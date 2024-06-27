Білорусь також європейська нація та має бути в Європі у майбутньому, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що з боку ЄС було було б справедливо прийняти до союзу і Україну, і Молдову з Грузією.

Про це він заявив під час виступу на саміті голів Європейського Союзу в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я впевнений, що будь-яка європейська нація, яка поділяє європейські цінності, має бути частиною європейської сім'ї", - заявив президент, додавши, що "це було б справедливо щодо України, і щодо Молдови, Грузії, а також Білорусі".

Говорячи про Білорусь, Зеленський заявив, що "упевнений, що будуть рішення (Євросоюзу. - Ред.) і щодо Білорусі, тому що це також європейська нація, яка має бути в Європі в майбутньому".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що розширення Євросоюзу має стосуватися не тільки України.

"Європа – це і Балкани, і Молдова, і буде обов’язково день Європи для Грузії і день Європи для Білорусі", - сказав тоді глава держави.

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