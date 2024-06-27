Рашисти атакували FPV-дроном цивільне авто на Херсонщині: Поранення дістали 2 особи. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували FPV-дроном цивільне авто у Нововоронцовці на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок удару постраждали 62-річний чоловік та жінка. У них вибухові травми та уламкові поранення рук.

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