"Мотопробег" оккупантов остановили операторы дронов на запорожском направлении. ВИДЕО
Операторы дронов точными сбросами остановили попытку штурмовых действий группы оккупантов на мотоциклах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы операторов украинских дронов опубликована в соцсетях.
"Плохое утро у российских "байкеров". Мотопробег на Запорожском направлении пошел не по плану. Операторы дронов 3-го отряда ЦСП "Омега", - отмечается в комментарии к записи.
Топ комментарии
+21 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий24.04.2024 09:40
+15 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий24.04.2024 09:40
+11 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий24.04.2024 09:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Смерть московітам в Україні!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
історія повторюється..., москалі згадують...
- Байкеры - подумал Штирлиц.
- Штирлиц - подумали байкеры.