Беларусь также европейская нация и должна быть в Европе в будущем, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что со стороны ЕС было бы справедливо принять в союз и Украину, и Молдову с Грузией.

Об этом он заявил во время выступления на саммите глав Европейского Союза в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я уверен, что любая европейская нация, которая разделяет европейские ценности, должна быть частью европейской семьи", - заявил президент, добавив, что "это было бы справедливо в отношении Украины, и в отношении Молдовы, Грузии, а также Беларуси".

Говоря о Беларуси, Зеленский заявил, что "уверен, что будут решения (Евросоюза. - Ред.) и по Беларуси, потому что это также европейская нация, которая должна быть в Европе в будущем".

Напомним,президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что расширение Евросоюза должно касаться не только Украины.

"Европа - это и Балканы, и Молдова, и будет обязательно день Европы для Грузии и день Европы для Беларуси", - сказал тогда глава государства.

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