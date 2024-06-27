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Новини Мобілізація
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З 1 липня можуть мобілізувати три категорії студентів, - ЗМІ

Кого зі студентів можуть мобілізувати?

З 1 липня 2024 року три категорії студентів можуть підлягати мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УНІАН.

Так, студенти вишів та закладів профтехосвіти, які навчаються очно, не можуть бути мобілізовані.

Хто має право на відстрочку?

  • учні, які навчаються за денною або дуальною формою навчання (для здобуття професійно-технічної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти);

  • асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, ті, хто здобуває рівень освіти вищий за раніше здобутий у послідовності, визначеній статтею 10 (частина 2) Закону України "Про освіту";

  • наукові та науково-педагогічні працівники ВНЗ, технікумів, коледжів, наукових установ та організацій, якщо у викладача є вчене звання або науковий ступінь.

Також до ЗСУ не можуть бути мобілізовані педагогічні працівники закладів ПТУ та загальноосвітніх шкіл за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Студентам, аспірантам і докторантам, які здобувають освіту за денною або дуальною формою навчання, слід підтвердити це відповідними документами (Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку).

Яких студентів можуть мобілізувати?

Мобілізувати можуть три категорії студентів:

  • студенти, які навчаються заочно;
  • ті, хто здобувають другу і третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);
  • ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну (наприклад, має вищу освіту, а отримує профільну середню).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відмова студентів-чоловіків від проходження базової загальновійськової підготовки - підстава для відрахування, - постанова Кабміну

Автор: 

студенти (438) мобілізація (3096)


