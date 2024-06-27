Тимошенко підтвердив проведення в нього обшуку: По справі, до якої не має жодного стосунку

Колишній заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що 27 червня детективи Національного антикорупційного бюро проводили у нього обшук.

Про це він розповів у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сенсація скасовується! Підтверджую проведення обшуку у мене по справі, до якої не маю жодного стосунку. Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає", - написав Тимошенко.

Раніше повідомлялось, що ввечері 27 червня, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) провели обшук у колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка. Це нібито було пов'язано із справою про "зливи" інформації про розслідування НАБУ.

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