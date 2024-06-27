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Білорусь також європейська нація та має бути в Європі у майбутньому, - Зеленський

Зеленський про Білорусь у Євросоюзі.

Президент Володимир Зеленський вважає, що з боку ЄС було було б справедливо прийняти до союзу і Україну, і Молдову з Грузією.

Про це він заявив під час виступу на саміті голів Європейського Союзу в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я впевнений, що будь-яка європейська нація, яка поділяє європейські цінності, має бути частиною європейської сім'ї", - заявив президент, додавши, що "це було б справедливо щодо України, і щодо Молдови, Грузії, а також Білорусі".

Говорячи про Білорусь, Зеленський заявив, що "упевнений, що будуть рішення (Євросоюзу. - Ред.) і щодо Білорусі, тому що це також європейська нація, яка має бути в Європі в майбутньому".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що розширення Євросоюзу має стосуватися не тільки України.

"Європа – це і Балкани, і Молдова, і буде обов’язково день Європи для Грузії і день Європи для Білорусі", - сказав тоді глава держави.

Читайте: Із лідерами ЄС говоритимемо про першочергові потреби України, зокрема про ППО, - Зеленський

Автор: 

Білорусь (7959) Зеленський Володимир (24213) Євросоюз (13616)


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Топ коментарі
+19
Ти в кріслі Президента якої країни?
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27.06.2024 16:52
+16
Вісліюк і Китай би прийняв до ЄС, аби тільки відволікти увагу від зеленої корупції.
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27.06.2024 16:53
+15
Кокс ядрёный завезли или забыли листочек с речью положить?Ермак,почему Хрипатый без присмотра?Ещё за гаражи пойдет.
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27.06.2024 16:53
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Це реально,лише після зникнення Моськовської орди(імперії)!!))
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27.06.2024 16:52 Відповісти
Як вірно писати? Зєпадари, чи ЗЄпідори.?
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27.06.2024 16:55 Відповісти
Ти в кріслі Президента якої країни?
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27.06.2024 16:52 Відповісти
Пал Па Кан - президент галактики 😂🐸
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27.06.2024 17:52 Відповісти
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27.06.2024 16:53 Відповісти
Кокс ядрёный завезли или забыли листочек с речью положить?Ермак,почему Хрипатый без присмотра?Ещё за гаражи пойдет.
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27.06.2024 16:53 Відповісти
Вісліюк і Китай би прийняв до ЄС, аби тільки відволікти увагу від зеленої корупції.
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27.06.2024 16:53 Відповісти
Ти про що,невгамовна боротьба корупціонерів з корупцією триває,он вже Новинському активи повертають!!))
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27.06.2024 16:56 Відповісти
Борня нанайських ЗЄльоних мальчиков- засранчиков 👿
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27.06.2024 17:54 Відповісти
що воно верзе...беларашка яка разом з рашкой вбиває украінців?
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27.06.2024 16:53 Відповісти
Зеленим крадіям Лука поставляв бітум для крадівництва. А це вже боневтік готує Європу щоб зняти санкції з рашиського сателіта. Бо ж треба буде ще бітум на відбудівництво
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27.06.2024 20:25 Відповісти
***, знову хоче знижку на бітум...
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27.06.2024 16:54 Відповісти
Здається воно на коксі.
Чи вже перейшов на бітум? 😂👍
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27.06.2024 17:56 Відповісти
Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно.

- Да! - кричал он. - Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам!
(с)
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27.06.2024 16:54 Відповісти
😂👍
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27.06.2024 17:57 Відповісти
І лукашенку Генсеком ООН, так, розумнику?
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27.06.2024 16:55 Відповісти
А воно тим білорусам потрібно?
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27.06.2024 16:56 Відповісти
Яка різниця, лікар сказав у морг, значить у морг Зеленський сказав у ЄС, значить туди
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27.06.2024 17:11 Відповісти
Грузинам уже намекнули что с такой политикой в Европе они не будут. Сябры понятно, там пока без вариантов
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27.06.2024 16:56 Відповісти
Почалося... А контрибуцию за массированный ракетный удар с территории бульбостана? ...
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27.06.2024 16:56 Відповісти
в цих країнах потрібно вичистити авгієві конюшні
під назвою верховна рада і парламенти Грузії та Молдови
від проросійського лайна
його повно скрізь
ним аж смердить
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27.06.2024 16:58 Відповісти
Білорусь має бути в ЄС, а бандюки з 90-хі клоуни повинні правити Україною, угу!

Це агенту Козирю таке в Білорусі сказали під час його неМінських договорняків?

