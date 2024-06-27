Міноборони РФ готове створити мотоциклетні взводи через брак бронетехніки, але такі війська зазнають значних втрат, - Forbes

Міноборони РФ створює мотоциклетні взводи, але виділяє для військових цілей лише старі моделі. Проте втрати російських сил у результаті атак на мотоциклах підтверджують неефективність цієї тактики та велику вразливість перед сучасною бронетехнікою та безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

Військовий аналітики Ендрю Перпетуа вже підтвердив знищення п'яти таких "бойових" мотоциклів за допомогою дронів ЗСУ у лютому 2024 року, одного - у березні, 13 - у квітні, 56 - у травні та 9 - на початку червня.

Навіть попри такі значні втрати серед мотоциклістів, МО РФ продовжує посилювати концепцію створення штурмових мотоциклістів. Z-воєнкор Сладков підтвердив створення мотоциклетного взводу у районі Красногорівки. Нові бригади братимуть активну участь у доставці вантажів на передову та займатимуться евакуацією поранених.

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Проте не виключено, що командири ЗС РФ кидатимуть їх в атаки через брак бронетехніки. Під час однієї з недавніх атак армії РФ на півдні України окупанти в першій хвилі їхали танками та БТР, а вже в другій хвилі була піхота та байки. Як наслідок великі втрати і в першій, і в другій хвилі атакуючих.

Практично всі українські бригади стикалися із мотоциклетними взводами окупантів. Проти них зазвичай застосовувалися ударні дрони.

Спочатку деякі військові експерти говорили про те, що взводи на мотоциклах можуть мати успіх: нібито ворог буде швидшим і непомітнішим з повітря. Проте згодом практика показала, що окупанти безсилі проти артилерії та дронів ЗСУ. Експерти заявляють, що якщо у ворога закінчиться не лише бронетехніка, а й мотоцикли, то у бій їм доведеться йти пішки.

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Нагадаємо, упродовж тижня із 16 по 23 червня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8050 осіб особового складу.