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Топ коментарі
+23
Та давайте уже с 18 лет мобилизуйте. Но опустите планку до 50 лет. Хватит дедов несчастных кантовать
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27.06.2024 10:51
+19
Може с мусорських і чиновників почати?А ти до яких ссикунів відносишся?
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27.06.2024 10:57
+15
Ізраїль 18-41рік тому що призиваються і жінки. В Україні то неможливо бо у всіх броньованих посадовців і силовиків молоді жінки - дамахазяйкі.
І деж вони дозволять свою цяцю призвати. Он яка користь від Лєнкі Скумбрії? А могла би хоч десь в парамедиках своє майно в Україні захищати, а так ніт! Всі кому під 60 захищати майно панства. А шо? Їм всеодно небагато вже лишилось, а ми поживем !
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27.06.2024 11:17
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Та давайте уже с 18 лет мобилизуйте. Но опустите планку до 50 лет. Хватит дедов несчастных кантовать
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27.06.2024 10:51 Відповісти
Тоді вже до 40-45. От в Ізраїлі 18-41 рік, старше - лише вузькі спеціалісти і офіцери з бойовим досвідом.
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27.06.2024 11:04 Відповісти
Нажаль підхід обрано строго прагматичний. Демографічно Україна в повній сраці і обрано варіант пріорітненості смерті пенсіонерів.
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27.06.2024 11:40 Відповісти
Прагматичний підхід - це мобілізувати молодих і фізично здорових, які потім не будуть валятися по госпіталях із загостренням хронічних болячок і які можуть пробігти хоча б кілометр в броніку і з автоматом, на відміну від 45-50-річних!
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27.06.2024 11:52 Відповісти
Я ще кілометр пробіжу, але потім без варіантів - у госпіталь
(якщо довезуть)
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27.06.2024 13:32 Відповісти
Я пробіжу 1 км у спортивному костюмі, а з навантаженням - хз. Так мені 40 немає...
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27.06.2024 13:54 Відповісти
Минулої осені я покинув курити/палити, тому й шанс з'явився.
Якщо курите - кидайте цю гидоту.
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27.06.2024 13:58 Відповісти
Ні, не курю, у мене болячки зі юності, через які навіть на воєнку брати не хотіли...
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27.06.2024 14:05 Відповісти
Мобілізаційний вік у Великій Британії під час другої світової війни , був від 18 до 40 років.
В нас, якщо не з 18, то хоча б з 21 року до 50 років.
Тоді б в армії було би більше молодих і здорових солдатів, які б якісніше виконували бойові завдання , на відміну від нинішніх стариків віком 55+
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27.06.2024 11:57 Відповісти
Може с мусорських і чиновників почати?А ти до яких ссикунів відносишся?
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27.06.2024 10:57 Відповісти
.... до з*їбавшихся))
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27.06.2024 11:00 Відповісти
Із Британії видніше?)
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27.06.2024 11:02 Відповісти
Не,он из окопа пишет,у него "старлинк" .
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27.06.2024 11:10 Відповісти
herlink
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27.06.2024 13:50 Відповісти
Куда столько??? Залужній, где план, *****!
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27.06.2024 10:55 Відповісти
500 тисяч ще треба, казав Залужний, ще перед своєю відставкою з поста головнокомандувача.
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27.06.2024 11:58 Відповісти
Не казав цього Залужний, цю цифру Зе озвучив, а Залужний потім спростував це...
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27.06.2024 12:50 Відповісти
Лисого коли призовуть?
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27.06.2024 10:56 Відповісти
Ще досі снайпер в засаді, тому - ніколи
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27.06.2024 11:16 Відповісти
До последнего?
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27.06.2024 11:05 Відповісти
Давайте взагалі нікого не призивати, тоді переможемо... Так тебе розуміти, студент?
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27.06.2024 11:17 Відповісти
А тоді чому не з 18 років призивати в армію, як у всьому світі?
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27.06.2024 11:59 Відповісти
Ізраїль 18-41рік тому що призиваються і жінки. В Україні то неможливо бо у всіх броньованих посадовців і силовиків молоді жінки - дамахазяйкі.
І деж вони дозволять свою цяцю призвати. Он яка користь від Лєнкі Скумбрії? А могла би хоч десь в парамедиках своє майно в Україні захищати, а так ніт! Всі кому під 60 захищати майно панства. А шо? Їм всеодно небагато вже лишилось, а ми поживем !
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27.06.2024 11:17 Відповісти
А кто будет принимать саммит первых ледей и жинтельменав? Хотя зачем зеленскому Ленка, если у него и так есть Андрюха Елдак?
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27.06.2024 11:20 Відповісти
Знову ж, пенсії не доведеться виплачувати. Суцільні переваги!
Щодо Лєнки, то не треба. Вона й так вже в базі "Миротворця", і явно не за "красиві очі".
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27.06.2024 11:20 Відповісти
Та у нас хоча б до 21-23 років чоловікам понизили (бо до 21-22 зазвичай студенти) - і вже б менше стариків довелося б брати...
У всі часи воювали молоді і тільки наші зелені зробили ставку на громадян 40+...
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27.06.2024 11:27 Відповісти
Ви, хочете уникнути відповідальності за свої багаторазові вибори? Це хіба по людські 23-65 річні засрали країну і продовжують гладити, а розгрібати мають 18. То може і владу всю передати особам до 30 років, бо якось воно не гарно виглядає.
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27.06.2024 11:42 Відповісти
Погоджуся з вами, якщо ви наведете хоча б пару прикладів із історії, коли основна маса мобілізованих була не у віці 18-30, а 35+. У нас середній вік у ЗСУ 42 роки - це офіційні дані!
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27.06.2024 11:51 Відповісти
Історія не має ніякого відношення до відповідальності. Якщо 40+ це багато для армії то і для управління державою це теж багато і відповідно має бути обмеження вікові не тільки для призову в армію, а і участі в виборах та перебування на державній службі. Хочете в армії 18-40 років. Обмежте вік депутатів і держслужбовців усіх(суддів, прокурорів, поліцейських, медиків, в ителів. Всіх хто утримується за рахунок бюджету) віком 18-40, а від 40 до пенсії на вільні хліба.
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27.06.2024 12:13 Відповісти
Одразу видно зебіла...
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27.06.2024 12:22 Відповісти
Вам до окуліста треба, бо погано бачити причинно-наслідкові зв'язки. Мовою оригіналу "как на тропу войни, так не мал, а как на фільму то мал." Рівень відповідальності має відповідати рівню прав. Якщо молодь має захищати державу, то саме вона має нею управляти і вирішувати її доою. А старі, хворі та інші цяці, що довели державу до того стану в якому вона зараз мають тихенько сидіти по своїх щурячих норах.
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27.06.2024 15:34 Відповісти
Наведіть мені приклад, у якій країні так?
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27.06.2024 16:02 Відповісти
Україна унікальна в цьому плані. Більшість складають безвідповідальні особини з стабільними суіцидальнимм нахилами. В історії прикладів не існує. І вам навряд вдасться знайти приклад в історії, де маючи свободу вибору населення вперто крокувало до самознищення, а коли вже практично досягло цілей, почало волати, що жити хоче і хай нас рятують молоді, бо ми обісралися, а підтертися не можемо, шлунок заважає. За свій вибір треба платити, а іноді доводиться платити кров'ю, але ж це був свідомий вибір то і скиглити не треба. Ви опинилися саме в тому місці, куди йшли свідомо все своє життя, а тепер платіть. І не треба розповідати, що не знали. Не знання законів не звільняє від відповідальності
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27.06.2024 16:35 Відповісти
Бла-бла-бла...
Завжди казав: якщо хтось каже, що ми унікальні, що у нас "асобий путь", то треба його гнати сцяними тряпками!

