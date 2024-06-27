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Рашисты атаковали FPV-дроном гражданское авто на Херсонщине: Ранения получили 2 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты атаковали FPV-дроном гражданское авто в Нововоронцовке на Херсонщине.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В результате удара пострадали 62-летний мужчина и женщина. У них взрывные травмы и осколочные ранения рук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты утром ударили КАБом по Ольговке на Херсонщине, два человека получили ранения

Рашисти атакували FPV-дроном авто у Нововоронцовці на Херсонщині
Рашисти атакували FPV-дроном авто у Нововоронцовці на Херсонщині
Рашисти атакували FPV-дроном авто у Нововоронцовці на Херсонщині

Автор: 

обстрел (27652) Херсонская область (4857)


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