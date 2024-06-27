Минобороны РФ готово создать мотоциклетные взводы из-за нехватки бронетехники, но такие войска несут значительные потери, - Forbes
Минобороны РФ создает мотоциклетные взводы, но выделяет для военных целей только старые модели. Однако потери российских сил в результате атак на мотоциклах подтверждают неэффективность этой тактики и большую уязвимость перед современной бронетехникой и беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
Военный аналитик Эндрю Перпетуа уже подтвердил уничтожение пяти таких "боевых" мотоциклов с помощью дронов ВСУ в феврале 2024 года, одного - в марте, 13 - в апреле, 56 - в мае и 9 - в начале июня.
Даже несмотря на такие значительные потери среди мотоциклистов, МО РФ продолжает усиливать концепцию создания штурмовых мотоциклистов. Z-военкор Сладков подтвердил создание мотоциклетного взвода в районе Красногоровки. Новые бригады будут активно участвовать в доставке грузов на передовую и заниматься эвакуацией раненых.
Однако не исключено, что командиры ВС РФ будут бросать их в атаки из-за нехватки бронетехники. Во время одной из недавних атак армии РФ на юге Украины оккупанты в первой волне ехали танками и БТР, а уже во второй волне была пехота и байки. Как следствие, большие потери и в первой, и во второй волне атакующих.
Практически все украинские бригады сталкивались с мотоциклетными взводами оккупантов. Против них обычно применялись ударные дроны.
Сначала некоторые военные эксперты говорили о том, что взводы на мотоциклах могут иметь успех: якобы враг будет быстрее и незаметнее с воздуха. Однако впоследствии практика показала, что оккупанты бессильны против артиллерии и дронов ВСУ. Эксперты заявляют, что если у врага закончится не только бронетехника, но и мотоциклы, то в бой им придется идти пешком.
Напомним, в течение недели с 16 по 23 июня 2024 года потери армии РФ составляют около 8050 человек личного состава.
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Двохколісний "Гранд Черокі"
І дзвінок великий є
Шкіряне сідло широке
Я лечу через село
Лісапедом, наче танком
зупинити ? спіраль бруно, навіть мінувати не треба
..
Нас ждёт огонь смертельный
И всё ж бессилен он
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш мотоцЫклетный батальон
Десятый наш мотоцЫклетный батальон
Ну вони кончені...
За февраль, март и апрель - потери багги и гольфкаров (на которые пересели рашисты) - 172 штуки.
За май потери багги и гольфкаров - 103 штуки. И мотоциклов - 81 штука.
За июнь потери багги и гольфкаров - 89 штук и мотоциклов 50 штук и месяц еще не закончился. Это подтвержденные фото-видео факты. А ведь есть еще...
Итого минимум 400 багги и гольфкаров потеряно плюс минимум 150 мотоциклов.
Такова цена чудовищных потерь в легкой бронетехнике, которая вынуждает использовать в атаках вот такую фигню.
А взагалі це використовували всі, причому ще з часів Англо-бурської війни
Что они там могут создать? Какие заводы? Максимум ангар, в котором будет отверточная сборка китайских комплектов.