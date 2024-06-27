РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12170 посетителей онлайн
Новости
2 550 54

Беларусь также европейская нация и должна быть в Европе в будущем, - Зеленский

Зеленський про Білорусь у Євросоюзі.

Президент Владимир Зеленский считает, что со стороны ЕС было бы справедливо принять в союз и Украину, и Молдову с Грузией.

Об этом он заявил во время выступления на саммите глав Европейского Союза в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я уверен, что любая европейская нация, которая разделяет европейские ценности, должна быть частью европейской семьи", - заявил президент, добавив, что "это было бы справедливо в отношении Украины, и в отношении Молдовы, Грузии, а также Беларуси".

Говоря о Беларуси, Зеленский заявил, что "уверен, что будут решения (Евросоюза. - Ред.) и по Беларуси, потому что это также европейская нация, которая должна быть в Европе в будущем".

Напомним,президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что расширение Евросоюза должно касаться не только Украины.

"Европа - это и Балканы, и Молдова, и будет обязательно день Европы для Грузии и день Европы для Беларуси", - сказал тогда глава государства.

Читайте: С лидерами ЕС будем говорить о первоочередных потребностях Украины, в частности о ПВО, - Зеленский

Автор: 

Беларусь (7914) Зеленский Владимир (20734) Евросоюз (17252)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Ти в кріслі Президента якої країни?
показать весь комментарий
27.06.2024 16:52
+16
Вісліюк і Китай би прийняв до ЄС, аби тільки відволікти увагу від зеленої корупції.
показать весь комментарий
27.06.2024 16:53
+15
Кокс ядрёный завезли или забыли листочек с речью положить?Ермак,почему Хрипатый без присмотра?Ещё за гаражи пойдет.
показать весь комментарий
27.06.2024 16:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це реально,лише після зникнення Моськовської орди(імперії)!!))
показать весь комментарий
27.06.2024 16:52 Ответить
Як вірно писати? Зєпадари, чи ЗЄпідори.?
показать весь комментарий
27.06.2024 16:55 Ответить
Ти в кріслі Президента якої країни?
показать весь комментарий
27.06.2024 16:52 Ответить
Пал Па Кан - президент галактики 😂🐸
показать весь комментарий
27.06.2024 17:52 Ответить
показать весь комментарий
27.06.2024 16:53 Ответить
Кокс ядрёный завезли или забыли листочек с речью положить?Ермак,почему Хрипатый без присмотра?Ещё за гаражи пойдет.
показать весь комментарий
27.06.2024 16:53 Ответить
Вісліюк і Китай би прийняв до ЄС, аби тільки відволікти увагу від зеленої корупції.
показать весь комментарий
27.06.2024 16:53 Ответить
Ти про що,невгамовна боротьба корупціонерів з корупцією триває,он вже Новинському активи повертають!!))
показать весь комментарий
27.06.2024 16:56 Ответить
Борня нанайських ЗЄльоних мальчиков- засранчиков 👿
показать весь комментарий
27.06.2024 17:54 Ответить
що воно верзе...беларашка яка разом з рашкой вбиває украінців?
показать весь комментарий
27.06.2024 16:53 Ответить
Зеленим крадіям Лука поставляв бітум для крадівництва. А це вже боневтік готує Європу щоб зняти санкції з рашиського сателіта. Бо ж треба буде ще бітум на відбудівництво
показать весь комментарий
27.06.2024 20:25 Ответить
***, знову хоче знижку на бітум...
показать весь комментарий
27.06.2024 16:54 Ответить
Здається воно на коксі.
Чи вже перейшов на бітум? 😂👍
показать весь комментарий
27.06.2024 17:56 Ответить
Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно.

- Да! - кричал он. - Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам!
(с)
показать весь комментарий
27.06.2024 16:54 Ответить
😂👍
показать весь комментарий
27.06.2024 17:57 Ответить
І лукашенку Генсеком ООН, так, розумнику?
показать весь комментарий
27.06.2024 16:55 Ответить
А воно тим білорусам потрібно?
показать весь комментарий
27.06.2024 16:56 Ответить
Яка різниця, лікар сказав у морг, значить у морг Зеленський сказав у ЄС, значить туди
показать весь комментарий
27.06.2024 17:11 Ответить
Грузинам уже намекнули что с такой политикой в Европе они не будут. Сябры понятно, там пока без вариантов
показать весь комментарий
27.06.2024 16:56 Ответить
Почалося... А контрибуцию за массированный ракетный удар с территории бульбостана? ...
показать весь комментарий
27.06.2024 16:56 Ответить
в цих країнах потрібно вичистити авгієві конюшні
під назвою верховна рада і парламенти Грузії та Молдови
від проросійського лайна
його повно скрізь
ним аж смердить
показать весь комментарий
27.06.2024 16:58 Ответить
Білорусь має бути в ЄС, а бандюки з 90-хі клоуни повинні правити Україною, угу!

Це агенту Козирю таке в Білорусі сказали під час його неМінських договорняків?

