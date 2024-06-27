Сбор на 50 FPV-дронов и РЭБ для 47 ОМБр

1-й батальон 47 ОМБр "Магура" просит помочь приобрести 50 FPV-дронов и 2 РЭБ на авто для эвакуации раненых, чтобы защитить медиков.

Об этом в Facebook сообщил воин бригады Юрий Высоцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне трудно найти слова, чтобы убедить насколько это сейчас важно. Но. Поскольку у нас в батальоне минус 3 машины из-за поражения фпв и есть погибшие, раненые прошу помощи", - отметил защитник.

Цель - 1 млн 80 тыс. грн

Реквизиты для помощи:

https://send.monobank.ua/jar/2Y5ZQ3ZD6L

ПриватБанк: 4731 2196 4938 8869

Paypal - [email protected]

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