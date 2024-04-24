"Мотопробіг" окупантів зупинили оператори дронів на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів влучними скидами зупинили спробу штурмових дій групи окупантів на мотоциклах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи операторів українських дронів опублікований у соцмережах.

"Поганий ранок у російських "байкерів". Мотопробіг на Запорізькому напрямку пішов не за планом. Оператори дронів 3-го загону ЦСП "Омега", - зазначається у коментарі до запису.

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