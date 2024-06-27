Війська РФ вдарили по житловому будинку у Золотій Балці, поранено чоловіка
Російські окупанти вкрили вогнем житловий будинок у Золотій Балці на Херсонщині.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 72-річний місцевий житель потрапив під удар ворога на подвірʼї власної оселі. Чоловік зазнав вибухової травми, уламкових поранень черева, паху та плеча.
Постраждалого у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Йому надають необхідну меддопомогу.
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