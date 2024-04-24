"Мотопробег" оккупантов остановили операторы дронов на запорожском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов точными сбросами остановили попытку штурмовых действий группы оккупантов на мотоциклах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы операторов украинских дронов опубликована в соцсетях.

"Плохое утро у российских "байкеров". Мотопробег на Запорожском направлении пошел не по плану. Операторы дронов 3-го отряда ЦСП "Омега", - отмечается в комментарии к записи.

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