Війська РФ вдарили по житловому будинку у Золотій Балці, поранено чоловіка

Російські окупанти вкрили вогнем житловий будинок у Золотій Балці на Херсонщині.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 72-річний місцевий житель потрапив під удар ворога на подвірʼї власної оселі. Чоловік зазнав вибухової травми, уламкових поранень черева, паху та плеча.



Постраждалого у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Йому надають необхідну меддопомогу.

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