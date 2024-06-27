2 человека погибли и еще 2 пострадали в результате обстрела Курахово в Донецкой области
Вечером 27 июня россияне ударили "Ураганами" по городу Курахово Донецкой области. В результате обстрела погибли 2 человека, еще 2 - получили ранения.
Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне вечером ударили по центру города из Ураганов - убили сорокалетних мужчину и женщину. Двое раненых доставлены в больницы", - отметил он.
И добавил, что объемы разрушений устанавливаются.
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