2 людей загинули та ще 2 постраждали внаслідок обстрілу Курахового на Донеччині
Ввечері 27 червня росіяни вдарили "Ураганами" по місту Курахове Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули 2 людини, ще 2 - зазнали поранень.
Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни ввечері ударили по середмістю з Ураганів — вбили сорокарічних чоловіка і жінку. Двоє поранених доставлені до лікарень", - зазначив він.
Та додав, що обсяги руйнувань встановлюються.
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