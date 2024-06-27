Тимошенко подтвердил проведение у него обыска: По делу, к которому не имеет никакого отношения

Бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что 27 июня детективы Национального антикоррупционного бюро проводили у него обыск.

Об этом он рассказал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сенсация отменяется! Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения. Все требования правоохранителей я выполнил, лично ко мне претензий нет", - написал Тимошенко.

Ранее сообщалось, что вечером 27 июня, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыск у бывшего заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко. Это якобы было связано с делом о "сливах" информации о расследовании НАБУ.

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