Зеленский просит Запад предотвратить разрушение Россией энергосистемы Украины: Иначе это станет частью военных доктрин во всем мире

Если главе РФ Владимиру Путину удастся разрушить энергосистему Украины, то такая стратегия станет частью военных доктрин во всем мире.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вступительного слова на заседании Европейского совета в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин ведет полномасштабную войну против нашего энергетического сектора. Наш долг - не дать России создать прецедент для уничтожения энергии целой нации. Если России это удастся, это станет частью военных доктрин во всем мире. Энергия является одной из основ нормальной жизни человека. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить производство электроэнергии и защитить его", - сказал Зеленский.

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По его словам, Украине требуется значительное увеличение импорта электроэнергии из ЕС, а также поддержка оборудованием и другими ресурсами для защиты и восстановления энергетической системы.