Не треба нічого вигадувати, є історичний досвід інших країн. Це я вам кажу, як людина з червоним дипломом істфаку КНУ...
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27.06.2024 16:59 Відповісти
Правильно! Досить уже шукати свій унікальний шлях!
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27.06.2024 17:12 Відповісти
От є думка анонімуса , який навіть правильно підписатися не може (або Александр, або Іванов), а є виступи кількох генералів НАТО, Жоріна з Азову, Дикого, Карася, які кажуть, що в ЗСУ краще набирати у віці 21-30 років, ніж 45-50-річних...
Я краще дослухаюся до авторитетів!
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27.06.2024 17:10 Відповісти
Я Вам розповім цікаву історію з цього приводу про управління та управлінців. Як приклад візьмемо опус, який був на цензорі про штурмовиків 40+ та огорожу, яку вони не змогли подолати і цим зірвали штурмові дії. Простий шлях: дядьки за 40 вже не мають сили тягати на собі броніки і бк, а тут огорожа. Висновок треба брати молодих, бо вони сильні, здорові та витривалі.
Шлях думок управлінця:
1. Керівник цих дядьків за 40 знав про їх фізичний стан - Так знав.
2. Керівник знав про наявність огорожі - так знав.
Висновок напрошується сам собою: керівник не відповідає займаній посаді, бо знаючи, що задача виконана його підлеглими бути не може все одно відправив їх на її виконання.
А далі наступний висновок, цьому керівнику насрати виконають його підлеглі задачу, чи ні, він просто займає місце, якщо виконають, то добре отримає медальку, а як їх всіх вб'ють, то теж нічого інших молодших пришлють, бо таких "інтелектуалів" - генераторів простих рішень в країні відсотків 80 в них навіть назва нині є.

А управління це мистецтво досягнення необхідних цілей з використанням наявних ресурсів.
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27.06.2024 22:55 Відповісти
Якщо Ви не зебіл то наведіть мені приклад з історії. коли маючи вільний вибір населення добровільно і свідомо обрало війну. А я на прикладі наведеної Вами країни покажу причини, чому управління старих "мертвих пеньків" смертельно небезпечно для країни.
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27.06.2024 23:54 Відповісти
Чому вибрало війну? Війна була б у будь-якому випадку, просто якби не обрали зебілів, то гроші би тратилися більше на оборонку, ніж на дороги і Україна краще б приготувалася...
Війни не було б хіба, якби Бойка якого-небудь обрали чи там Мураєва. Ми просто стали б другою Білоруссю...

