Враг усилил давление в районе Часового Яра. Идут два боя, - Генштаб

В течение дня враг ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 104. Горячее всего сейчас на Торецком и Покровском направлениях, на которые приходится почти половина всех российских штурмов за сегодня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Ситуация на Харьковщине

Харьковское направление. Сегодня агрессор пытался атаковать здесь трижды. Продолжаются бои в районе Волчанска.

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали 10 штурмовых действий оккупационных войск. Продолжается бой возле Синьковки. Авиационному удару подверглись окрестности Петропавловки.

Боевые действия на Востоке

На Краматорском направлении противник усилил давление в районе Часового Яра. Идут два боя. Всего за сегодня враг атаковал здесь пять раз.

На Торецком направлении количество штурмов захватчиков увеличилось до 25. Подразделения Сил обороны отбили 22 наступательные попытки войск рф, три атаки еще продолжаются. Агрессор применил авиацию и бомбил Торецк КАБами.

Читайте: Оккупанты увеличили количество атак на Купянском направлении, в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Синьковки продолжаются бои, - Генштаб

На Покровском направлении оккупанты не уменьшают давления. С начала суток враг 23 раза атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Продолжаются семь штурмовых действий.

Обстановка на Юге

Добавилась одна вражеская попытка атаковать на Приднепровском направлении. В целом, за день, это уже седьмая, шесть - отбито.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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