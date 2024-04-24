РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10489 посетителей онлайн
Новости Видео Война
10 782 29

"Мотопробег" оккупантов остановили операторы дронов на запорожском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов точными сбросами остановили попытку штурмовых действий группы оккупантов на мотоциклах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы операторов украинских дронов опубликована в соцсетях.

"Плохое утро у российских "байкеров". Мотопробег на Запорожском направлении пошел не по плану. Операторы дронов 3-го отряда ЦСП "Омега", - отмечается в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое оккупантов, усмотрев дрон, упали с мотоцикла и бросились наутек в придорожные сорняки: "Вот клоуны, бл#дь! Летим дальше". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909) Запорожская область (3077) мотоцикл (76) дроны (3909)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Чекаємо штурм на електросамокатах....
показать весь комментарий
24.04.2024 09:40
+15
Ночниє волкі.
показать весь комментарий
24.04.2024 09:40
+11
Шось в баикерів пішло не так - ше ж вчора наводили тюнінг - приварювали антидронові сітки підзеленювали - не допомогло
показать весь комментарий
24.04.2024 09:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чекаємо штурм на електросамокатах....
показать весь комментарий
24.04.2024 09:40 Ответить
На дерев'яних поні.
показать весь комментарий
24.04.2024 09:57 Ответить
на мётлах между ног ))
показать весь комментарий
24.04.2024 10:24 Ответить
На швабрах в сраках...
показать весь комментарий
24.04.2024 12:52 Ответить
у них там один на моноколесі зашкварився
показать весь комментарий
24.04.2024 11:12 Ответить
А це зовсім не смішно. Наши розвідки давно вже електросамокати використовують. При наїзді на міну відлітає колесо а не нога. І легко переносити там де проїхати неможливо.
показать весь комментарий
24.04.2024 11:53 Ответить
В запасе есть еще атака кадыровцев на архарах.
показать весь комментарий
24.04.2024 12:48 Ответить
Ночниє волкі.
показать весь комментарий
24.04.2024 09:40 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2024 09:59 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2024 12:55 Ответить
А отой підор в кепці присів, щоб нижче сцаря-хуйла бути
показать весь комментарий
24.04.2024 15:30 Ответить
Космєтічкі розлетілись по кущам...
показать весь комментарий
24.04.2024 12:53 Ответить
Шось в баикерів пішло не так - ше ж вчора наводили тюнінг - приварювали антидронові сітки підзеленювали - не допомогло
показать весь комментарий
24.04.2024 09:42 Ответить
Убогі орки з московії, на мопедах…
Смерть московітам в Україні!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
показать весь комментарий
24.04.2024 09:43 Ответить
Мотопробіг ''масква-трупарня''.
показать весь комментарий
24.04.2024 09:43 Ответить
Тим довбням ще би самокати роздали.
показать весь комментарий
24.04.2024 09:46 Ответить
На ковзанах вже пробували?
показать весь комментарий
24.04.2024 10:03 Ответить
байци Задостанова
показать весь комментарий
24.04.2024 10:20 Ответить
то так клещня гарно полетіла ? ))
показать весь комментарий
24.04.2024 10:22 Ответить
Сечовий міхур з нирками...
показать весь комментарий
24.04.2024 12:54 Ответить
К сожалению ети мотонабеги орков наиболее ефективны в отличии от других методов наступления. Против мотоциклов нужно раставлять мины типа ПОМ 3 или другие аналоги мин с усиками.
показать весь комментарий
24.04.2024 10:29 Ответить
давним-давно було "військо польське моторизоване на роверах"

історія повторюється..., москалі згадують...
показать весь комментарий
24.04.2024 10:37 Ответить
На черзі ,,конніца" і тачанки .
показать весь комментарий
24.04.2024 11:21 Ответить
Та Максiм 🤣
показать весь комментарий
24.04.2024 18:32 Ответить
І лізуть, і лізуть... Як ті воші...
показать весь комментарий
24.04.2024 12:04 Ответить
Штирлиц неторопливо шел по улице Берлина. Навстречу ему ехала группа мотоциклистов.
- Байкеры - подумал Штирлиц.
- Штирлиц - подумали байкеры.
показать весь комментарий
24.04.2024 12:29 Ответить
Не покатався, так політав.
показать весь комментарий
24.04.2024 13:40 Ответить
Revelation 22:13
показать весь комментарий
24.04.2024 18:31 Ответить
Ударим дронами по кацапскому разгильдяйству и мотопробегу!
показать весь комментарий
24.04.2024 22:59 Ответить
 
 