І так, за Зе якраз масово проголосувала молодь! І просто пригадайте, за кого в 2019 агітували всілякі Потапи з шМанатіками, а за кого старше покоління - Роговцева, Павличко, Забужко, Сейтаблаєв, Андрухович, Юхновський, Брюховецький...
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28.06.2024 08:30 Відповісти
Війни можна було уникнути навіть в 2021. Треба було всього лиш показати, що ми будемо захищатися. І це мало озвучувати не ЗСУ, а саме політики. Бо тоді ще був час політиків. Якби була розпочата мобілізація та навіть оновлення даних військовозобов'язаних, як це робиться зараз і ху-ло не полізло б, бо це було б для нього не вигідно. Але, зробленого не повернеш. Війну легше не допустити ніж виграти. Я не заперечую, що голосувала молодь за невігласа, але зараз цій молоді максимум 23 роки. Буде справедливо призивати до ЗСУ з 23 до 65. Це саме ті хто має відповідати за сьогоднішній стан речей та змивати свої помилки кров'ю.
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28.06.2024 21:51 Відповісти
І мені здається, що бронювання не повинно бути в принципі. Відстрочки у 6 місяців достатньо для підготовки молодого спеціаліста, який замінить мобілізованого. Це дозволить з часом збільшити загальну кількість спеціалістів і зробить більш гнучким ринок праці. Про бронювання чиновників це взагалі, якийсь нонсенс їх мають замінити 18-24 річні. Це поліпшить якість послуг. які надає держава громадянам, бо молоді можуть працювати швидше та якісніше за розплившихся по кріслам чиновників державного управління.
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28.06.2024 21:58 Відповісти
Далеко підете, хвілософ-мислітєль...
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27.06.2024 13:44 Відповісти
Ти цяця свою жінку чи доньку на війну відправляти сильно прагнеш? Яка ганьба.
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27.06.2024 11:42 Відповісти
Студентов должны призывать. Призывать должны с 18 до 40 лет.
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27.06.2024 11:36 Відповісти
В том же убогом СССРе с воинского учёта снимали в 50 лет . Возростные изменения в человеческом организме не зависят , от власти с страны проживания. Какой военный из человека которому за полтос ?
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27.06.2024 11:49 Відповісти
Зеля з допомогою ТЦК вирішили, що вони змінять людську природу та можуть не тільки зупинити старіння людського організму а навіть омолодити його.
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27.06.2024 12:37 Відповісти
Та оно больное на всю голову . Если бы не этот ушлепан на банковой , никай бы молномасштабной войны небыло бы . А тут умный нарид выбрал подарочный вариант для Путина . До полномасштабного нападения Зе банда НЕ закупила для армии НИ одного ПТРК ,ни одного саряда.Просто тупа ******* что могли. Ну ка тут не напасть ?
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27.06.2024 12:47 Відповісти
Лайно за собою мають прибирати ті хто засрав цю країну. Рятуйте нас старих тупаків, бо довести країну до такого стану ми змогли і будемо далі її руйнувати, але ризикувати своєю дорогоцінною шкірою не можемо бо ми старі безвідповідальні ідіоти давайте молодих відправимо нас дорогоцінних мудаків захищати
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27.06.2024 11:50 Відповісти
Вєчний студєнт? Який вже диплом на черзі, третій?
Будеш ним хизуватися, доставляючи людям піццу
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27.06.2024 13:49 Відповісти
Дякуєм ухилянтам з ТЦК, поліції , Кабміну, Верховної Ради та Офісу Президента.
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27.06.2024 12:40 Відповісти
Вони довладарюються до того, що всіх студентів будуть призивати, хоча поліціянтська школа матиме пожиттєву броню!
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27.06.2024 12:10 Відповісти
Коли вже з ментів бронь знімуть?
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27.06.2024 12:11 Відповісти
Коли влада припинить боятися свого народу.
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27.06.2024 12:42 Відповісти
Чего не пригласить солдатов НАТО ?
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27.06.2024 12:24 Відповісти
Чотирикратний ухилянт заявив Заходу, мовляв, ми й самі справимось, лиш давайте більше грошей.
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27.06.2024 13:52 Відповісти
Постійна змінність умов не посилює довіру до влади. Це свідчить про односторонній співпраці "ми вам кажемо - ви робите".
Ефективність такої "співпраці" буде від'ємна, тобто контрпродуктивна.
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27.06.2024 12:33 Відповісти
Вклад в оборону має бути пропорційний статкам. Чим більше заробив (ну чи накрав), \ що втрачати - башляй. Стимул! А на ті гроші хоч туземців наймайте.

А то усі роки незалежності в армію нуль вкладали. Тепер надолужуйте.
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27.06.2024 12:51 Відповісти
Воїн повинен бути молодим та здоровим. А наша армія, гериатрична лікарня...
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27.06.2024 13:53 Відповісти
 
 