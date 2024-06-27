Рашисты атаковали FPV-дроном гражданское авто на Херсонщине: Ранения получили 2 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты атаковали FPV-дроном гражданское авто в Нововоронцовке на Херсонщине.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В результате удара пострадали 62-летний мужчина и женщина. У них взрывные травмы и осколочные ранения рук.
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