2 человека погибли и еще 2 пострадали в результате обстрела Курахово в Донецкой области

Вечером 27 июня россияне ударили "Ураганами" по городу Курахово Донецкой области. В результате обстрела погибли 2 человека, еще 2 - получили ранения.

Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне вечером ударили по центру города из Ураганов - убили сорокалетних мужчину и женщину. Двое раненых доставлены в больницы", - отметил он.

И добавил, что объемы разрушений устанавливаются.

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