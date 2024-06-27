С начала суток на фронте - 48 боевых столкновений, атаки врага продолжаются на 7 направлениях, - Генштаб

Больше всего атак врага с начала суток, 27 июня, произошло на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении продолжается бой за Волчанск. Ситуация контролируемая. На этом направлении за минувшие сутки потери врага составляют 150 военнослужащих. Также уничтожено три артсистемы, средство ПВО и шесть автомобилей. Поврежден один танк, одна артсистема, два средства ПВО и два автомобиля.

С начала суток на Купянском направлении произошло четыре боестолкновения в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Два штурмовых действия агрессора еще продолжаются.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отражают две атаки в районах Копанок и Невского.

В районах Спирного и Раздолевки четыре атаки врага с начала суток произошло на Сиверском направлении. Враг успеха не добился. Вместе с тем, одно боестолкновение, в районе Роздолевки, еще продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты не отказываются от намерений прорваться в районе Часова Яра. Два штурмовых действия продолжаются.

Напряженная ситуация на Торецком направлении. Агрессор активен в районах Торецка, Северного и Зализного. Атака вблизи Дружбы отбита нашими защитниками.

Обостренной остается ситуация на Покровском направлении. За сегодня уже произошло 13 наступательных действий противника, девять из которых успешно отбиты. Продолжаются бои. На Покровском направлении враг за минувшие сутки потерял 245 военнослужащих и две артиллерийские системы. Поврежден один танк.

На Кураховском направлении, в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки, сейчас происходит восемь боестолкновений.

Обстановка на Юге

Времевское направление. Враг атакует вблизи Константиновки.

На Ореховском направлении без успеха оккупанты штурмовали в районе Малой Токмачки.

На остальных направлениях активных действий захватчики не проводили.

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