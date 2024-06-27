Оккупанты увеличили количество атак на Купянском направлении, в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Синьковки продолжаются бои, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 87 боевых столкновений, россияне увеличили количество атак на Купянском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16 часов 27 июня, передает Цензор.НЕТ.

Агрессор увеличил количество атак на Купянском направлении. Сейчас их насчитывается уже девять. Бои продолжаются в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Синьковки.

Лиманское направление. Уже восемь штурмовых действий врага за сегодня. Враг активно действует в районах Макеевки, Невского, Тернов и Торского.

На Торецком направлении количество атак оккупантов достигло 21. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения неподалеку от Пивничного и Нью-Йорка.

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На Покровском направлении враг атакует в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеновки и Новоселовки Первой. Всего 16 штурмовых действий за сегодня, из них пять - еще продолжаются.

На Приднепровском направлении агрессор действует в районе Крынок. Всего имели место шесть атак за сегодня.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия захватчиков, принимают необходимые меры для стабилизации обстановки", - отмечается в сводке.

Как добавили в Генштабе, на остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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