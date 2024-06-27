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Зеленский просит Запад предотвратить разрушение Россией энергосистемы Украины: Иначе это станет частью военных доктрин во всем мире

Президент Володимир Зеленський

Если главе РФ Владимиру Путину удастся разрушить энергосистему Украины, то такая стратегия станет частью военных доктрин во всем мире.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вступительного слова на заседании Европейского совета в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин ведет полномасштабную войну против нашего энергетического сектора. Наш долг - не дать России создать прецедент для уничтожения энергии целой нации. Если России это удастся, это станет частью военных доктрин во всем мире. Энергия является одной из основ нормальной жизни человека. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить производство электроэнергии и защитить его", - сказал Зеленский.

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По его словам, Украине требуется значительное увеличение импорта электроэнергии из ЕС, а также поддержка оборудованием и другими ресурсами для защиты и восстановления энергетической системы.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) путин владимир (31501) энергетика (2566)


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Топ комментарии
+15
До військових доктрин увійде:
"Що би перемогти у війні - необхідно підсунути супротивнику Президентом Популіста-Блазня-Наркомана"!
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27.06.2024 18:58
+13
А де гроші виділені на захист ТЕСів не хочеш розповісти?
І тут ''табло'' д'єрмака.
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27.06.2024 18:52
+7
Він з дуба рухнув?

Знищення інфраструктури є у військових доктринах з Першої Світової.
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27.06.2024 19:16
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Правила форума Совет форумчан
А де гроші виділені на захист ТЕСів не хочеш розповісти?
І тут ''табло'' д'єрмака.
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27.06.2024 18:52 Ответить
Якщо це спрацює і країна розвалиться то звичайно, це увійде до доктрини багатьох країн як треба вести війну.
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27.06.2024 18:55 Ответить
"Українському Енергоатому знадобилося 16 місяців, щоб запустити в роботу мобільну електростанцію, подаровану американським Агентством з міжнародного розвитку (USAID) ще на початку минулого року.
Про це повідомив сьогодні, 17 червня, міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг."
"Хто винен?
Хто ТОРМОЗ?
США ТОРМОЗ!!!
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27.06.2024 18:56 Ответить
якщо подарували, то нехай їдуть і запускають раніше.
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27.06.2024 18:59 Ответить
До військових доктрин увійде:
"Що би перемогти у війні - необхідно підсунути супротивнику Президентом Популіста-Блазня-Наркомана"!
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27.06.2024 18:58 Ответить
Ломехуза
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27.06.2024 19:02 Ответить
Нє, не все. Треба, ще 73% вумного наріда, щоб за цього блазня проголосували. А так просто не вийде.
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27.06.2024 19:28 Ответить
Він з дуба рухнув?

Знищення інфраструктури є у військових доктринах з Першої Світової.
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27.06.2024 19:16 Ответить
Мы академиев не кончали .... Фильм Чапаев, прообраз наших мыслителей
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27.06.2024 19:27 Ответить
Угу, знищення енергосистеми ворога - і є у доктрині паРаші.
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27.06.2024 22:09 Ответить
Воно було і є і у доктринах США та ВБ, якщо що.
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27.06.2024 23:24 Ответить
ще з часів Куликівської битви.
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27.06.2024 23:20 Ответить
Куликівська битва - це кацапський фейк, доречі.

Не воювали вони з Ордою.
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27.06.2024 23:25 Ответить
Очільника України Зелену Гниду Зеленського потрібно негайно знову законсервувати в консерву
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27.06.2024 19:26 Ответить
Лучше пусть Запад разрешит уничтожить энергосистему шваброжопии. Зимы там суровее, чем в Украине, глядишь и подохнет несколько миллионов болотных дьяволов
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27.06.2024 19:36 Ответить
Вже відкрито говорять до зими ніхто нічого не готує, опалення в будинках централізованого постачання не буде.
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27.06.2024 19:36 Ответить
Сценарій двадцятих років минулого століття.
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27.06.2024 19:46 Ответить
Ната закрой нєбо
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27.06.2024 22:56 Ответить
Толковый парень! Правда такая тактика применяется с 1943 года, когда началось массовое уничтожение инфраструктуры Германии, но то таке ...
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28.06.2024 00:06 Ответить
Маю думку, що Швейцарський саміт миру був задуманий в кремляндії. Що отримала Україна в результаті саміту? - нічого конкретного, крім витрат на проведення. Що отримала рашка? - Україна перестала наносити удари по російській енергосистемі, мабуть це ми зробили перший крок для запропонованої Зеленським доктрини енергетичної безпеки. Ми навчились виживати без електроенергії, енергетики навчились швидко відновлювати систему, партнери надають допомогу, а от для рашки наші навіть не дуже руйнівні удари по енергосистемі стали дуже неприємними, тим більше що Україна нарощує кількість, дальність та потужність ударів і тут Зеля вчасно простягає руку допомоги. Другий плюсик для рашки криється в безпеці судноплавства. Зеленський взявся за безпеку судноплавства в Чорному морі, коли наші збройні сили отримали можливість перекрити кацапам морські шляхи. Тобто нам мінували акваторію, блокували порти, обстрілювали цивільні кораблі, а Зеленський в Швейцарії обрубав можливість віддячити кацапам, коли вона з'явилась у вигляді морських безпілотників. Україна свої питання з безпеки судноплавства фактично вирішила з допомогою партнерів і розгромивши половину ЧФ кацапів, в яких в цей же час проблеми з судноплавством тільки почали вимальовуватись. Тобто на саміті в Швейцарії Зеленський фактично прикрив рашці вразливі місця від ударів ЗСУ, бо як ініціатор саміту повинен зробити перший крок до безпекових домовленостей.
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28.06.2024 01:02 Ответить
 
 