Янєлох в курсі що Білорусь на даний момент - це область гондуРаші?
показать весь комментарий
27.06.2024 17:01 Ответить
він вже президентом світу себе возомнив
показать весь комментарий
27.06.2024 17:04 Ответить
наївно сподівався, що колись він буде говорити про репарації від білорусії, але очевидно, що совєцьке вихованн паписаши і мамирими непереможне.
показать весь комментарий
27.06.2024 17:05 Ответить
Танцуют все!! Ёпся!
Пол-орды в Европу! БелоРУZZЫ троянский конь рюzzкого мира
показать весь комментарий
27.06.2024 17:06 Ответить
Зовсім укурився Зюзя...
показать весь комментарий
27.06.2024 17:06 Ответить
Хто-небудь, забороніть вже йому триндіти без завчасно приготованого тексту. Соромно ж.
показать весь комментарий
27.06.2024 17:08 Ответить
Натякає, що скоріше БРСР в ЄС вступить, ніж Україна.
показать весь комментарий
27.06.2024 17:09 Ответить
********...
показать весь комментарий
27.06.2024 17:10 Ответить
Оце так покурив!
показать весь комментарий
27.06.2024 17:12 Ответить
Зеленський:
"Якщо уважно та глубоко зазирнути у очі Лукашенко - ми там побачимо "хароших белорусов"!

показать весь комментарий
27.06.2024 17:17 Ответить
Знайомо,
це вже було в 14 році: "в є ж л і в и є" люді!
(ЗЕЛЬОНИЄ ЧЄЛОВЄЧКІ осіли в урядових кварталах)
показать весь комментарий
27.06.2024 22:24 Ответить
Грузію? Вони не знають як Угорщини Орбана здихаться! Про Білорусь взагалі мови нема!
показать весь комментарий
27.06.2024 17:27 Ответить
Цей все марить братніми народами, і сайдьомся пасрєдінє, адін народ.
показать весь комментарий
27.06.2024 17:29 Ответить
Так він же колега Лукашенка, якого називають самопроголошеним.
показать весь комментарий
27.06.2024 17:35 Ответить
Далі - без бєларуссіі я в ЄС вступати не буду!!
показать весь комментарий
27.06.2024 17:31 Ответить
і без Раісіїї не буду..адін нарот
показать весь комментарий
27.06.2024 17:39 Ответить
Один йомуврот !!!!
показать весь комментарий
27.06.2024 17:46 Ответить
Ця картава тварина вже забула як кацапи напали з бульбашандії? Як звідти ракети та трутні летіли і як бульби кацапам помагали? Пам'ятаю як пюрер назвав янелоха чмом і той зробив вигляд наче нічого не сталося, а тепер знову за щоку бере.
показать весь комментарий
27.06.2024 17:31 Ответить
Те кто был европейской нацией уже давно свалили из Беларашки. Теперь то что осталось то ********** а те кто остались до мозга костей потерянные для цивилизованного общества
показать весь комментарий
27.06.2024 17:35 Ответить
Звідки знаєш? Подоляк каже?
Смертна кара є? Літак навіть перейняли, аби активіста репресувати.
Що воно меле?
показать весь комментарий
27.06.2024 18:04 Ответить
показать весь комментарий
27.06.2024 18:19 Ответить
Бяларуси не вінаватая. Це все Лукашенко. А вани добрия . Любят нас до смєрті.
показать весь комментарий
27.06.2024 18:19 Ответить
Білоруси є різні. Маю в друзях таких, що після початку війни збирали в Польщі аптечки та гуманітарку для України. Українці деякі цього не робили, а білоруси робили. Але й правда в тому, що дох...я тих, хто живе на території Білорусі - промити совкові дурні з усіма наслідками. Але такі і рідної мови вже не знають. Це вже русня, а не білоруси.
показать весь комментарий
27.06.2024 18:36 Ответить
Що воно верзе???
показать весь комментарий
27.06.2024 18:31 Ответить
долбодчятел..........................................................нах тебе те бульборабы?ты ***** президент какой страны?идиот..............................................................................
показать весь комментарий
27.06.2024 19:11 Ответить
Я випадково пересікся на заправці з білорусами у пікселі які підозріло правильно розмовляли російською мовою. Я їм про це сказав. Виявилося добровольці з Білорусі.
Але все одно " хароших бяларусів" як і "хароших рускіх" не буває. Бо вони мовчки спостерігають як нас вбивають з їхньої землі.
показать весь комментарий
27.06.2024 19:11 Ответить
Благодаря неустанной заботе бацьки о сельском хозяйстве Белоруссии осуществлён прорыв в отношении сосуществования белоруссов с колорадскими жуками. Теперь гасекомых не уничтожают, а наоборот - подкармливают картофельными очистками и используют в качестве тягловой силы.

показать весь комментарий
27.06.2024 19:49 Ответить
Ніби рисове поле, хоча соха-то рюськая, батрак китаєць.
показать весь комментарий
27.06.2024 22:27 Ответить
...батрак китаєць, русифіковані білоросси та русифікована картопля.
показать весь комментарий
29.06.2024 09:41 Ответить
 
 