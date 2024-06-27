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Новини Війна
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Міноборони РФ готове створити мотоциклетні взводи через брак бронетехніки, але такі війська зазнають значних втрат, - Forbes

мотоцикл,окупант

Міноборони РФ створює мотоциклетні взводи, але виділяє для військових цілей лише старі моделі. Проте втрати російських сил у результаті атак на мотоциклах підтверджують неефективність цієї тактики та велику вразливість перед сучасною бронетехнікою та безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

Військовий аналітики Ендрю Перпетуа вже підтвердив знищення п'яти таких "бойових" мотоциклів за допомогою дронів ЗСУ у лютому 2024 року, одного - у березні, 13 - у квітні, 56 - у травні та 9 - на початку червня.

Навіть попри такі значні втрати серед мотоциклістів, МО РФ продовжує посилювати концепцію створення штурмових мотоциклістів. Z-воєнкор Сладков підтвердив створення мотоциклетного взводу у районі Красногорівки. Нові бригади братимуть активну участь у доставці вантажів на передову та займатимуться евакуацією поранених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти спостерігають за двома поплічниками, які мотоциклом мчать на штурм: "Это смертники, #бана врот! В упор расстеляли! Мотоцикл загорелся!". ВIДЕО

Проте не виключено, що командири ЗС РФ кидатимуть їх в атаки через брак бронетехніки. Під час однієї з недавніх атак армії РФ на півдні України окупанти в першій хвилі їхали танками та БТР, а вже в другій хвилі була піхота та байки. Як наслідок великі втрати і в першій, і в другій хвилі атакуючих.

Практично всі українські бригади стикалися із мотоциклетними взводами окупантів. Проти них зазвичай застосовувалися ударні дрони.

Спочатку деякі військові експерти говорили про те, що взводи на мотоциклах можуть мати успіх: нібито ворог буде швидшим і непомітнішим з повітря. Проте згодом практика показала, що окупанти безсилі проти артилерії та дронів ЗСУ. Експерти заявляють, що якщо у ворога закінчиться не лише бронетехніка, а й мотоцикли, то у бій їм доведеться йти пішки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загарбник кидає свій мотоцикл та зброю і тікає переліском, побачивши український дрон. ВIДЕО

Нагадаємо, упродовж тижня із 16 по 23 червня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8050 осіб особового складу.

Автор: 

Forbes (161) армія рф (17713) мотоцикл (89)


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Топ коментарі
+10
Кінну авіацію вже давайте, тварини
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27.06.2024 13:58
+10
Впєрьод на Кієф .!!
..
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27.06.2024 14:12
+4
Лісапед мій, лісапед
Двохколісний "Гранд Черокі"
І дзвінок великий є
Шкіряне сідло широке
Я лечу через село
Лісапедом, наче танком

зупинити ? спіраль бруно, навіть мінувати не треба
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27.06.2024 14:29
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Кінну авіацію вже давайте, тварини
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27.06.2024 13:58 Відповісти
Лісапед мій, лісапед
Двохколісний "Гранд Черокі"
І дзвінок великий є
Шкіряне сідло широке
Я лечу через село
Лісапедом, наче танком

зупинити ? спіраль бруно, навіть мінувати не треба
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27.06.2024 14:29 Відповісти
ну дєди ж воювали в вєлосамокатних войсках ))
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27.06.2024 14:44 Відповісти
Причому навіть діди голанців і британців в Англо-бурську війну
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27.06.2024 16:50 Відповісти
Ну чё так все пессимистично, есть же ещё кавалерия
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27.06.2024 15:39 Відповісти
ну той що, в них цього м'яса як бруду, ще 10 років можуть воювати та не помітять, що в них населення поменшало...
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27.06.2024 13:59 Відповісти
Чому зразу пішки, ще є ролики
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27.06.2024 14:05 Відповісти
"Безумный Макс-2" какой-то. p.s скоро увидим у кацапов "пистолетные войска"?
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27.06.2024 14:09 Відповісти
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27.06.2024 14:29 Відповісти
Впєрьод на Кієф .!!
..
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27.06.2024 14:12 Відповісти
ешонаражают
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27.06.2024 14:16 Відповісти
Невдовзі створять і батальйони на віслюках. Барани на віслюках.
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27.06.2024 14:28 Відповісти
И гимн у них будет шота типа как было у дилдов

Нас ждёт огонь смертельный
И всё ж бессилен он
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш мотоцЫклетный батальон
Десятый наш мотоцЫклетный батальон
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27.06.2024 14:31 Відповісти
Ще забули про велосипеди і самокати,цей вид транспорту прискорює попадання на концерт до кабздона.
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27.06.2024 14:31 Відповісти
Кацапня скоро і вЄлосіпЄдні создадут. Подумаєш... Свиноматки ше нарАжаютЬ
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27.06.2024 14:32 Відповісти
Це та "відроджена з часів срср" мотоциклєтна армія, про яку істерять західні ЗМІ, і яка має знову кудись наступати?
Ну вони кончені...
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27.06.2024 14:35 Відповісти
При сасере мотоциклисты были в штатах штабов кадрированных дивизий - развозить приказы и уведомления. Даже тупорылым савецким генералам не приходило в бестолковки посылать их в атаку.
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27.06.2024 17:36 Відповісти
Открываем твиттер Эндрю Перпетуа и считаем сами:
За февраль, март и апрель - потери багги и гольфкаров (на которые пересели рашисты) - 172 штуки.
За май потери багги и гольфкаров - 103 штуки. И мотоциклов - 81 штука.
За июнь потери багги и гольфкаров - 89 штук и мотоциклов 50 штук и месяц еще не закончился. Это подтвержденные фото-видео факты. А ведь есть еще...
Итого минимум 400 багги и гольфкаров потеряно плюс минимум 150 мотоциклов.
Такова цена чудовищных потерь в легкой бронетехнике, которая вынуждает использовать в атаках вот такую фигню.
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27.06.2024 14:53 Відповісти
транспорт який би він не був все ж краще ніж пішки зі зброєю, БК, бронежилетом і т.п. Він може бути з РЕБом а це вже захист від дронів. Але головна перевага це швидкість.
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27.06.2024 14:53 Відповісти
Лучше на велосипедах, можно трёхколёсный
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27.06.2024 15:33 Відповісти
В копировании фошистких закидонов пуйло окончательно сгитлерился - дурень вспомнил что в киношках немцы катались по Украине на мотоциклах
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27.06.2024 15:34 Відповісти
Німці в Першу світову так захопили острови Балтики, та й взагалі швидке перекидання військ на потрібні ділянки будь-чим дало їм змогу розбити і росіян в Східній Прусії...
А взагалі це використовували всі, причому ще з часів Англо-бурської війни
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27.06.2024 16:53 Відповісти
"тук-тук" войска!!!
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27.06.2024 16:00 Відповісти
Їм вже потрібно пляшковдупні війська створювати.
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27.06.2024 16:07 Відповісти
"создает мотоциклетные взводы"

Что они там могут создать? Какие заводы? Максимум ангар, в котором будет отверточная сборка китайских комплектов.
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27.06.2024 16:53 Відповісти
А православний байкер Хірург очолить ці матациклєтні вайська?
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27.06.2024 17:14 Відповісти
Скоро и тачанки поступят в руснявые войска.
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27.06.2024 17:39 Відповісти
 
 