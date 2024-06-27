Беларусь также европейская нация и должна быть в Европе в будущем, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что со стороны ЕС было бы справедливо принять в союз и Украину, и Молдову с Грузией.
Об этом он заявил во время выступления на саммите глав Европейского Союза в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я уверен, что любая европейская нация, которая разделяет европейские ценности, должна быть частью европейской семьи", - заявил президент, добавив, что "это было бы справедливо в отношении Украины, и в отношении Молдовы, Грузии, а также Беларуси".
Говоря о Беларуси, Зеленский заявил, что "уверен, что будут решения (Евросоюза. - Ред.) и по Беларуси, потому что это также европейская нация, которая должна быть в Европе в будущем".
Напомним,президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что расширение Евросоюза должно касаться не только Украины.
"Европа - это и Балканы, и Молдова, и будет обязательно день Европы для Грузии и день Европы для Беларуси", - сказал тогда глава государства.
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нанайськихЗЄльоних мальчиков- засранчиков 👿
Чи вже перейшов на бітум? 😂👍
- Да! - кричал он. - Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам!
(с)
лікар сказав у морг, значить у моргЗеленський сказав у ЄС, значить туди
під назвою верховна рада і парламенти Грузії та Молдови
від проросійського лайна
його повно скрізь
ним аж смердить
Це агенту Козирю таке в Білорусі сказали під час його неМінських договорняків?
Янєлох в курсі що Білорусь на даний момент - це область гондуРаші?
Пол-орды в Европу! БелоРУZZЫ троянский конь рюzzкого мира
"Якщо уважно та глубоко зазирнути у очі Лукашенко - ми там побачимо "хароших белорусов"!
це вже було в 14 році: "в є ж л і в и є" люді!
(ЗЕЛЬОНИЄ ЧЄЛОВЄЧКІ осіли в урядових кварталах)
Смертна кара є? Літак навіть перейняли, аби активіста репресувати.
Що воно меле?
Але все одно " хароших бяларусів" як і "хароших рускіх" не буває. Бо вони мовчки спостерігають як нас вбивають з їхньої землі.