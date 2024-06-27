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Новости Война
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Минобороны РФ готово создать мотоциклетные взводы из-за нехватки бронетехники, но такие войска несут значительные потери, - Forbes

мотоцикл,окупант

Минобороны РФ создает мотоциклетные взводы, но выделяет для военных целей только старые модели. Однако потери российских сил в результате атак на мотоциклах подтверждают неэффективность этой тактики и большую уязвимость перед современной бронетехникой и беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

Военный аналитик Эндрю Перпетуа уже подтвердил уничтожение пяти таких "боевых" мотоциклов с помощью дронов ВСУ в феврале 2024 года, одного - в марте, 13 - в апреле, 56 - в мае и 9 - в начале июня.

Даже несмотря на такие значительные потери среди мотоциклистов, МО РФ продолжает усиливать концепцию создания штурмовых мотоциклистов. Z-военкор Сладков подтвердил создание мотоциклетного взвода в районе Красногоровки. Новые бригады будут активно участвовать в доставке грузов на передовую и заниматься эвакуацией раненых.

Также смотрите: Оккупант на мотоцикле растворяется в воздухе после наезда на противотанковую мину. ВИДЕО

Однако не исключено, что командиры ВС РФ будут бросать их в атаки из-за нехватки бронетехники. Во время одной из недавних атак армии РФ на юге Украины оккупанты в первой волне ехали танками и БТР, а уже во второй волне была пехота и байки. Как следствие, большие потери и в первой, и во второй волне атакующих.

Практически все украинские бригады сталкивались с мотоциклетными взводами оккупантов. Против них обычно применялись ударные дроны.

Сначала некоторые военные эксперты говорили о том, что взводы на мотоциклах могут иметь успех: якобы враг будет быстрее и незаметнее с воздуха. Однако впоследствии практика показала, что оккупанты бессильны против артиллерии и дронов ВСУ. Эксперты заявляют, что если у врага закончится не только бронетехника, но и мотоциклы, то в бой им придется идти пешком.

Смотрите также: "Мотопробег" оккупантов остановили операторы дронов на запорожском направлении. ВИДЕО

Напомним, в течение недели с 16 по 23 июня 2024 года потери армии РФ составляют около 8050 человек личного состава.

Автор: 

Forbes (118) армия РФ (19562) мотоцикл (84)


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Топ комментарии
+10
Кінну авіацію вже давайте, тварини
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27.06.2024 13:58
+10
Впєрьод на Кієф .!!
..
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27.06.2024 14:12
+4
Лісапед мій, лісапед
Двохколісний "Гранд Черокі"
І дзвінок великий є
Шкіряне сідло широке
Я лечу через село
Лісапедом, наче танком

зупинити ? спіраль бруно, навіть мінувати не треба
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27.06.2024 14:29
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Правила форума Совет форумчан
Кінну авіацію вже давайте, тварини
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27.06.2024 13:58 Ответить
Лісапед мій, лісапед
Двохколісний "Гранд Черокі"
І дзвінок великий є
Шкіряне сідло широке
Я лечу через село
Лісапедом, наче танком

зупинити ? спіраль бруно, навіть мінувати не треба
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27.06.2024 14:29 Ответить
ну дєди ж воювали в вєлосамокатних войсках ))
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27.06.2024 14:44 Ответить
Причому навіть діди голанців і британців в Англо-бурську війну
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27.06.2024 16:50 Ответить
Ну чё так все пессимистично, есть же ещё кавалерия
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27.06.2024 15:39 Ответить
ну той що, в них цього м'яса як бруду, ще 10 років можуть воювати та не помітять, що в них населення поменшало...
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27.06.2024 13:59 Ответить
Чому зразу пішки, ще є ролики
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27.06.2024 14:05 Ответить
"Безумный Макс-2" какой-то. p.s скоро увидим у кацапов "пистолетные войска"?
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27.06.2024 14:09 Ответить
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27.06.2024 14:29 Ответить
Впєрьод на Кієф .!!
..
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27.06.2024 14:12 Ответить
ешонаражают
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27.06.2024 14:16 Ответить
Невдовзі створять і батальйони на віслюках. Барани на віслюках.
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27.06.2024 14:28 Ответить
И гимн у них будет шота типа как было у дилдов

Нас ждёт огонь смертельный
И всё ж бессилен он
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш мотоцЫклетный батальон
Десятый наш мотоцЫклетный батальон
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27.06.2024 14:31 Ответить
Ще забули про велосипеди і самокати,цей вид транспорту прискорює попадання на концерт до кабздона.
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27.06.2024 14:31 Ответить
Кацапня скоро і вЄлосіпЄдні создадут. Подумаєш... Свиноматки ше нарАжаютЬ
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27.06.2024 14:32 Ответить
Це та "відроджена з часів срср" мотоциклєтна армія, про яку істерять західні ЗМІ, і яка має знову кудись наступати?
Ну вони кончені...
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27.06.2024 14:35 Ответить
При сасере мотоциклисты были в штатах штабов кадрированных дивизий - развозить приказы и уведомления. Даже тупорылым савецким генералам не приходило в бестолковки посылать их в атаку.
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27.06.2024 17:36 Ответить
Открываем твиттер Эндрю Перпетуа и считаем сами:
За февраль, март и апрель - потери багги и гольфкаров (на которые пересели рашисты) - 172 штуки.
За май потери багги и гольфкаров - 103 штуки. И мотоциклов - 81 штука.
За июнь потери багги и гольфкаров - 89 штук и мотоциклов 50 штук и месяц еще не закончился. Это подтвержденные фото-видео факты. А ведь есть еще...
Итого минимум 400 багги и гольфкаров потеряно плюс минимум 150 мотоциклов.
Такова цена чудовищных потерь в легкой бронетехнике, которая вынуждает использовать в атаках вот такую фигню.
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27.06.2024 14:53 Ответить
транспорт який би він не був все ж краще ніж пішки зі зброєю, БК, бронежилетом і т.п. Він може бути з РЕБом а це вже захист від дронів. Але головна перевага це швидкість.
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27.06.2024 14:53 Ответить
Лучше на велосипедах, можно трёхколёсный
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27.06.2024 15:33 Ответить
В копировании фошистких закидонов пуйло окончательно сгитлерился - дурень вспомнил что в киношках немцы катались по Украине на мотоциклах
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27.06.2024 15:34 Ответить
Німці в Першу світову так захопили острови Балтики, та й взагалі швидке перекидання військ на потрібні ділянки будь-чим дало їм змогу розбити і росіян в Східній Прусії...
А взагалі це використовували всі, причому ще з часів Англо-бурської війни
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27.06.2024 16:53 Ответить
"тук-тук" войска!!!
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27.06.2024 16:00 Ответить
Їм вже потрібно пляшковдупні війська створювати.
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27.06.2024 16:07 Ответить
"создает мотоциклетные взводы"

Что они там могут создать? Какие заводы? Максимум ангар, в котором будет отверточная сборка китайских комплектов.
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27.06.2024 16:53 Ответить
А православний байкер Хірург очолить ці матациклєтні вайська?
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27.06.2024 17:14 Ответить
Скоро и тачанки поступят в руснявые войска.
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27.06.2024 17:39 Ответить
 
 