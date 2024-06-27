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Новости
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Тимошенко подтвердил проведение у него обыска: По делу, к которому не имеет никакого отношения

Кирило Тимошенко

Бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что 27 июня детективы Национального антикоррупционного бюро проводили у него обыск.

Об этом он рассказал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сенсация отменяется! Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения. Все требования правоохранителей я выполнил, лично ко мне претензий нет", - написал Тимошенко.

Ранее сообщалось, что вечером 27 июня, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыск у бывшего заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко. Это якобы было связано с делом о "сливах" информации о расследовании НАБУ.

Читайте: Телестудия Кирилла Тимошенко просит о "финансовой поддержке", чтобы продолжать работать на "информационном фронте"

Автор: 

НАБУ (4229) обыск (1900) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+9
****, яка противна ця вся зелена ГИДОТА
гидотна-гидота
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27.06.2024 21:16
+7
За шевролет Тахо , вопросы ему задайте. США передали Тахо для ЗСУ , а это мудило ездило на нём.
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27.06.2024 20:57
+7
Ну це вже якась дуже коротенька і не цікава серія 95 кварталу вийшла!
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27.06.2024 20:58
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Коля теж гроші своїми руцями заробляв - а от телефони усі потрощив чомусь ... Ну Тимоха недаремно аданафамілєц аферистки
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27.06.2024 20:55 Ответить
Кірілл Тімошенко: "Прєдупрєждён, значіт вооружён".
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27.06.2024 21:10 Ответить
КРИША УМЄРОВА ДЛЯ КІРЮШКИ фортифікаційно ГНИЛА ЯКАСЬ ВИХОДИТЬ?

ЄРМАК ЇХ СПЕЦІАЛЬНО СХОВАВ ? ОБОХ ОДРАЗУ?

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України. Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23, яка є в розпорядженні видання.

Про це https://society.comments.ua/ua/news/crime/vischiy-antikorupciyniy-sud-zobov-yazav-nabu-porushiti-kriminalnu-spravu-proti-umerova-717788.html повідомляють "Коментарі".

З матеріалів скарги встановлено, що 18 серпня 2023 до НАБУ була подана заява про те, що Голова ФДМУ Умєров Р.Е., його перший заступник Шугалій Д.А. та заступник Федоришин О.О., зловживаючи владою, діючи всупереч інтересам служби, перевищуючи свої службові повноваження, вчиняють дії, спрямовані на приховування фактів розкрадання державного майна, а саме продажу афілійованим керівнику ПАТ "Центренерго" фірмам електричної енергії за цінами, нижче ринкових. Так, у заяві зазначено, що названі посадові особи в силу своїх посадових обов'язків, вчиняють дії щодо недопущення скликання Наглядової ради ПАТ "Центренерго" та розгляду нею питання про можливе розкрадання державного майна і подальше винесення такого питання на розгляд Кабінету Міністрів України. Окрім того, у заяві зазначається про незаконне звільнення члена Наглядової ради ПАТ "Центренерго", який під час виконання своїх службових обов'язків виявив факти розкрадання державного майна та повідомив про це керівництво ФДМУ.

"На переконання слідчої судді заява про вчинення кримінальних правопорушень містить обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, і такі обставини, на переконання слідчої судді, потребують перевірки засобами кримінального процесу", - йдеться у рішенні суду.
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27.06.2024 21:13 Ответить
Й ШО ЗА НАПАСТЬ - кругом оте НАБУ фігурує !!!
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27.06.2024 21:15 Ответить
ГОРІЛА КРИША ПАЛАЛА? ЧИ ГОРИТЬ ЗАРАЗ?
Головне, що ЄРМАЧИНА, ЯК СЕКРЕТУТКА ні ПРі чьом!
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27.06.2024 21:18 Ответить
Чому 27 червня НАБУ проводило обшуки у ексзаступника голови ОП Кирила Тимошенка

22 травня у пресі стало відомо, що у НАБУ відбувався «злив» даних розслідування. Згодом виявилося, що розслідування стосувалося справи проти ТОВ «Будінвест інжиніринг», пов'язаної з ексочільником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченко. ТОВ правоохоронці звинувачують у крадіжці 300 млн на будівництві доріг Дніпропетровщини. https://thepage.ua/ua/news/zliv-danih-nabu-stosuvalsya-spravi-proti-reznichenko-golika Підтвердження зливу знайшли у смартфоні https://thepage.ua/ua/news/***********-otrimav-pidozru-za-kradizhku-148-mln-grn-na-budivnictvi-shkoli консультанта «Великого будівництва» https://thepage.ua/ua/news/zvilnennya-klichko-z-kmda-kim-zelenskij-zaminit-kiyivskogo-mera Юрія Голіка . У справі крім Голіка та Резніченка фігурує ще ексзаступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко як куратор «Великого будівництва» від ОП.

