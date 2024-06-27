Минобороны РФ готово создать мотоциклетные взводы из-за нехватки бронетехники, но такие войска несут значительные потери, - Forbes

Минобороны РФ создает мотоциклетные взводы, но выделяет для военных целей только старые модели. Однако потери российских сил в результате атак на мотоциклах подтверждают неэффективность этой тактики и большую уязвимость перед современной бронетехникой и беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

Военный аналитик Эндрю Перпетуа уже подтвердил уничтожение пяти таких "боевых" мотоциклов с помощью дронов ВСУ в феврале 2024 года, одного - в марте, 13 - в апреле, 56 - в мае и 9 - в начале июня.

Даже несмотря на такие значительные потери среди мотоциклистов, МО РФ продолжает усиливать концепцию создания штурмовых мотоциклистов. Z-военкор Сладков подтвердил создание мотоциклетного взвода в районе Красногоровки. Новые бригады будут активно участвовать в доставке грузов на передовую и заниматься эвакуацией раненых.

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Однако не исключено, что командиры ВС РФ будут бросать их в атаки из-за нехватки бронетехники. Во время одной из недавних атак армии РФ на юге Украины оккупанты в первой волне ехали танками и БТР, а уже во второй волне была пехота и байки. Как следствие, большие потери и в первой, и во второй волне атакующих.

Практически все украинские бригады сталкивались с мотоциклетными взводами оккупантов. Против них обычно применялись ударные дроны.

Сначала некоторые военные эксперты говорили о том, что взводы на мотоциклах могут иметь успех: якобы враг будет быстрее и незаметнее с воздуха. Однако впоследствии практика показала, что оккупанты бессильны против артиллерии и дронов ВСУ. Эксперты заявляют, что если у врага закончится не только бронетехника, но и мотоциклы, то в бой им придется идти пешком.

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Напомним, в течение недели с 16 по 23 июня 2024 года потери армии РФ составляют около 8050 человек личного состава.