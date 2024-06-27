Білорусь також європейська нація та має бути в Європі у майбутньому, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що з боку ЄС було було б справедливо прийняти до союзу і Україну, і Молдову з Грузією.
Про це він заявив під час виступу на саміті голів Європейського Союзу в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я впевнений, що будь-яка європейська нація, яка поділяє європейські цінності, має бути частиною європейської сім'ї", - заявив президент, додавши, що "це було б справедливо щодо України, і щодо Молдови, Грузії, а також Білорусі".
Говорячи про Білорусь, Зеленський заявив, що "упевнений, що будуть рішення (Євросоюзу. - Ред.) і щодо Білорусі, тому що це також європейська нація, яка має бути в Європі в майбутньому".
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що розширення Євросоюзу має стосуватися не тільки України.
"Європа – це і Балкани, і Молдова, і буде обов’язково день Європи для Грузії і день Європи для Білорусі", - сказав тоді глава держави.
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нанайськихЗЄльоних мальчиков- засранчиков 👿
Чи вже перейшов на бітум? 😂👍
- Да! - кричал он. - Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам!
(с)
лікар сказав у морг, значить у моргЗеленський сказав у ЄС, значить туди
під назвою верховна рада і парламенти Грузії та Молдови
від проросійського лайна
його повно скрізь
ним аж смердить
Це агенту Козирю таке в Білорусі сказали під час його неМінських договорняків?
Янєлох в курсі що Білорусь на даний момент - це область гондуРаші?
Пол-орды в Европу! БелоРУZZЫ троянский конь рюzzкого мира
"Якщо уважно та глубоко зазирнути у очі Лукашенко - ми там побачимо "хароших белорусов"!
це вже було в 14 році: "в є ж л і в и є" люді!
(ЗЕЛЬОНИЄ ЧЄЛОВЄЧКІ осіли в урядових кварталах)
Смертна кара є? Літак навіть перейняли, аби активіста репресувати.
Що воно меле?
Але все одно " хароших бяларусів" як і "хароших рускіх" не буває. Бо вони мовчки спостерігають як нас вбивають з їхньої землі.