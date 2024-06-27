Тимошенко підтвердив проведення в нього обшуку: По справі, до якої не має жодного стосунку
Колишній заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що 27 червня детективи Національного антикорупційного бюро проводили у нього обшук.
Про це він розповів у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сенсація скасовується! Підтверджую проведення обшуку у мене по справі, до якої не маю жодного стосунку. Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає", - написав Тимошенко.
Раніше повідомлялось, що ввечері 27 червня, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) провели обшук у колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка. Це нібито було пов'язано із справою про "зливи" інформації про розслідування НАБУ.
Топ коментарі
+9 Андрюха71
показати весь коментар27.06.2024 21:16 Посилання
+7 Сергей Бойко #578883
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+7 Олег Шестакович
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ЄРМАК ЇХ СПЕЦІАЛЬНО СХОВАВ ? ОБОХ ОДРАЗУ?
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України. Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23, яка є в розпорядженні видання.
Про це https://society.comments.ua/ua/news/crime/vischiy-antikorupciyniy-sud-zobov-yazav-nabu-porushiti-kriminalnu-spravu-proti-umerova-717788.html повідомляють "Коментарі".
З матеріалів скарги встановлено, що 18 серпня 2023 до НАБУ була подана заява про те, що Голова ФДМУ Умєров Р.Е., його перший заступник Шугалій Д.А. та заступник Федоришин О.О., зловживаючи владою, діючи всупереч інтересам служби, перевищуючи свої службові повноваження, вчиняють дії, спрямовані на приховування фактів розкрадання державного майна, а саме продажу афілійованим керівнику ПАТ "Центренерго" фірмам електричної енергії за цінами, нижче ринкових. Так, у заяві зазначено, що названі посадові особи в силу своїх посадових обов'язків, вчиняють дії щодо недопущення скликання Наглядової ради ПАТ "Центренерго" та розгляду нею питання про можливе розкрадання державного майна і подальше винесення такого питання на розгляд Кабінету Міністрів України. Окрім того, у заяві зазначається про незаконне звільнення члена Наглядової ради ПАТ "Центренерго", який під час виконання своїх службових обов'язків виявив факти розкрадання державного майна та повідомив про це керівництво ФДМУ.
"На переконання слідчої судді заява про вчинення кримінальних правопорушень містить обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, і такі обставини, на переконання слідчої судді, потребують перевірки засобами кримінального процесу", - йдеться у рішенні суду.
Головне, що ЄРМАЧИНА, ЯК СЕКРЕТУТКА ні ПРі чьом!
22 травня у пресі стало відомо, що у НАБУ відбувався «злив» даних розслідування. Згодом виявилося, що розслідування стосувалося справи проти ТОВ «Будінвест інжиніринг», пов'язаної з ексочільником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченко. ТОВ правоохоронці звинувачують у крадіжці 300 млн на будівництві доріг Дніпропетровщини. https://thepage.ua/ua/news/zliv-danih-nabu-stosuvalsya-spravi-proti-reznichenko-golika Підтвердження зливу знайшли у смартфоні https://thepage.ua/ua/news/***********-otrimav-pidozru-za-kradizhku-148-mln-grn-na-budivnictvi-shkoli консультанта «Великого будівництва» https://thepage.ua/ua/news/zvilnennya-klichko-z-kmda-kim-zelenskij-zaminit-kiyivskogo-mera Юрія Голіка . У справі крім Голіка та Резніченка фігурує ще ексзаступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко як куратор «Великого будівництва» від ОП.
За даними ЗМІ, детектив НАБУ та колишній очільник Броварської РДА Георгій Біркадзе https://thepage.ua/ua/news/zliv-danih-pro-rozsliduvannya-spivrobitnikami-nabu-sap-pereviryaye-versiyi зливали справу Голіку та Резніченку. Третій підозрюваний ймовірно - перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.
ВСІМА ОВА Керує ПРЕЗИДЕНТ асоціації керівників місцевого управління - ТАВАРІСЧ ЄРМАК.
Якби йому не капало від Дніпровського Резніченко то чи повертав би він Кирила Тимошенко знову ло МАРОДЕРКИтільки вже при Умєрові
https://www.pravda.com.ua/authors/5a626db8ae2cd/ МИХАЙЛО ТКАЧ - СЕРЕДА, 26 ЧЕРВНЯ 2024, 17:02
Міноборони і нова корупція? Ну бо ж давно скандалів не було. Чи все таки не все так однозначно?
Вчора на ngl.media вийшов матеріал про ДОТ та закупівлю фляг за 355 гривень. Автори порівняли ціни в інтернеті та в закупівлі Нацгвардії, де по 70 і 150, і вирішили, що ДОТ таки нехило переплатив.
Джерело:
....А.. дарую наступну тему для скандалу - наразі армії бракує 30% чоловічих трусів.Джерело:
Розслідування Тетяни Ніколаєнко
Як можна бути таким жлобом, пане Тимошенко?
Н...я це демонстративне кумовство стосовна крадія автівок (що їхали на фронт!) Тимошенка?
Це яким треба бути гнідою, щоб з автівок для фронту (будучі мільйонером) зоставити собі у Києві одну...
"Єрмако-жери"...
гидотна-гидота
Він продовжує іздити на машинах , які були виділені Западом для
наших військових , чи вже повернув ?
жОПи- він і "не в курсі і не в темі......"