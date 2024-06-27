УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6768 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
647 0

Рашисти атакували FPV-дроном цивільне авто на Херсонщині: Поранення дістали 2 особи. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували FPV-дроном цивільне авто у Нововоронцовці на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок удару постраждали 62-річний чоловік та жінка. У них вибухові травми та уламкові поранення рук.

Читайте: Окупанти зранку вдарили КАБом по Ольгівці на Херсонщині, дві людини дістали поранення

Рашисти атакували FPV-дроном авто у Нововоронцовці на Херсонщині
Рашисти атакували FPV-дроном авто у Нововоронцовці на Херсонщині
Рашисти атакували FPV-дроном авто у Нововоронцовці на Херсонщині

Автор: 

обстріл (28973) Херсонська область (5847)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 