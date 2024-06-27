З початку доби на фронті - 48 бойових зіткнень, атаки ворога тривають на 7 напрямках, - Генштаб

Найбільше атак ворога з початку доби, 27 червня, відбулось на Покровському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку триває бій за Вовчанськ. Ситуація контрольована. На цьому напрямку минулої доби втрати ворога становлять 150 військовослужбовців. Також знищено три артсистеми, засіб ППО та шість автомобілів. Пошкоджено один танк, одну артсистему, два засоби ППО та два автомобілі.

З початку доби на Куп’янському напрямку відбулось чотири боєзіткнення в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Дві штурмові дії агресора ще тривають.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки в районах Копанок та Невського.

В районах Спірного та Роздолівки чотири атаки ворога з початку доби відбулося на Сіверському напрямку. Ворог успіху не досяг. Разом з тим, одне боєзіткнення, в районі Роздолівки, ще триває.

На Краматорському напрямку окупанти не відмовляються від намірів прорватися в районі Часового Яру. Дві штурмові дії тривають.

Напружена ситуація на Торецькому напрямку. Агресор активний в районах Торецька, Північного та Залізного. Атаку поблизу Дружби відбито нашими захисниками.

Загостреною залишається ситуація на Покровському напрямку. За сьогодні вже відбулося 13 наступальних дій противника, дев’ять з яких успішно відбито. Тривають бої. На Покровському напрямку ворог протягом минулої доби втратив 245 військовослужбовців та дві артилерійські системи. Пошкоджено один танк.

На Курахівському напрямку, в районах Красногорівки, Георгієвки, Парасковіївки, наразі відбувається вісім боєзіткнень.

Обстановка на півдні

Времівський напрямок. Ворог атакує поблизу Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку без успіху окупанти штурмували в районі Малої Токмачки.

На решті напрямків активних дій загарбники не проводили.

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