За даними ЗМІ, детектив НАБУ та колишній очільник Броварської РДА Георгій Біркадзе https://thepage.ua/ua/news/zliv-danih-pro-rozsliduvannya-spivrobitnikami-nabu-sap-pereviryaye-versiyi зливали справу Голіку та Резніченку. Третій підозрюваний ймовірно - перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

ВСІМА ОВА Керує ПРЕЗИДЕНТ асоціації керівників місцевого управління - ТАВАРІСЧ ЄРМАК.
Якби йому не капало від Дніпровського Резніченко то чи повертав би він Кирила Тимошенко знову ло МАРОДЕРКИтільки вже при Умєрові
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27.06.2024 21:37 Ответить
Ви знаєте, скільки у обласнійй раді ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Тимошенків - один депутат Генадійович, як й ГЕНАДІЙОВИЧ чоловік Юлі Тимошенко. Другий - депутат Тимошенко Владлен Васильович- - Батько Кирила , партія УКРОП імені Бєні. Кирило почав свою карʼєру у Дніпрі саме в ПРАВТІ БЄНІ!
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27.06.2024 21:43 Ответить
Директор НАБУ переслідує журналістів? Реакція на розслідування УП про Семена Кривоноса

https://www.pravda.com.ua/authors/5a626db8ae2cd/ МИХАЙЛО ТКАЧ - СЕРЕДА, 26 ЧЕРВНЯ 2024, 17:02
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27.06.2024 23:01 Ответить
Фляги для Міноборони втридорога: нова корупція чи просто боротьба конкурентів за ринок

Міноборони і нова корупція? Ну бо ж давно скандалів не було. Чи все таки не все так однозначно?

Вчора на ngl.media вийшов матеріал про ДОТ та закупівлю фляг за 355 гривень. Автори порівняли ціни в інтернеті та в закупівлі Нацгвардії, де по 70 і 150, і вирішили, що ДОТ таки нехило переплатив.
Джерело:

....А.. дарую наступну тему для скандалу - наразі армії бракує 30% чоловічих трусів.Джерело:
Розслідування Тетяни Ніколаєнко
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27.06.2024 22:25 Ответить
Чи це правда, що Тимошенко бере з кожної партії авто з ЄС для фронту собі 1 авто, а з кожної партії ноутбуків з США для укр.шкіл по ноутбуку собі, його мамі, його племіннику?)
Як можна бути таким жлобом, пане Тимошенко?
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27.06.2024 20:55 Ответить
Чому Тимошенко не за гратами? Чому він на посаді у Міноборони, це такий талановитий фахівець?

Н...я це демонстративне кумовство стосовна крадія автівок (що їхали на фронт!) Тимошенка?
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27.06.2024 20:58 Ответить
В нього мама любить геймерити
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27.06.2024 21:51 Ответить
Остап Бендер також задавав такі питання завхозу, але тому було соромно (ну тіпа соромно) і далі так жив!
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28.06.2024 12:42 Ответить
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27.06.2024 20:57 Ответить
За шевролет Тахо , вопросы ему задайте. США передали Тахо для ЗСУ , а это мудило ездило на нём.
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27.06.2024 20:57 Ответить
100%!
Це яким треба бути гнідою, щоб з автівок для фронту (будучі мільйонером) зоставити собі у Києві одну...
"Єрмако-жери"...
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27.06.2024 21:00 Ответить
Ну це вже якась дуже коротенька і не цікава серія 95 кварталу вийшла!
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27.06.2024 20:58 Ответить
У НАБУ збився нюх? - чи Кирило клеіть дурня?
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27.06.2024 21:09 Ответить
Кірюха був конкретно попереджений про обшук.
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27.06.2024 21:13 Ответить
****, яка противна ця вся зелена ГИДОТА
гидотна-гидота
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27.06.2024 21:16 Ответить
Обшуки мають бути у єрмака
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27.06.2024 21:18 Ответить
Припиніть інсинуації, у нас немає корупції!!!!
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27.06.2024 21:49 Ответить
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27.06.2024 21:33 Ответить
тапочки не забули?
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27.06.2024 21:42 Ответить
у.. бок?
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27.06.2024 21:56 Ответить
"проведення обшуку у мене по справі, до якої не маю жодного стосунку." - ага, вірю, 100пудово! А мусора прийшли просто так - мимо проходили от і зайшли по-свойски, "на огоньок", потарахтєть про жисть, про баб(с)...
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27.06.2024 22:17 Ответить
Шоу повинно продовжуватись, піпл хаває, радіє, а «васька» робить свою справу, їсть (краде)
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27.06.2024 22:26 Ответить
Чим вищого рівня мародер- тим більше шансів на його непокарнність Бо вищий більше знав про ЄРМАКБЛДСТВО , й більше йому відстьогував ... лише вбити
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27.06.2024 22:31 Ответить
Тимошенко бреше і навіть не моргне 😡
Він продовжує іздити на машинах , які були виділені Западом для
наших військових , чи вже повернув ?
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27.06.2024 22:37 Ответить
Помічник головного по закупівлі туалетного паперу жОПи- він і "не в курсі і не в темі......"
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27.06.2024 22:37 Ответить
....черговий пшик, мені соромно
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27.06.2024 22:45 Ответить
Кін -Чен -Ий,той що №1 (в миру Андрій Борисович) чергову виставу організував.Цей Кірюша вилізає всюди,де є асфальт,бетон і купа бабла,яке треба вкрасти для шефа.Спецагент Єрмака по перетворюваню бетону в офшорні рахунки.
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27.06.2024 23:36 Ответить
Йому треба повірити під "Чесне слово", такі не брешуть))
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28.06.2024 12:36 Ответить
 
 