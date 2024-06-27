На фронте уже произошло 71 боевое столкновение, больше всего - на Торецком и Кураховском направлениях, - Генштаб

Общее количество вражеских атак на линии боевого соприкосновения достигло 71. Наибольшую активность враг в настоящее время проявляет на Торецком и Кураховском направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 13 часов 27 июня.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг продолжает атаковать. Бои идут в районе Волчанска. Штурмовые действия противника вблизи Липцев остановлены Силами обороны. Оккупанты применяли КАБ с направления Белгорода и Шебекино (Белгородская область РФ) по районам Малых Проходов, Липцы, Глубокого и Волчанска.

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На Купянском направлении насчитывается пять атак врага, из них две, в районе Степной Новоселовки, еще продолжаются.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении боестолкновения происходят в районе Макеевки и Невского. В целом, с начала суток, оккупационные силы уже пять раз пытались продвинуться на этом направлении.

Продолжаются бои в районе Раздоловки и Выемки на Северском направлении. Количество штурмовых действий врага здесь возросло до пяти.

Российский агрессор проявляет активность на Торецком направлении, а именно, в районах Пивничного и Нью-Йорка. В общем, враг пытался 16 раз потеснить наших защитников. Шесть боестолкновений еще продолжаются.

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Кураховское направление. Противник действует в районе Красногоровки и Парасковиевки. С начала суток захватчики пытались улучшить свое тактическое положение уже 15 раз. Несут потери.

Обстановка на юге

На Приднепровском направлении отражено пять атак врага. Агрессор бомбил КАБами Берислав, Тягинку и Ольговку.

Как отметили в Генштабе, на остальных направлениях обстановка без особых изменений.

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