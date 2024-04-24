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"Мотопробіг" окупантів зупинили оператори дронів на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів влучними скидами зупинили спробу штурмових дій групи окупантів на мотоциклах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи операторів українських дронів опублікований у соцмережах.

"Поганий ранок у російських "байкерів". Мотопробіг на Запорізькому напрямку пішов не за планом. Оператори дронів 3-го загону ЦСП "Омега", - зазначається у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє окупантів, угледівши дрон, упали з мотоцикла і кинулися навтьоки у придорожні бур’яни: "От клоуни, бл#дь! Летимо далі". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) Запорізька область (3599) мотоцикл (81) дрони (4690)


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Топ коментарі
+21
Чекаємо штурм на електросамокатах....
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24.04.2024 09:40
+15
Ночниє волкі.
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24.04.2024 09:40
+11
Шось в баикерів пішло не так - ше ж вчора наводили тюнінг - приварювали антидронові сітки підзеленювали - не допомогло
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24.04.2024 09:42
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Чекаємо штурм на електросамокатах....
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24.04.2024 09:40 Відповісти
На дерев'яних поні.
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24.04.2024 09:57 Відповісти
на мётлах между ног ))
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24.04.2024 10:24 Відповісти
На швабрах в сраках...
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24.04.2024 12:52 Відповісти
у них там один на моноколесі зашкварився
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24.04.2024 11:12 Відповісти
А це зовсім не смішно. Наши розвідки давно вже електросамокати використовують. При наїзді на міну відлітає колесо а не нога. І легко переносити там де проїхати неможливо.
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24.04.2024 11:53 Відповісти
В запасе есть еще атака кадыровцев на архарах.
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24.04.2024 12:48 Відповісти
Ночниє волкі.
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24.04.2024 09:40 Відповісти
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24.04.2024 09:59 Відповісти
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24.04.2024 12:55 Відповісти
А отой підор в кепці присів, щоб нижче сцаря-хуйла бути
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24.04.2024 15:30 Відповісти
Космєтічкі розлетілись по кущам...
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24.04.2024 12:53 Відповісти
Шось в баикерів пішло не так - ше ж вчора наводили тюнінг - приварювали антидронові сітки підзеленювали - не допомогло
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24.04.2024 09:42 Відповісти
Убогі орки з московії, на мопедах…
Смерть московітам в Україні!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
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24.04.2024 09:43 Відповісти
Мотопробіг ''масква-трупарня''.
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24.04.2024 09:43 Відповісти
Тим довбням ще би самокати роздали.
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24.04.2024 09:46 Відповісти
На ковзанах вже пробували?
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24.04.2024 10:03 Відповісти
байци Задостанова
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24.04.2024 10:20 Відповісти
то так клещня гарно полетіла ? ))
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24.04.2024 10:22 Відповісти
Сечовий міхур з нирками...
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24.04.2024 12:54 Відповісти
К сожалению ети мотонабеги орков наиболее ефективны в отличии от других методов наступления. Против мотоциклов нужно раставлять мины типа ПОМ 3 или другие аналоги мин с усиками.
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24.04.2024 10:29 Відповісти
давним-давно було "військо польське моторизоване на роверах"

історія повторюється..., москалі згадують...
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24.04.2024 10:37 Відповісти
На черзі ,,конніца" і тачанки .
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24.04.2024 11:21 Відповісти
Та Максiм 🤣
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24.04.2024 18:32 Відповісти
І лізуть, і лізуть... Як ті воші...
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24.04.2024 12:04 Відповісти
Штирлиц неторопливо шел по улице Берлина. Навстречу ему ехала группа мотоциклистов.
- Байкеры - подумал Штирлиц.
- Штирлиц - подумали байкеры.
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24.04.2024 12:29 Відповісти
Не покатався, так політав.
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24.04.2024 13:40 Відповісти
Revelation 22:13
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24.04.2024 18:31 Відповісти
Ударим дронами по кацапскому разгильдяйству и мотопробегу!
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24.04.2024 22:59 Відповісти
 
 