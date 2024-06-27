Збір на 50 FPV-дронів та РЕБ для 47 ОМБр
1-й батальйон 47 ОМБр "Магура" просить допомогти придбати 50 FPV-дронів та 2 РЕБ на авто для евакуації поранених, щоб захистити медиків.
Про це у Facebook повідомив воїн бригади Юрій Висоцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені важко знайти слова, щоб переконати наскільки це зараз важливо. Але. Оскільки в нас в батальйоні мінус 3 автівки через ураження фпв і є загиблі, поранені прошу допомоги", - зазначив захисник.
Ціль - 1 млн 80 тис. грн
Реквізити для допомоги:
https://send.monobank.ua/jar/2Y5ZQ3ZD6L
ПриватБанк: 4731 2196 4938 8869
Paypal - [email protected]
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показати весь коментар27.06.2024 14:19 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Андрей Лиференко
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