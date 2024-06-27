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Новини Війна
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Збір на 50 FPV-дронів та РЕБ для 47 ОМБр

Збір на FPV-дрони для 47 ОМБр

1-й батальйон 47 ОМБр "Магура" просить допомогти придбати 50 FPV-дронів та 2 РЕБ на авто для евакуації поранених, щоб захистити медиків.

Про це у Facebook повідомив воїн бригади Юрій Висоцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені важко знайти слова, щоб переконати наскільки це зараз важливо. Але. Оскільки в нас в батальйоні мінус 3 автівки через ураження фпв і є загиблі, поранені прошу допомоги", - зазначив захисник.

Ціль - 1 млн 80 тис. грн

Реквізити для допомоги:

https://send.monobank.ua/jar/2Y5ZQ3ZD6L

ПриватБанк: 4731 2196 4938 8869

Paypal - [email protected]

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Автор: 

допомога (8427) збір (343) 47 окрема механізована бригада (272)


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треба допомогти хлопцям
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27.06.2024 14:19 Відповісти
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27.06.2024 17:37 Відповісти
 
 