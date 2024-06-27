Южная Корея расширила санкции против судов, компаний и должностных лиц из РФ и КНДР

Южная Корея ввела санкции против российских и северокорейских судов за участие в незаконной торговле оружием и топливом и другую деятельность, нарушающую резолюции Совета Безопасности ООН.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом сообщило министерство иностранных дел Сеула.

Так, Южная Корея ввела санкции против четырех российских судов и восьми северокорейских судов за участие в незаконной торговле оружием и топливом и другую деятельность, нарушающую резолюции Совета Безопасности ООН.

Санкции также охватывают пять организаций, в том числе ракетное управление Северной Кореи, российскую компанию M Leasing LLC, которая отвечает за торговлю оружием между Москвой и Пхеньяном, и Euromarket, расположенную в Грузии, которая продавала российскую нефть Северной Корее.

По данным министерства, санкции также касаются восьми северокорейцев, участвующих в разработке и управлении ракетами в рамках ракетного управления Северной Кореи, среди которых и руководитель программы разработки спутника-шпиона.

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