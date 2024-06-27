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Зеленський просить Захід запобігти руйнуванню Росією енергосистеми України: Інакше це стане частиною військових доктрин у всьому світі

Президент Володимир Зеленський

Якщо очільнику РФ Володимиру Путіну вдасться зруйнувати енергосистему України, то така стратегія стане частиною військових доктрин у всьому світі.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час вступного слова на засіданні Європейської ради у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путін веде повномасштабну війну проти нашого енергетичного сектору. Наш обов’язок — не дати Росії створити прецедент для знищення енергії цілої нації. Якщо Росії це вдасться, це стане частиною військових доктрин у всьому світі. Енергія є однією з основ нормального життя людини. Ми робимо все можливе, щоб відновити виробництво електроенергії і захистити його", - сказав Зеленський.

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За його словами, Україні потрібне значне збільшення імпорту електроенергії з ЄС, а також підтримка обладнанням та іншими ресурсами для захисту та відновлення енергетичної системи.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) путін володимир (24060) енергетика (2611)


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Топ коментарі
+15
До військових доктрин увійде:
"Що би перемогти у війні - необхідно підсунути супротивнику Президентом Популіста-Блазня-Наркомана"!
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27.06.2024 18:58
+13
А де гроші виділені на захист ТЕСів не хочеш розповісти?
І тут ''табло'' д'єрмака.
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27.06.2024 18:52
+7
Він з дуба рухнув?

Знищення інфраструктури є у військових доктринах з Першої Світової.
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27.06.2024 19:16
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А де гроші виділені на захист ТЕСів не хочеш розповісти?
І тут ''табло'' д'єрмака.
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27.06.2024 18:52 Відповісти
Якщо це спрацює і країна розвалиться то звичайно, це увійде до доктрини багатьох країн як треба вести війну.
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27.06.2024 18:55 Відповісти
"Українському Енергоатому знадобилося 16 місяців, щоб запустити в роботу мобільну електростанцію, подаровану американським Агентством з міжнародного розвитку (USAID) ще на початку минулого року.
Про це повідомив сьогодні, 17 червня, міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг."
"Хто винен?
Хто ТОРМОЗ?
США ТОРМОЗ!!!
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27.06.2024 18:56 Відповісти
якщо подарували, то нехай їдуть і запускають раніше.
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27.06.2024 18:59 Відповісти
До військових доктрин увійде:
"Що би перемогти у війні - необхідно підсунути супротивнику Президентом Популіста-Блазня-Наркомана"!
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27.06.2024 18:58 Відповісти
Ломехуза
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27.06.2024 19:02 Відповісти
Нє, не все. Треба, ще 73% вумного наріда, щоб за цього блазня проголосували. А так просто не вийде.
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27.06.2024 19:28 Відповісти
Він з дуба рухнув?

Знищення інфраструктури є у військових доктринах з Першої Світової.
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27.06.2024 19:16 Відповісти
Мы академиев не кончали .... Фильм Чапаев, прообраз наших мыслителей
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27.06.2024 19:27 Відповісти
Угу, знищення енергосистеми ворога - і є у доктрині паРаші.
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27.06.2024 22:09 Відповісти
Воно було і є і у доктринах США та ВБ, якщо що.
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27.06.2024 23:24 Відповісти
ще з часів Куликівської битви.
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27.06.2024 23:20 Відповісти
Куликівська битва - це кацапський фейк, доречі.

Не воювали вони з Ордою.
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27.06.2024 23:25 Відповісти
Очільника України Зелену Гниду Зеленського потрібно негайно знову законсервувати в консерву
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27.06.2024 19:26 Відповісти
Лучше пусть Запад разрешит уничтожить энергосистему шваброжопии. Зимы там суровее, чем в Украине, глядишь и подохнет несколько миллионов болотных дьяволов
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27.06.2024 19:36 Відповісти
Вже відкрито говорять до зими ніхто нічого не готує, опалення в будинках централізованого постачання не буде.
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27.06.2024 19:36 Відповісти
Сценарій двадцятих років минулого століття.
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27.06.2024 19:46 Відповісти
Ната закрой нєбо
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27.06.2024 22:56 Відповісти
Толковый парень! Правда такая тактика применяется с 1943 года, когда началось массовое уничтожение инфраструктуры Германии, но то таке ...
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28.06.2024 00:06 Відповісти
Маю думку, що Швейцарський саміт миру був задуманий в кремляндії. Що отримала Україна в результаті саміту? - нічого конкретного, крім витрат на проведення. Що отримала рашка? - Україна перестала наносити удари по російській енергосистемі, мабуть це ми зробили перший крок для запропонованої Зеленським доктрини енергетичної безпеки. Ми навчились виживати без електроенергії, енергетики навчились швидко відновлювати систему, партнери надають допомогу, а от для рашки наші навіть не дуже руйнівні удари по енергосистемі стали дуже неприємними, тим більше що Україна нарощує кількість, дальність та потужність ударів і тут Зеля вчасно простягає руку допомоги. Другий плюсик для рашки криється в безпеці судноплавства. Зеленський взявся за безпеку судноплавства в Чорному морі, коли наші збройні сили отримали можливість перекрити кацапам морські шляхи. Тобто нам мінували акваторію, блокували порти, обстрілювали цивільні кораблі, а Зеленський в Швейцарії обрубав можливість віддячити кацапам, коли вона з'явилась у вигляді морських безпілотників. Україна свої питання з безпеки судноплавства фактично вирішила з допомогою партнерів і розгромивши половину ЧФ кацапів, в яких в цей же час проблеми з судноплавством тільки почали вимальовуватись. Тобто на саміті в Швейцарії Зеленський фактично прикрив рашці вразливі місця від ударів ЗСУ, бо як ініціатор саміту повинен зробити перший крок до безпекових домовленостей.
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28.06.2024 01:02 Відповісти
 
 