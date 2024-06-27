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Голові Мукачівської райради Ланю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застава - 30 млн грн, - САП

Голові Мукачівської райради Ланю обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Мукаівської райради Михайлу Ланю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"27 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до голови однієї з районних рад на Закарпатті – підозрюваного у справі щодо продажу за безцінь 3 га землі комунальної власності. Розглянувши клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, суд застосував до посадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, 25 червня мера Мукачева Балогу та голову Мукачівської райради Ланя було затримано через корупційну схему продажу стадіону "Авангард".

Читайте: Меру Мукачева Балозі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю 30 млн грн застави, - САП

Автор: 

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Хоч когось посадіть - Беня Шуфрич
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27.06.2024 12:37 Відповісти
30 лимонів? Братва за годину збере.
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27.06.2024 12:45 Відповісти
Та за Балогу ВЖЕ внесли 30 міліонів!
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27.06.2024 15:18 Відповісти
і який це відсоток від награбованого, хто небудь скиньте хоча б приблизні підрахунки
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27.06.2024 16:17 Відповісти
 
 