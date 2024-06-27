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2 людей загинули та ще 2 постраждали внаслідок обстрілу Курахового на Донеччині

Через російський обстріл в Кураховому загинуло 2 людей

Ввечері 27 червня росіяни вдарили "Ураганами" по місту Курахове Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули 2 людини, ще 2 - зазнали поранень.

Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни ввечері ударили по середмістю з Ураганів — вбили сорокарічних чоловіка і жінку. Двоє поранених доставлені до лікарень", - зазначив він.

Та додав, що обсяги руйнувань встановлюються.

Читайте: Окупанти вдарили по Розкішному на Донеччині з РСЗВ "Смерч": троє людей загинули, ще четверо зазнали поранень, серед них 14-річний підліток

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