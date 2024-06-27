Зеленський просить Захід запобігти руйнуванню Росією енергосистеми України: Інакше це стане частиною військових доктрин у всьому світі
Якщо очільнику РФ Володимиру Путіну вдасться зруйнувати енергосистему України, то така стратегія стане частиною військових доктрин у всьому світі.
Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час вступного слова на засіданні Європейської ради у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Путін веде повномасштабну війну проти нашого енергетичного сектору. Наш обов’язок — не дати Росії створити прецедент для знищення енергії цілої нації. Якщо Росії це вдасться, це стане частиною військових доктрин у всьому світі. Енергія є однією з основ нормального життя людини. Ми робимо все можливе, щоб відновити виробництво електроенергії і захистити його", - сказав Зеленський.
За його словами, Україні потрібне значне збільшення імпорту електроенергії з ЄС, а також підтримка обладнанням та іншими ресурсами для захисту та відновлення енергетичної системи.
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І тут ''табло'' д'єрмака.
Про це повідомив сьогодні, 17 червня, міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг."
"Хто винен?
Хто ТОРМОЗ?
США ТОРМОЗ!!!
"Що би перемогти у війні - необхідно підсунути супротивнику Президентом Популіста-Блазня-Наркомана"!
Знищення інфраструктури є у військових доктринах з Першої Світової.
Не воювали вони з Ордою.