
Завжди казав: якщо хтось каже, що ми унікальні, що у нас "асобий путь", то треба його гнати сцяними тряпками!
Не треба нічого вигадувати, є історичний досвід інших країн. Це я вам кажу, як людина з червоним дипломом істфаку КНУ...
Я краще дослухаюся до авторитетів!
Шлях думок управлінця:
1. Керівник цих дядьків за 40 знав про їх фізичний стан - Так знав.
2. Керівник знав про наявність огорожі - так знав.
Висновок напрошується сам собою: керівник не відповідає займаній посаді, бо знаючи, що задача виконана його підлеглими бути не може все одно відправив їх на її виконання.
А далі наступний висновок, цьому керівнику насрати виконають його підлеглі задачу, чи ні, він просто займає місце, якщо виконають, то добре отримає медальку, а як їх всіх вб'ють, то теж нічого інших молодших пришлють, бо таких "інтелектуалів" - генераторів простих рішень в країні відсотків 80 в них навіть назва нині є.
А управління це мистецтво досягнення необхідних цілей з використанням наявних ресурсів.
Війни не було б хіба, якби Бойка якого-небудь обрали чи там Мураєва. Ми просто стали б другою Білоруссю...
І так, за Зе якраз масово проголосувала молодь! І просто пригадайте, за кого в 2019 агітували всілякі Потапи з шМанатіками, а за кого старше покоління - Роговцева, Павличко, Забужко, Сейтаблаєв, Андрухович, Юхновський, Брюховецький...
Будеш ним хизуватися, доставляючи людям піццу
Ефективність такої "співпраці" буде від'ємна, тобто контрпродуктивна.
А то усі роки незалежності в армію нуль вкладали. Тепер надолужуйте.