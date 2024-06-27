Південна Корея розширила санкції проти суден, компаній і посадовців з РФ та КНДР

Південна Корея запровадила санкції проти російських і північнокорейських суден за участь у незаконній торгівлі зброєю і пальним та іншу діяльність, що порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap, про це повідомило міністерство закордонних справ Сеула.

Так, Південна Корея запровадила санкції проти чотирьох російських суден і восьми північнокорейських суден за участь у незаконній торгівлі зброєю і пальним та іншу діяльність, що порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

Санкції також охоплюють п'ять організацій, зокрема ракетне управління Північної Кореї, російську компанію M Leasing LLC, яка відповідає за торгівлю зброєю між Москвою та Пхеньяном, і Euromarket, розташовану в Грузії, яка продавала російську нафту Північній Кореї.

За даними міністерства, санкції також стосуються восьми північнокорейців, які беруть участь у розробці та управлінні ракетами в межах ракетного управління Північної Кореї, серед яких і керівник програми розробки супутника-шпигуна.

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