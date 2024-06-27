Войска РФ ударили по жилому дому в Золотой Балке, ранен мужчина

Российские оккупанты покрыли огнем жилой дом в Золотой Балке на Херсонщине.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 72-летний местный житель попал под удар врага во дворе собственного дома. Мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения живота, паха и плеча.



Пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Ему оказывают необходимую медпомощь.

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