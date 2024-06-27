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Главе Мукачевского райсовета Ланьо избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, залог - 30 млн грн, - САП

Голові Мукачівської райради Ланю обрали запобіжний захід

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения председателю Мукачевского райсовета Михаилу Ланьо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"27 июня 2024 года следственный судья ВАКС применил меру пресечения к председателю одного из районных советов на Закарпатье, подозреваемого по делу о продаже за бесценок 3 га земли коммунальной собственности. Рассмотрев ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, суд применил к чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога", - говорится в сообщении.

Напоминаем, 25 июня мэр Мукачево Балога и председатель Мукачевского райсовета Ланьо были задержаны в связи с коррупционной схемой продажи стадиона "Авангард".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэру Мукачево Балоге избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью 30 млн грн залога, - САП

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Хоч когось посадіть - Беня Шуфрич
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27.06.2024 12:37 Ответить
30 лимонів? Братва за годину збере.
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27.06.2024 12:45 Ответить
Та за Балогу ВЖЕ внесли 30 міліонів!
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27.06.2024 15:18 Ответить
і який це відсоток від награбованого, хто небудь скиньте хоча б приблизні підрахунки
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27.06.2024 16:17 Ответить
 
 