"Мотопробіг" окупантів зупинили оператори дронів на запорізькому напрямку. ВIДЕО
Оператори дронів влучними скидами зупинили спробу штурмових дій групи окупантів на мотоциклах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи операторів українських дронів опублікований у соцмережах.
"Поганий ранок у російських "байкерів". Мотопробіг на Запорізькому напрямку пішов не за планом. Оператори дронів 3-го загону ЦСП "Омега", - зазначається у коментарі до запису.
Топ коментарі
+21 Прощай немытая раССея
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+15 Деніс Войцеховський
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+11 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар24.04.2024 09:42
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