Голові Мукачівської райради Ланю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застава - 30 млн грн, - САП

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Мукаівської райради Михайлу Ланю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"27 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до голови однієї з районних рад на Закарпатті – підозрюваного у справі щодо продажу за безцінь 3 га землі комунальної власності. Розглянувши клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, суд застосував до посадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, 25 червня мера Мукачева Балогу та голову Мукачівської райради Ланя було затримано через корупційну схему продажу стадіону "Авангард".

Читайте: Меру Мукачева Балозі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю 30 млн грн застави, - САП