Янєлох в курсі що Білорусь на даний момент - це область гондуРаші?
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27.06.2024 17:01 Відповісти
він вже президентом світу себе возомнив
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27.06.2024 17:04 Відповісти
наївно сподівався, що колись він буде говорити про репарації від білорусії, але очевидно, що совєцьке вихованн паписаши і мамирими непереможне.
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27.06.2024 17:05 Відповісти
Танцуют все!! Ёпся!
Пол-орды в Европу! БелоРУZZЫ троянский конь рюzzкого мира
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27.06.2024 17:06 Відповісти
Зовсім укурився Зюзя...
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27.06.2024 17:06 Відповісти
Хто-небудь, забороніть вже йому триндіти без завчасно приготованого тексту. Соромно ж.
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27.06.2024 17:08 Відповісти
Натякає, що скоріше БРСР в ЄС вступить, ніж Україна.
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27.06.2024 17:09 Відповісти
********...
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27.06.2024 17:10 Відповісти
Оце так покурив!
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27.06.2024 17:12 Відповісти
Зеленський:
"Якщо уважно та глубоко зазирнути у очі Лукашенко - ми там побачимо "хароших белорусов"!

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27.06.2024 17:17 Відповісти
Знайомо,
це вже було в 14 році: "в є ж л і в и є" люді!
(ЗЕЛЬОНИЄ ЧЄЛОВЄЧКІ осіли в урядових кварталах)
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27.06.2024 22:24 Відповісти
Грузію? Вони не знають як Угорщини Орбана здихаться! Про Білорусь взагалі мови нема!
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27.06.2024 17:27 Відповісти
Цей все марить братніми народами, і сайдьомся пасрєдінє, адін народ.
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27.06.2024 17:29 Відповісти
Так він же колега Лукашенка, якого називають самопроголошеним.
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27.06.2024 17:35 Відповісти
Далі - без бєларуссіі я в ЄС вступати не буду!!
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27.06.2024 17:31 Відповісти
і без Раісіїї не буду..адін нарот
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27.06.2024 17:39 Відповісти
Один йомуврот !!!!
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27.06.2024 17:46 Відповісти
Ця картава тварина вже забула як кацапи напали з бульбашандії? Як звідти ракети та трутні летіли і як бульби кацапам помагали? Пам'ятаю як пюрер назвав янелоха чмом і той зробив вигляд наче нічого не сталося, а тепер знову за щоку бере.
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27.06.2024 17:31 Відповісти
Те кто был европейской нацией уже давно свалили из Беларашки. Теперь то что осталось то ********** а те кто остались до мозга костей потерянные для цивилизованного общества
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27.06.2024 17:35 Відповісти
Звідки знаєш? Подоляк каже?
Смертна кара є? Літак навіть перейняли, аби активіста репресувати.
Що воно меле?
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27.06.2024 18:04 Відповісти
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27.06.2024 18:19 Відповісти
Бяларуси не вінаватая. Це все Лукашенко. А вани добрия . Любят нас до смєрті.
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27.06.2024 18:19 Відповісти
Білоруси є різні. Маю в друзях таких, що після початку війни збирали в Польщі аптечки та гуманітарку для України. Українці деякі цього не робили, а білоруси робили. Але й правда в тому, що дох...я тих, хто живе на території Білорусі - промити совкові дурні з усіма наслідками. Але такі і рідної мови вже не знають. Це вже русня, а не білоруси.
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27.06.2024 18:36 Відповісти
Що воно верзе???
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27.06.2024 18:31 Відповісти
долбодчятел..........................................................нах тебе те бульборабы?ты ***** президент какой страны?идиот..............................................................................
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27.06.2024 19:11 Відповісти
Я випадково пересікся на заправці з білорусами у пікселі які підозріло правильно розмовляли російською мовою. Я їм про це сказав. Виявилося добровольці з Білорусі.
Але все одно " хароших бяларусів" як і "хароших рускіх" не буває. Бо вони мовчки спостерігають як нас вбивають з їхньої землі.
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27.06.2024 19:11 Відповісти
Благодаря неустанной заботе бацьки о сельском хозяйстве Белоруссии осуществлён прорыв в отношении сосуществования белоруссов с колорадскими жуками. Теперь гасекомых не уничтожают, а наоборот - подкармливают картофельными очистками и используют в качестве тягловой силы.

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27.06.2024 19:49 Відповісти
Ніби рисове поле, хоча соха-то рюськая, батрак китаєць.
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27.06.2024 22:27 Відповісти
...батрак китаєць, русифіковані білоросси та русифікована картопля.
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29.06.2024 09:41 Відповісти
 
 